Йырлэн но шутэтскемез потэ

Лыдпусъёс возьмато: йырзы висе эмъясьёс доры вазиськисьёс пӧлысь ог 80 процентэзлэн. Ог 40 процентэз адямиос йырзы висемен сэрен огпол ке но уже потыны ӧз быгатылэ. Мар со йыр висён? Луэ-а сое вормыны? Та сярысь вераз шаерысьтымы тодмо невролог Ольга ТАКАЕВА.

Йыр висёнэз куддыр зӥбломытэ инкуазьын гань-гань шутэтскон гинэ но

Туспуктӥз Максим Егоров

Кытын пуке портӥсь?

— Тодмо: адямиослэн йырзы висе вылэм ини туж вашкала дыръёсысен, — пусйиз Ольга Юрьевна. — Археологъёс вашкала шайёсысь шедьтыло пасям йыркобы­осты. Трепанация лэсьтэмын вал, вылды, йыр висёнлэсь мугзэ палэнтон понна. Йыр висьыку, сакыр диабетэн, сюлэм но сэр висёнъёсын курадӟисьёслэн музэн ик, мылкыд но туж ик умой уг луылы.

Йырзы висьыку, адямиос эмъясь доры ӵемысь уг вазисько — ас понназы йӧнатӥськыны выро, ас валамзыя пӧртэм эмъюмъёс юо. Воксё пумаз вуо ке гинэ, специалистъёс сярысь тодазы ваё. Но Ольга Такаева верамъя, таӵе учыръёсы туж шуг луэ ни валаны, кыӵе муген йыр висе. Угось куддыр со висьыны кутске, пумтэм эмъюмъёс юэмысь но.

— Ачиз йырвиым уг висьы, — пусъе специалист. — Но висён пӧртэм интыосын «пукыны» но портыны быгатэ: йыркобыын, вирсэръёсын, ку бордын, сӥльбыгытъёсын, сюрлыын но мукет. Кытынзэ шедьтон вылысь одно эскериськоно.

1988-тӥ арын дуннеысь тодосчиос одӥгъёссэ йыр висёнъёсты «первичной» шуизы, мукетъёссэ — «вторичной». Маин соос пӧртэмесь? Нырысетӥосызлэсь мугзэс валаны туж шуг: адямилэн, йырыз сяна, нокытӥыз уг висьы. Кыкетӥосызлэн мугзы валамон: йыр висьыны быгатэ кынман висёнъёс дыръя но, вирзӥбет тэтчаку но, трос мукет висёнъёс сэрен но.

Шоколад куддыр изъянтэ

Нокыӵе адӟиськымон мугъ­ёстэк йыр висён учыръ­ёс шӧдскымон тросгес — 92 процент пала. Таӵеос пӧлы, кылсярысь, специалистъёс пырто мигренез. Мигрень кырмиськыку, адямилэн оглюкетэз йырыз висе, куд-огезлэн ӧскемез потыны ӧдъя, пеймытэ, шыпытэ кариськемез потэ. Ма муген мигрень кылдэ — тодосчиос туннэ но огкылэ вуымтэ. Мигрень дыръя йыр висён ӵемысь кыстӥське 4 часысен 72 часозь. Выжыны быгатэ кема кыстӥськись висёнэ — соку адями толэзяз ог 20 нуналзэ но курадӟе.

Эскеронъёс возьмато: мигреньлэн приступез кутскыны быгатэ, сыр, шоколад, сельдерей, горд вина, шампанской но куд-ог мукетсэ сиыса-юыса гинэ но. Умой ӧвӧл сютэм улон но, мултэс сиськон но, озьы ик — мултэс но ӧжыт кӧлон, керӟегъяськон, куазьлэн вошъяськемез но мукет.

— Мигреньлы пумит пӧртэм эмъюмъёс вань, — вераз невролог. — Но соосты бырйыны кулэ специалист, соин ик одно больницае вазиськоно. Бен, эмъюмъёс висёнэз быдэсак уз зӥбломытэ, но ог 75 процентлы ке но капчиятозы. Со сяна, мигренен ӵем курадӟись мурт тодэ: йырыз зол пильыны кутске ке, номыр уг юртты ни. Соин ик шӧдэ ке, йырыз висьыны кутске шуыса, соку ик эмъюм юэ.

Специалистъёс озьы ик валаны уг быгато куд-ог невралгиослэсь мугзэс. Ӟоскыт, пичи изьы дӥсям дыръя сямен йыр висьыны кутске жадьыку, сюлмаськыку. Соин ик адямилы керӟегъяськонъёслы сё­т­скытэк улыны турттоно. Нош ужез кельтоно уж дуре — йырлы одно шутэтскыны кулэ.

Пери палэнтӥ мед ортчоз

Йыре пыктос потэмын ке — басьтоно, вирзӥбет ӝуткаське ке — лапкомытоно, соку йыр но висьылэмысь дугдыны кулэ. Но соку неврологъёс ужало ни терапевтъёсын, кардиологъёсын но мукет сюбег специалистъёсын ӵош.

— Йыр ӵемысь висьыны быгатэ, йырын вир ляб ветлыку, — пусйиз Ольга Такаева. — Таӵе учыръёсы, кылсярысь, инсульт шуккыны быгатэ. Кызьы утиськоно инсультлэсь? Солэн нырысетӥ тодметъёсыз шӧдӥськыку ик, ӝог юрттэт сётӥсьёсты ӝегатскытэк ӧтёно. Тодметъёсыз таӵеесь: адямилэн ӝыны мугорыз, суйыз-пыдыз лябӟе, серекъякуз огпал ымдурыз лэзиське, вераськемзэ валаны уг луы, визьыз сураськыны быгатэ но мукет. Кемалась ӧвӧл дорам вазиськиз воргорон: толэзьлэсь кема ни, пе, бур киыз уг ужа, пуньы но кутэмез уг луы. Малы сокема больницае мынымтэ — валантэм.

Пери (инсульт) шукконлэн одӥгез мугез — тэтчась вирзӥбет. Нош вирзӥбет тэтча бере, йыр но висьылыны кутске. Кыӵе эмъюмъёс юоно давление дыръя — вералозы терапевт но кардиолог. Эмъюмъёсты весяк юоно луоз — шутэтскон нуналъёстэк, каникулъёстэк! Котькуд адямилэн аслаз

давлениез. Одӥгез ассэ умой шӧдэ, со 130/80 мм рт. ст. котырын возиське ке. Нош мукетыз таӵе вирзӥбетэн усьыны турттэ ни — солы со туж бадӟым, эмъюм юытэк уг луы. Соин ик эмъясьёс котьку юало: кыӵе тӥляд ужан давлениды? Но лыдъяське: вирзӥбет 140/90 мм рт. ст.-лэсь вылӥын луыны кулэ ӧвӧл.

Пери шуккыны быгатэ, вирсэръёсы холестерин люкаськыку но — со литрын 5,7 миллимольлэсь бадӟымгес медаз луы. Вирсэръёс ӵоксасько ке, озьыен, вирзӥбет ӝутске ни, йыр висе…

— Литрын 6,0 миллимоль пала холестерин люкаськемын ни ке, мон дэмласько на кӧё-вӧё сиёнъёслэсь, сакырлэсь, курегпуз ӵужлэсь во­зиськыны — оло, лыдпус улӥе лэзиськоз, — пусйиз Ольга Юрьевна. — Но уг лэзиськы ке, вань нимысьтыз препаратъёс — статинъёс. Соосты озьы ик весяк юоно луоз. Угось ӧжытак вис карыку, холестерин вирын выльысь туж ӝог йылэ.

Ваньмы тодӥськом: тазалыкез лябӟыто тамак кыскон но курытсэ ӟизтылон.

— Вань сыӵе учыръёс, «горд флагъёс» шуиськом соосты, куке эмъясьёс доры ӝегатскытэк вазиськоно, — ватсаз невролог. — Кылсярысь, йырады шуак маин ке шуккизы кадь — сокем вӧсь луиз. Йырсазьды сураськылыны кутскиз. Котьку йырберды висе вал, нош табере кыместы вандэм кадь луыны кутскиз. Оло, йырды висемен ӵош куды виштыё луиз, мугорды ӟырдаз но мукет. Йыр висёнэз чиданы уг яра. Тазалыкмы — асьме киын.

Невролог Ольга Такаева дэмла: 1. Йыр висёнэз эскерыны нимысьтыз амалъёс ӧвӧл — эмъясь мугзэ валаны турттэ, висисьлы туж трос юанъёс сётъяса: кытӥыз йырды вӧсь луэ, кема-а курадӟиськоды ни, кызьы висе — зӥбыса, ыбылыса кадь яке эшшо мукет сямен, маке сюлмаськытэ на-а, анай-атай, песянай-песятайдылэн йырзы висьылӥз-а но мукет. Туж умой, эмъясь доры лыктон азьын тупен-тупен гожъяды ке: ку йырды висьыны кутскиз, кӧня давлениды вал, эмъюм юиды яке ӧд… Угось эмъясьлы та сярысь ӝот-ӝот вераны кулэ. Но ӵемысь озьы луэ: адями кабинетысь потэ но вала, созэ ӧз вера, тазэ ӧз юа шуыса. 2. Вирзӥбетлэсь эмъюм юыны кутскиды ке, давленидэс ӵукна но ӝыт толэзь пала ке но гожъяса кельтэ. Озьы гинэ умой валаны луоз, тупа-а со тӥледлы, уг-а. 3. Давлениез мертаны капчи потэ электронной тонометрен. Но со ӵемысь янгыша, пичияк вырӟыны шедьтӥд ке, пӧяське ни. Соин ик кинлы вирзӥбетсэ ӵем мертано луэ, умойгес огшорызэ, механическойзэ, тонометрез басьтыса. Давлениез мертаку, пыдъёсты шонер пуктылоно — кечат-вамат медаз луэ. Тонометрлэн экранэз сюлэм вадьсын, гырпум вылланьын мед луоз — озьы со шонергес возьматоз.

Элина Кумачёва