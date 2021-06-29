Ижысь Шор площадьын прививка пуктонъя нуналлы быдэ ужась пункт усьтӥськиз

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 29 июня, 2021 14:33
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Ижысь Шор площадьын коронавируслы пумит вакцина табере пуктыны луэ котькуд нунал. Отын 28-тӥ инвожоысен нуналлы быдэ прививка пуктонъя пункт ужаны кутскиз.

Туспуктэм басьтэмын mzur.ru сайтысь

Прививка пуктон 2 палаткаосын радъямын. Отын салкым, пуктэмын кондиционеръёс, омырез чылкытатӥсь тӥрлыкъёс. Черод возьмасьёс понна сюлмаськыса, саюлын пуконъёс пуктылэмын, вань мылкыд карисьёслы ву сётӥське.

Со сяна, пунктъёсын эмъясьёслы дышетскись студентъёс но «Будь здоров» проектлэн волонтёръёсыз ужало. Соос вань кулэ луись документъёсты гожтыны юрттозы.

Ужан нуналъёсы 9 часыен 21 часозь

Шутэтскон нуналъёсы 10 часысен 21 часозь.

Сактэлэ: 15 часысен 16 часозь котькуд нунал пункт утялтӥськон ужрадъёс ортчытыны пытсаськылэ.

УД

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 29 июня, 2021 14:33
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