Ижысь Шор площадьын прививка пуктонъя нуналлы быдэ ужась пункт усьтӥськиз
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Ижысь Шор площадьын коронавируслы пумит вакцина табере пуктыны луэ котькуд нунал. Отын 28-тӥ инвожоысен нуналлы быдэ прививка пуктонъя пункт ужаны кутскиз.
Прививка пуктон 2 палаткаосын радъямын. Отын салкым, пуктэмын кондиционеръёс, омырез чылкытатӥсь тӥрлыкъёс. Черод возьмасьёс понна сюлмаськыса, саюлын пуконъёс пуктылэмын, вань мылкыд карисьёслы ву сётӥське.
Со сяна, пунктъёсын эмъясьёслы дышетскись студентъёс но «Будь здоров» проектлэн волонтёръёсыз ужало. Соос вань кулэ луись документъёсты гожтыны юрттозы.
Ужан нуналъёсы 9 часыен 21 часозь
Шутэтскон нуналъёсы 10 часысен 21 часозь.
Сактэлэ: 15 часысен 16 часозь котькуд нунал пункт утялтӥськон ужрадъёс ортчытыны пытсаськылэ.
УД
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