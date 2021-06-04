Ижысь искусствоосъя музейын 3-тӥ инвожое ужаны кутскиз Наталья Мадильянлэн «Срединный пруд» адӟытонэз

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 4 июня, 2021 11:51

Related Articles

Со сӥземын Ижкарлэн нуналэзлы. Калык азе поттэмын тыметлэн туспуктэмъёсыз.

Туспуктӥсьлэн ужъёсыз возьмато, кызьы воштӥське город котырын улон, кызьы тымет адӟиське инкуазьлэн пӧртэм вакытъёсаз.

— Мон Ижкарын вордӥськи, соин тымет городлэн огшоры тодметэз гинэ ӧвӧл. Татчы кыстӥсько адямиос, со котырын улон пӧзе — ужало заводъёс, ортчыло пӧртэм ужрадъёс, — вера Н. Мадильян.

Вакчияк:

Наталья Мадильян вордӥськиз Ижкарын 1972-тӥ художникъёслэн семьяязы. Йылпумъяз Удмурт кун университетысь историяя факультетэз, бӧрысь дышетскиз Ижысь Л. Васев нимо оружейной школаын, Санкт-Петербургысь ювелирной мастерствоя школаез быдтӥз, суредаськыны дышетскиз Сергей Орлов художник дорын. Туспуктылонэн тунсыкъяське 2012-тӥ арысен. Та вакытэ Наталья туала фотографияя Docdocdoc школаын тодон-валан люка.

Ангелина Снигирёва

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 4 июня, 2021 11:51
Write a comment

No Comments

No Comments Yet!

Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.

Write a comment
View comments

Write a comment


Warning: Illegal string offset 'rules' in /home/users/u/udmdunne/domains/udmdunne.ru/wp-content/themes/allegro-theme/functions/filters.php on line 188
<