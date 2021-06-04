Ижысь искусствоосъя музейын 3-тӥ инвожое ужаны кутскиз Наталья Мадильянлэн «Срединный пруд» адӟытонэз
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Со сӥземын Ижкарлэн нуналэзлы. Калык азе поттэмын тыметлэн туспуктэмъёсыз.
Туспуктӥсьлэн ужъёсыз возьмато, кызьы воштӥське город котырын улон, кызьы тымет адӟиське инкуазьлэн пӧртэм вакытъёсаз.
— Мон Ижкарын вордӥськи, соин тымет городлэн огшоры тодметэз гинэ ӧвӧл. Татчы кыстӥсько адямиос, со котырын улон пӧзе — ужало заводъёс, ортчыло пӧртэм ужрадъёс, — вера Н. Мадильян.
Вакчияк:
Наталья Мадильян вордӥськиз Ижкарын 1972-тӥ художникъёслэн семьяязы. Йылпумъяз Удмурт кун университетысь историяя факультетэз, бӧрысь дышетскиз Ижысь Л. Васев нимо оружейной школаын, Санкт-Петербургысь ювелирной мастерствоя школаез быдтӥз, суредаськыны дышетскиз Сергей Орлов художник дорын. Туспуктылонэн тунсыкъяське 2012-тӥ арысен. Та вакытэ Наталья туала фотографияя Docdocdoc школаын тодон-валан люка.
Ангелина Снигирёва
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