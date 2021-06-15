Ижкарысь Гербер дыръя «Удмурт дунне» газетлэн «Дунне песянай» конкурсэзлы йылпумъянъёс лэсьтэмын
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Ужъёсты — туспуктэмъёсты но гожтэмъёсты — эскериз газетмылэн нимысьтыз жюриез.
«Мынам песянае…» фотомарафонэ пыриськон понна песянайлэсь внукеныз (внукъёсыныз) ӵош фотозэ лэсьтоно вал. Бордаз вакчияк гожтоно песянай сярысь: кыӵе со, мар быгатэ, малы дышетэ аслэсьтыз внукъёссэ. Озьыен, вормисе потӥзы:
Алнаш ёросысь Абыш гуртысь Владимир Васильев. Ӟечкылан ужрадэ со анаеныз но песянаеныз ӵош лыктӥз. Фотоконкурсэ Васильевъёс кӧня ке туспуктэм келязы, песянайзы но песянайзылэн песянайзы сярысь гожтӥзы. Соос пусъемын «Шаркан-трикотаж» предприятилэн 1 сюрс манет тыр сертификатэныз но ческыт саламъёсын.
«Шаркан-трикотажлэн» мукетыз сертификатэз кошкиз Пичи Пурга ёросысь Гожня гуртысь Марина Гардасовалы. Кузьымлы со озьы ик песянаеныз но апаеныз ӵош лыктӥз. ….
Нош «Орифлейм» компанилэн висъям кузьымъёсыз кошкизы Алнаш ёросысь Кузьымгуртысь егит анайлы Юлия Михайловалы. Кузь сюрес но зор шоры учкытэк, Юлия Ижкарысь Гербере кӧня ке толэзьем пичи пиналыныз вуылӥз.
— «Удмурт дуннелэн» конкурсаз вормыса, гожъяськон мылкыды ӝутскиз, — шуиз Юлия. — Мон туж шумпотӥсько, мынам песянае вань шуыса, со сярысь шуныт кылъёс вераса уд быдты.
Вань вормисьёслы «Удмурт дуннелэн» дипломъёсыз сётэмын на. Со сяна, таукаронэн но ческыт кузьымен пусъемын Пичи Пурга ёросысь Вуж Мӧнья гуртысь Мария Тихонова. «Удмурт дунне» газетлэн редакцияз таукарон возьма на Кияса ёросысь Светлана Тихоноваез.
Конкурсэ быдэс классэн пыриськизы Ува ёросысь Булай гуртысь 7-тӥ классын дышетскисьёс но Ижкарысь 184 номеро нылпи садысь пиналъёс. Соос озьы ик таукаронэн пусъемын луозы.
Елена Васильева
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