Ижкарын Гербер ортчиз

Россилэн но Городлэн нуналзылы сӥзьыса, 12-тӥ июне Ижкарын трос ужрадъёс ортчизы. Удмуртъёс дышем сямъя люкаськылӥзы Кызьпу арамае — Гербере.

Туэ Гербер жаль-жаль зор улын ортчиз. Но та пумысен нокин но ӧз куректы кадь,сокема зорытэк улӥз ини бере. Люкаськемъёс ваньзы огымысь шуизы: удалтонлы та, удалтонлы!

Шулдыръяськонэз радъязы «Восточный» культурая юрт, Ижысь егитъёслэн «Арт-резиденция» огазеяськонзы но «ПерспективаПро» центрзы, Иж город администрациысь физкультурая, спортъя но егитъёсын ужан политикая управление.

— Культура юртмы туэ нырысьсэ пыриськиз Герберез радъянэ. Тыршимы сое вунонтэм, кылем арынлэсь мукетгес карыны. Но куазь вань малпанъёсмес улонэ пыӵатыны ӧз сёты. Ӝукез вӧсяса ӧм вуттэ. Бадӟым сцена вылэ «Италмас» но «Шулдыр ӝыт» ансамбльёс ӧз потэ — крезьгур аппаратура котмиз. «Эктоника» дискотека но бумага вылэ гинэ кылиз. Озьы ке но калык люкаськиз. Зэм, туэ лыдыз ичигес вал — 400 пала. Ӝукмы 800 муртлы чакламын вал, — вера «Восточныйлэн» режиссёрез Ольга Габдуллина.

Зореныз сяна, ужрад тодэ кылёз туспуктэмъёсыныз. Кылем аръёсын ӵошатыса, туэ соос туж трос лэсьтэмын вал. Угось ваньзэсты бордаз кыскиз арама шорысь адями ӝужда «Гербер» пус. Отын лэсьтэм туспуктэмъёс чебересь пӧрмылӥзы.

Калыкез гочатӥзы 10-лэсь ятыр площадкаос но. Кылсярысь, «Билингва» азбарын Кузебай Герд нимо нылпи садын ужасьёс покчиосын но соослэн анай-атайёсынызы ӵош удмурт шашкиосын шудӥзы, карнанэн ву нуллӥзы, лентаосты удмурт пужыосын чеберъязы. «Тодосчи куа» азбар сӥземын вал шаермылэн историезлы. Мылкыд карисьёс тодматскизы шаертодонлы сӥзем книгаосын. Луо пушкын бугыръясьыкса, ас вылазы эскеризы археологлэсь ужзэ. Йӧскалык прессая юртлэн азбараз. Гожтӥськыны луиз вань удмурт кылын потӥсь газет-журналъёслы.

Удмурт изданиосысь ужасьёсын тодматскемез потэм Япониысь кунолэн Етаро Хосидзималэн. Пияш тодэ ӟуч, англи кылъёсты. Та вакытэ дышетэ удмуртсэ. Со понна Ува ёросэ 2 арняем курсъёсы но ветлэм.

— Удмурт кыл мыным тунсыко потэ. Падежъёс гинэ секытэн сётӥсько. Татысь Гербер бӧрсьы Вавожын ортчоно Элькун Гербере вуыло на. Ужасько Якутскысь огаз университетын. Отчы бертыса, студентъёсылы вань адӟемме мадё, — вера Етаро.

Бадӟым сцена вылын калыкез шулдыртыса вуттӥзы «Шудон», «Крезь куара», «Марӟан», «Инвожо» ансамбльёс. Татын ик быгатонлыксэс возьматӥзы Ижын ортчем «Кырӟась арама» онлайн-фестивальын вормисьёс. Калыкез ӟечкыланы вуылӥз Иж городлэн йырыз Олег Бекмеметьев.

Покчи сцена вылын но пӧсь вал. «Ӟечбур!» газетын ужасьёс но Вотка городысь 44 номеро нылпи садысь пичиос пӧртэм конкурсъёс ортчытӥзы, кырӟазы-эктӥзы. Та сяна, «Чеберай» вожвылъяськонэ пыриськемъёс, Ижысь кибашлы Надя Николаева, Июльское черкогуртысь «Леда» театр этномода возьматӥзы. Та бӧрсьы сцена вылын ужзэ мытӥз егит кырӟасьёслэн «Мурдала» лабораторизы.

— Туэ мон Герберын ӝукез но ӧй веръя. Со понна шулдыръяськонлэсь пуш палзэ адӟи. Валай, макем со секыт уж. Мар чакламын вал, 100 процентлы ӧз пӧрмы. Зорен сэрен кивалтӥсьёс Герберез дугдытыны ӵектӥзы. Нош калык уг кошкы! Озьы концертмы ӝытозь кыстӥськиз, — вераз «Удмурт Кенеш» огазеяськонэн ёзчиез, Герберез радъясьёс пӧлысь огез Дарали Лели.

Ольга Корепанова