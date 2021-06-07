Ижкарлэн нуналаз тымет вылын Олимпийской ульча усьтӥськоз
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Быдэс нунал ӵоже адямиос спорт ӧрен котыртэмын луозы. 12-тӥ инвожое 11 часысен 18 часозь тымет вылын пӧртэм мастер-классъёс ортчозы.
Ижкаръёсты но куноосты тодматозы бендреслинг, хоббихорсинг, панна-футбол кадь туала выль спорт амалъёсын. Кикбоксинг, ушу, каратэ, дзюдо но мукет спортъя Удмуртиысь федерациосысь кужмо спортсменъёс быгатонлыксэс возьматозы.
Адӟыны луоз гимнастикаея, фитнес-аэробикая, художественной гимнастикая, черлидингъя мастер-классъёсты. Учкем сяна, калык ачиз но пыриськыны быгатоз бадминтонъя, дзюдоя, бендреслингъя, хоббихорсингъя турниръёсы.
Озьы ик калык быгатоз йогаен вырыны, батутъёсын тэтчаны, Zumba эктонэз дышетыны.
Ижкарын ортчоз брейкингъя нырысетӥез «ИжЗаДвиж» городской турнир. Шоркарамы лыктозы Новокузнецкысь, Москваысь, Пермьысь, Сочиысь, Ростовысь, Новосибирскысь, Санкт-Петербургысь, Томскысь но мукет городъёсысь спортсменъёс.
Тодэ вайытом: шоркарлэн нуналыз 3 нунал ӵоже радъяськоз:
10-тӥ инвожое азбарлэн нуналыз;
11-тӥ – ёрослэн нуналыз;
12-тӥ – шоркарлэн нуналыз.
Праздниклэн ортчон программаеныз пыр-почгес тодматскыны луоз 261.izh.ru
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