Д. Медведев: «Огъя Россия» партия секыт вакытэ кунмы но калыкмы понна валтӥсь ужпумъёсты быдэсъяз
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Партилэн кивалтӥсез Дмитрий Медведев партилэн берло 5 ар ужамезлы йылпумъян лэсьтӥз – 5 ар талэсь азьло «Огъя Россиялэн» быръёнъя программаез кутэмын вал. 5 арлы пуктэмын ужпумъёс быдэстэмын. Та сярысь вераськизы партилэн Высшей но Генеральной кенешъёслэн пумиськоназы.
Партиысь адямиос пандемия ялэм вакытэ самоизоляциын ӧз пуке: кылдытэмын вал волонтёръёслэн центръёссы, кутэмын вал пандемия вакытэ шуге-леке сюремъёсмы юрттонъя законъёс. Кылсярысь, лэземын вал куд-ог эмъюмъёсты рецептъёстэк басьтыны, соосты висисьёс доры нуон-ваён радъямын.
— Паласькись висёнлэсь утись дӥськут басьтонлы партия 500 миллионлэсь ятыр коньдон висъяз, басьямын вал реанимация лэсьтонъя машинаос. Эмчиослы сиён-юон вуттон радъямын вал но мукетыз, — пусйиз Д. Медведев.
Кыӵе воштӥськонъёс кутэмын вал берло вакытэ партилэн кичӧлтэмезъя?
- Партиысь адямиос кичӧлтэмъя ужъя кодексэ выльдӥськонъёс пыртэмын – кутэмын палэнысь ужан, самозанятойёс сярысь законъёс.
- Анай капитал сётъян вакыт 2026-тӥ арозь нуйтэмын. Инвалид луон сярысь пенсия басьтон капчиятэмын. 7 аресозь нылпиосын анай-атайёслэн больничнойзы уждунзы мында тыриськыны кутскиз, секыт югдуре шедем нуны возьма кышномуртъёслы пособиослэн быдӟалазы будэтэмын. Капчиятэмын нылпизэс огназ будэтӥсь мумы-бубыослы чаклам выплатаосты басьтон.
- Азинске куашкан калэ вуэм коркаосысь адямиосты выжтон программа, юрттэт вуэ пӧям дольщикъёслы.
- Адямилэн улон условиосыз умояло. «Городская среда» программа улсын выльдэмын 55 сюрс трос азбаръёс, 20 сюрс трос калыко интыос. 2021-тӥ арын йӧнала луозы на 6 сюрс пала азбаръёс но 4 сюрс котыр трос калыко интыос.
- Гуртъёсты азинтонъя бадӟым вамыш лэсьтэмын — гуртъёсы пуктӥськон, отысь юртъер басьтон понна сётъяны кутскизы 3 процентъем ипотека. Гуртъёсы вуисмь дышетӥсьёслы 1 миллион манет висъяны ӧдъязы.
- Покчи классъёсын ваньмыз дышетскисьёс пӧсь сиён-юонэн дунтэк сюдо. Школаосы нылпиосты нуон-ваён понна выль автобусъёс лыкто.
Туннэ нуналлы Удмуртиын партилэн 15 проектъёсыз улонэ пыӵало. Пандемия вакытэ шаерамы ужаны кутскизы «ПоддЕРжка» но «МедподдЕРжка» проектъёс, соос улсын радъямын вал секыт югдуре шедем семьяослы юрттэт, эмчиослы юрттӥськон ужрадъёс.
Сергей Захаров
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