Дэри черкогуртысь школаын «Тулыс чингыли» жингыртӥз

Школаосын нылпиос понна чузъяськизы берпуметӥ чингылиос, кудъёсыз дышетскон ар йылпумъяськемез сярысь ивортӥзы. Соин ӵош Дэри школаын «Тулыс чингыли» жингыртӥз на. Нош мар со «Тулыс чингыли»? Удмурт кылэз дышетӥсь пиналъёс понна вожвылъяськонэз озьы нималлям.

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4 класс

Берло аръёссэ Дэри черкогуртын улӥсь анай-атайёс нылпиоссэс удмурт классэ гожтыны мылкыд каро. Озьы ньыль ар ӵоже ини татын котькуд ар анай кылэз дышетӥсь классъёс усьтӥсько. Пиос но нылъёс ӟучомем нылпиослы чаклам учебникъёсъя ке но дышетско, удмурт кылъя урокъёссы арняяз куинь-ньыль пол ортчо. Таин валче тэшкылиос лыдӟиськыны но выро, гожъяськыны но йӧндыро, кылэз но валаса будо.

Удмурт классъёс котькуд ар усьтӥсько ке но ини, тросэз дышетскисьёс уг тодо вылэм соос сярысь! Анай кылэз дышетӥсь покчиос но ас пуртыязы пӧзё вылэм, басьтэм тодонлыксэс, быгатонлыксэс нокытын, нокинлы уг возьмато. Та югдурез тупатон вылысь ик малпамын вал «Тулыс чингыли» ужрад.

Ӵошатсконэз улонэ пыӵатӥзы Дэри школаысь удмурт кылъя но литературая дышетӥсь Милана Заварзина но ёросысь «Шунды» огазеяськонлэн ёзэтэныз кивалтӥсь Лариса Светлакова.

«Тулыс чингыли» быдэс школа тыр туж жингрес чузъяськиз. Ваньзы ик классъёс вожвылъяськонлы зол дасяськиллям. Командаослы ньыль ӵошатскон пыр ортчоно луиз: классэнызы тодматыны, кырӟаны-вераны быгатэмзэс шараяны, мода возьматыны но удмурт пыжиськемъёсын паймытыны.

Сцена вылын ог-огенызы нюръяськизы: «Зангариос» (1-тӥ «А» класс, кивалтӥсьсы Екатерина Шилова), «Кизилиос» (2-тӥ «А», Ольга Тарасова), «Ерпечкаос» (3-тӥ «Е», Ольга Пантелеева), «Визьпогъёс» (4-тӥ «А», Вероника Аверкиева).

Котькудӥз команда маин ке но паймытыны быгатӥз. Тани тужгес но покчиосыз пиналъёс гармоникаен шудэменызы синмаськытӥзы. «Шулан» ансамбле ветлэмзы шӧдӥське.

Кыкетӥ класс висъяськиз удмурт кылэз умой тодэменыз. Таос трос вераськизы, кырӟазы, номеръёссы но ӟеч пуштросо дасямын вал.

Куинетӥ классъёсысь пиналъёсты ӵем гинэ школа ужрадъёсысь адӟыны луэ: удмурт кырӟан быдэстоно ке, ӵапак соос сцена вылэ пото. Куараоссы но пуктэмын, выросъёссы но йӧн-йӧн ини.

Вашкала удмуртъёслэн улэм-вылэмзы сярысь сценкаен сюлэме кылизы 4-тӥ классысь усточиос. Фольклорез уже кутэмзы котыр ласянь синмаськымон луиз.

Вожвылъяськонлы пиналъёсты дышетӥсьёс ке дасязы, удмурт пӧрамъёслы чаклам ӵошатскон анайёслы луыса гинэ пӧрмиз. Мар но ӧз пӧралэ мусо мемиос та ужрадлы!

@page { margin: 2cm } p { margin-bottom: 0.21cm; so-language: zxx } a:link { so-language: zxx } Гур дурын анай берга, Шекера милем пора. Кыӵе ческыт шекера, Ым пушкын со куажыра. Ойдо возам ӝӧк сьӧры, Шекера ӵош сиёмы. Пӧсь гурысь ай со — шуныт, Ваньмылы луоз тырмыт!

Таӵе кылъёсын ушъяз-мактаз шекеразэ 2-тӥ классысь Алёна Жуйкова. Зэм но, пыжемемзы ческыт пӧрмем.

Мукет классъёсысь анайёс табань, кокрок, юача, перепеч, пельнянь, шунянь пӧраллям. Шуг луиз дунъясьёслы тужгес но ческыт сиёнэз бырйыны.

«Ческыт чингыли» номинациын вормизы «Зангариос».

«Кылась-бурась чингыли» луизы «Кизилиос».

«Ерпечкаос» — «Модной чингыли» номинациын вормизы.

«Визьпогъёслы» — «Кырӟась чингыли» ним сётӥзы.

— Ужрадмы нырысьсэ ке но ортчиз, ваньмыз пӧрмиз, — веразы вожвылъяськонэз радъясьёс Милана Заварзина но Лариса Светлакова. — Ужрадэз эшшо но умойгес ортчытон понна, азьланяз вань мар бордын ужаны. Кылсярысь, туэ командаосты номинациосъя гинэ пусйимы. Малпаськом вуоно ужрадын командаослы инты ик люкылыса умойгес луоз. Озьы пиналъёслэн ӵошатскон мылкыдзы ӝутскоз. Жюрие туэ дышетӥсьёсты ке пуктӥмы вал, мукет дыръя нимысьтыз ӧнерчиосты уже кыском. Культура юртын тыршисьёс пӧлын трос удмурт кылын вераськисьёс, соос ик мед дунъялозы нылпиосты. Озьы ик анай-атайёслэсь но дэмлан вуиз: пиналъёсын ӵош милемыз, но, пе, сцена вылэ кыске. Дэмланэз санэ басьтыны малпаськом, нылпиос асьсэос но шумпотозы мумы-бубыослэсь командазэс адӟыса.

«Тулыс чингылие» такем трос калык лыктоз шуыса, дышетӥсьёс ӧз но малпалэ вал, дыр. Быдэс зал тыр анай-атайёс, песянайёс люкаськизы. Малпасько, ужрад мумы-бубыослы йылпумъян выллем луиз, угось соос ас пельынызы кылизы нылпиослэсь удмурт кылын лабыртэмзэс, ас синмынызы адӟизы, удмурт ужрадын асьсэды чорыг кадь воземзэс. Куд-огезлэсь кылоно луиз, тау, пе, нылпиме нырысьсэ сцена вылысен адӟисько. Удмурт кылэз чик валасьтэм анай-атайёс но (таӵеос трос гинэ) быдӟым тунсыкен учкизы вожвылъяськонлэсь мынэмзэ.

Мумы-бубыос но ужрадлэсь бадӟым мылкыд басьтӥзы, пиналъёслэн но синъёссы ӝуатскизы быгатонлыксэс возьматэмзы бере. Вылаз ик ужрадлэн пумаз соос кузьымъёс басьтӥзы на. «Саламъёслы нимысьтыз тау школалэн кивалтӥсезлы Надежда Мокрушиналы, Дэри ёрослэн «Удмурт Кенеш» огазеяськонлэн кивалтӥсезлы Лидия Бияновалы, «Ӟечбур!» газетлэн корреспондентэзлы Алеся Главатскихлы но «Кизили» журналлэн валтӥсь редакторезлы Юргис Алексеевлы.

Анна Трубачева