Дано выжыысь нимтулъёс кыстӥсько 9 метр!

Кылем толэзьлэн пумаз элькунамы 2-тӥзэ ортчиз литературалы сӥзем «П. Чайковскийлэн дор палъёсаз» фестиваль. Со улсын Иже вуылӥз тодмо ӟуч кылбурчилэн Михаил Лермонтовлэн ӵыжы-выжыез (правнучатой племянникез), паньтэмез Михаил Юрьевич Лермонтов.

Михаил Лермонтов кылбурчилэн ӵыжы-выжыез Михаил Лермонтов

бӧлякъёссэ огазеяны быгатӥз.

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Таиз но Михаил Юрьевич гажа литератураез — со литературовед. Со сяна, утялтыса-чакласа возе Подмосковьеысь Середниково усадьбаез: ӵапак отын 4 ар ӵоже (1829-тӥ-1832-тӥ аръёсы) улӥз кылбурчи Михаил Лермонтов. Отын со гожтыны кутскиз «Демон» поэмазэ, «Люди и страсти» но «Странный человек» драмаоссэ. Тунсыко: та усадьбаын ик покчи дырыз ортчиз мукетызлэн нимо-дано адямилэн — министр-реформаторлэн Пётр Столыпинлэн. Михаил Лермонтовлы со троюродной вын луэ вал.

— Табере Середниковоысь усадьбалэн ӧсъёсыз усьтэмын дуннеысь вань туристъёслы, — шуэ Михаил Лермонтов. — Шумпотӥсько, сое утьыны быгатӥм шуыса. Угось ас вакытаз отын интыяськемын вал ВЦИК-лэн здравницаез, бӧрысь йӧнатӥзы ты висёнъёсын курадӟисьёсты. Кылбурчилэн ӵыжы-выжыосыз кие та усадьба вуиз ни куашкаса. Изэн-изэн бичамы, улӟытӥмы.

Середниковоын ик кӧня ке арлы огпол люкаськыло быдӟым поэтлэн туала ӵыжы-выжыосыз. Соос уло Австралиын но, Канадаын но, Америкаын но. Соосты шедьтыны но огазеяны пӧрмиз ӵапак Михаил Юрьевич сюлмаськемъя.

— Выжы-кумыосме утчаны кутски 1990-тӥ аръёсы. 300-лэсь ятыр адямиез шедьтӥ. 2007-тӥ арын соосты нырысьсэ огазе люкамы — выжымылэсь юбилейзэ ортчытӥм. Мыным оскизы Лермонтовъёсын кивалтыны, — шуэ Москваысь куно.

Лермонтовъёслэн выжызы потэмын Шотландиысь кылбурчи Томас Лермонт бордысь. Кызьы Лермонтъёс Россие вуиллям? Ӟуч князь Дмитрий Пожарский полякъёсын ожмаськыку, пленэ шедем Томаслэн ӵыжы-выжыез Георг Лермонт. Бӧрысь со службазэ нуэм Михаил Фёдорович Романов эксэй бордын. Озьы Лермонт луэм Лермонтов, ӝоген сое дворян выжыос пӧлы пыртӥллям.

Лермонтовъёслэн выжы писпузы табере бадӟым: компьютерен печатлам нимтулъёс 9 метр кыстӥсько! Шотландиысь Лермонтъёсын но кусып тупатӥзы. Кемалась ик ӧвӧл соос кузьмаллям выжызылэсь пуссэ — кечат-вамат гожмо (тартан) басмалэсь вурем килтэз (Шотландиысь калык дӥсь). Котькуд выжылэн угось аслаз басмаез — гожъёсыз, буёлъёсыз пӧртэмесь. Нош Лермонтъёслэн со кыскамын сьӧд, зарнивуам, горд сӥньысъёсын, бадӟым клеткаё, шуэ М. Лермонтов.

— Мынэсьтым ӵем дыръя юало: кыӵе адями вал Михаил Лермонтов? Кызьы со быриз? Со вал дуэль яке сое юромо быдтӥзы? — веранзэ азьланьтэ Москваысь куно. — Та юанъёслы валэктон шедьтон понна олокыӵе но архивъёсын, вашкала гожъямъёсын бугыръяськисько. Покчи дыръяз со туж висись вылэм, мугораз потосъёс поталлям, куэз куалмаськем — золотуха вылэм. Соин ик песянаез сое ӵемгес Кавказ палъёсы нуллыны, инкуазь пӧлын возьыны тыршем. Будэмъяз висёнэз ортчем. Визьмо, тунсыко вераськись, улон шоры сэзь учкись Лермонтов котыре калык кыстӥськыны ӧдъяз. Соку вакыт огыр-бугыр вал — декабристъёс, эксэйлы пумит мылкыдъёс… Лермонтов но кылдытэ аслэсьтыз клубзэ, отчы пыро ачиз кадь ик ӟырдыт мылкыдо дворянъёс. Огпол пумиськоназы вуэм отставкаысь майор Николай Мартынов, картаен шудыны, шулдыръяськыны-гольтыръяськыны яратӥсь адями. Лермонтовен, зэмзэ вераса, соос кемалась уг тупало ни вылэм. Таяз радэ но Михаил Юрьевич солы пумит вазем, кулэтэмзэ, пе, вераса улӥськод. Таиз пумитаз куатаськем, дуэле ӧтем… Котькытын гожъямын, соос куспын дуэль йӧнала ортчиз шуыса. Но бугыръяськыса мон тодӥ: Мартынов дуэльлэсь куронъёссэ тӥям. Нырысь ик ыбыны кулэ вылэм Лермонтов. Нош со пистолетсэ инме ӝутэм, вылэ ыбем но шуэм: уг мертаськы мон та шузи шоры. Та учырын секундантъёс 3-ёзь лыдъяны кулэ. Мартынов, 3-ёзь лыдъямез витьытэк, ыбем. Дуэльлэн куронъёсызъя, 3-ёзь лыдъятозь ыбиськод ке, со дуэль ӧвӧл ни, со адямиез быдтон. Озьы ик луиз мынам нимо-дано ӵыжы-выжыеным. Та учыр дырысен туэ 15-тӥ июле 180 ар тырмоз. Кылбурчилы 26 арес вал.

Елена Тугашова