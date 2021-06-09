Гурт улоз на, бертылӥсь луиз ке

Шупуос бордысьтызы уг лэзё

Эгра ёросысь Комсомольское муниципал кылдытэтэ 9 гуртъёс пыро. 2 Калиновказы: гурт но черкогурт.

Гуртлэн планэз лэсьтэмын 1875-тӥ арын

Туспуктӥз Александр Караваев

Ӟучъёс улӥзы

— 2 Калиновкаосты пичи шур гинэ висъя, — шуэ муниципал кылдытэтэн кивалтӥсь Светлана Медведева. — Гуртазы 53 улӥсез, со пӧлысь 6-ез школаын дышетско, 1-ез школае уг ветлы на. Калиновка гуртын улӥсьёс басьяськыны ветло Калиновка черкогуртэ. Пичи гурт чылкак вунэтэмын ӧвӧл, азьланяз татчы чагыр эстӥськон но кыскыны чакламын.

Нош гуртлэсь историзэ ӟеч тодэ Бачкейысь Сибир сюреслы сӥзем «Этапной пункт» музеен кивалтӥсь Елена Ларионова. Калиновка гурт, пе, черкогуртлэсь азьвылгес кылдэмын. Отын узыр ӟучъёс — вузчиос — улӥллям. Музеязы утиське Калининской починоклэн планэзлэн копиез, оригиналэз шаертодонъя ёрос музейын возиське. Документъёсты сётэм Быдӟым ожысь ветеран, Калиновка гуртэз кылдытӥсьёслэн выжыысьтызы Андрей Алексеевич Микрюков. Гуртлэн планэз 1875-тӥ арын лэсьтэмын, бадӟым букваосын гожтэмын: «поч. Калининский».

1932-тӥ арын гуртын бадӟым тылпу вылэм, ваньмыз коркаос пеньлы пӧрмиллям. Паймоно кадь, быдэс гуртысь клублэн юртэз гинэ ӝуатэк кылем. Отчы 13 семья улыны выжем, мукетъёсыз асьсэлы землянкаос, шалашъёс лэсьтӥллям, кин но со артысь гуртъёсы улыны кошкем.

Гуртлэн нимыз сярысь пӧртэм малпанъёс вань. Кин ке вераны выре, нырысетӥ улӥсьлэн Калинин фамилиез вылэм шуыса, нош туала калиновкаослэн гуртсылэсь нимзэ шупуосын герӟамзы потэ, соос татын укыр трос будо. Калык верамъя, нырысетӥ удмуртъёс татчы вуиллям 1930-тӥ аръёсы, соос пӧлысь одӥгез вылэм Глазов ёросысь Анатолий Аркадьевич Ушаков, али гуртын улэ солэн нылыз Людмила Тугбаева.

Светлана Шитова Калиновкае Ижевскысь улыны лыктэмын

Корка шулдыр куноен

Кузпалъёслэн Людмила Анатольевна но Леонид Романович Тугбаевъёслэн выжызы бадӟым, ӵыжы-выжыоссы тачак, 3 нылпиоссы, 6 внукъёссы но 3 аресъем правнуксы вань. Кунооссы уг бырыло, ми ветлон нуналэ но Людмилалэн Надя сузэрез семьяеныз куноын вал. Котькуд пырисез татын ческыт пӧраськемен шумпотто.

— Людамы милям анаймы интыын, 5 сузэр-вынъёс пӧлысь со бадӟымез, — шуэ Надежда Анатольевна. — Мамамы улонысь вазь кошкиз, мон 2 аресъем кыли. Собере папамы выль кышно вайиз. Евгения Фёдоровналэн аслаз но 5 пиналэз вал. Озьы ми одӥг семьяын 10 нылпиос будӥмы, кыкетӥ мамамес туж яратӥмы, одӥгмес но ӧз обидьы, тоно-моно ӧз карылы, нош семьяысьтымы бадӟым акаосмы (апайёсмы) мамалэн нырысетӥ юрттӥсьёсыз вал. Табере ваньмыз быдэ вуэмын, котькудӥзлэн трос нылпиосыз будо, ум вунэтӥське вордӥськем гуртмы сярысь, татчы ялан шумпотыса бертылӥськом.

Людмила Тугбаева кунооссэ вите

Та гуртын магазинзы, школазы но клубзы ноку вылымтэ, колхозын ыж, вал, курег вордылӥллям. Аръёс ортчыса, гидъёссы куашказы-быризы, шулдыр улон сярысь тодэ ваёнъёс гинэ на кылемын. Али гуртсы пичи ке но, мӧзмыны, пе, дырзы уг кыльы. Кылсярысь, Тугбаевъёс гид тыр пудо вордо, скал но возё на.

Гуртоос улонзылы уг ӝожтӥсько, урод сюресэз гинэ верамзы потэ. Эгра каргуртысен Калиновка гуртозь ог 10 иськем. Нӧд дыръя со сюресэтӥ пыдын гинэ ортчод.

— Пинал дыръямы Эграысь школае 7 часын ик вуиськомы вал, — тодаз вае Людмила Анатольевналэн Мария нылыз. — Автобусмы туж вазь кошкылӥз, та вакытэ но машина возьмаса улыны дышемын ӧвӧл, солань-талань пыдын ветлӥськомы. Озьы ке но гуртысь кошкеммы уг поты, инкуазьмы шулдыр, омырез чылкыт.

Одӥг семья кадь ӧвӧл ни

Гурт ӟучо-удмурто, адямиос татын огкылысь уло. 25 арлэсь ятыр татын улэ Светлана Шитова. Ачиз со Ижевскын будэмын. Кузпалэныз Александр Витальевичен ог 2 арзэ городын улӥллям, собере воргоронлэн вордскем гуртаз бертэмез потэм. Табере кузпалъёслэн 7 пиналзы: Игорьзылы 27 арес, 3 покчиосыз — Анна но кыктоос Оля но Глеб — 8-тӥ но 6-тӥ классэз йылпумъязы. Шитовъёслэн алигес нырысетӥ внуксы вордскиз.

— Нырысь гурт улон секытэнгес сётскиз, ӵукна ик гур эстоно, — шуэ Светлана Георгиевна. — Но котьмалы дышоно вылэм, табере город сярысь малпаськеме ик уг поты. Эсьмаса, гуртын ӵукналы быдэ атасъёс чоръяло, пудо бӧксэ. Трос аръёс ӵоже скал вордӥмы, мукет пудомы но вал.

Городысь эшъёсыным ӵе­мысь пумиськылӥсько ке, соослы ялан шуисько: улонды тӥляд одӥг выллем но мӧзмыт — асфальт сюрес­ты пыд улады, нош милям лымы но мычоно, нӧдэз но колано — нуналлы быдэ маке вылез вордске.

Калиновка гуртысен Калиновка черкогурт адӟиське

Гуртэ вуэмезлэсь азьло Светлана Георгиевна малпа вылэм, гуртоос одӥг семья выллем уло шуыса. Нырысь озьыгес ик вылэм, нош табере котькуд семья ас понназ улыны тырше, пе. Азьвыл картошка мерттон вакыт гинэ но шулдыр праздник­лы пӧрмылӥз. Али ог-огзы доры куное гинэ но шер ветлыло, нош маке юано ке, телефон пыр жингырто. Табере, пе, гуртоослэн бакчаязы но городъёслэн кадь ӟечыранъёссы, беседкаоссы сыло, пельнянь но уг куто ни, ыльнянь но магазинысь басьтыло.

Озьы-а, тазьы-а, нош Калиновка гуртын улӥсьёс ӵуказе нуналлы осконзэс уг ышто. Нылпиоссы дӥнязы бертыло бере, гурт уз на быры.

Надежда Данилова