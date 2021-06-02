Гурт калыклы юрттӥсько
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«Добро в село» акция Россиын 2018-тӥ арысен ортче. Со улсын медицина удысысь волонтёръёс гуртъёсысь ФАП-ёсы потало, фельдшеръёслы ужаны юртто. Туэ Ижысь студентъёс арнялы 2 пол гуртъёсы потаны малпало.
Удмуртиысь «Волонтёры-медики» огазеяськонлэн проектъёсъя координаторез Айрат Хабибуллин Ижысь медициная академиын 6-тӥ курсын дышетске, «Добро в село» акцие котькуд ар пыриське, пичи гуртъёсы потаны яратӥсько, шуэ.
— Куд-ог больницаос студентъёсын ужаны уг дӥсьто, кышкало, тодон-валанъёсмы тырмыт ӧвӧл, городысь коронавирус ваёмы шуыса, — вераз Айрат, — но сыӵеосыз ӧжыт. Ӵемысь фельдшеръёс асьсэос милемлы, юрттэт курыса, жингырто. «Ум лыктэ» ноку ум шуиське. Кылем арын пандемиен сэрен нокытчы ӧм поталэ, соин ик туэ 2 ар понна ужаломы.
4-5 волонтёръёс гуртын быдэс нуналзэс ортчыто. Кин ке калыклы лекциос лыдӟе. Кылсярысь, туэ егитъёс Дэри ёросысь Ожмосэ потазы ни, отын калыкез нырысетӥ юрттэт сётыны дышетӥзы, шонер сиськыны валэктӥзы. Со вакытэ мукетъёсыз больница котырын утялскизы, выж ӵужизы, ӟусъёсты буязы…
— Эшшо ми терапевтъёсын ӵош приём нуиськомы, — вераз Айрат, — ФАП-ёсысь фельдшеръёслы капчи ик ӧвӧл, угось ӵемысь соос огназы ужало, нош нуналлы быдэ доразы трос адями вуылэ. Эшшо ке бускель гуртъёсысь юрттэт дуре вазисько. Ми ужзэс капчиятӥськомы.
Айрат туэ дышетсконзэ йылпумъя, озьы ке но волонтёрысь уз кошкы.
— Быгатӥ ке, озьы ик гуртъёсы потало, — вераз пияш, — милемыз отын котьку витё, шуныт пумитало. Калыклы тунсыко потэ, городысь егитъёс лыкто шуыса, выль тодон-валанъёс басьтэмзы потэ.
Волонтёръёс верамъя, ФАП-ёсын трос арлыдоос ужало, соин ик лыктэм студентъёсты ас интыязы ужаны ӧтё. Озьы куд-ог выпускникъёс асьсэлы ужан инты но шедьтӥллям ини.
2018-тӥ арысен кутскыса, волонтёръёс 38 ФАП-ёсы вуылӥзы ни. Та гужем ӵоже малпало Сарапул, Дэри, Пичи Пурга, Воткинск, Якшур-Бӧдья, Можга, Камбарка ёросъёсысь гуртъёсы ветлыны.
Мария Емельянова
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