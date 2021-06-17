Гракын 29-тӥ инвожоысен 3-тӥ пӧсьтолэзёзь ортчозы гурт шудонъёс
Related Articles
Гурт шудонъёслы дасяськемзы сярысь вераз Грак ёрослэн йырызлэн воштӥсез Александр Аблаев.
Гурт спортсменъёсыз Грак 2-тӥзэ пумиталоз ни. Нырысьсэ ӵошатскон ортчиз 2013-тӥ арын, талисман Граша нимо вал. Али но талисман Граша ик луоз. Валэз та ёросын сӥлы каро, данъяло. Быдӟым ож вакытэ вал вордонъя завод ужаз, бӧрысь ватка выжыысь вал вордӥзы. Та пудоез данъяса ик, ёроссылэн гербез но соин герӟаськемын.
Та дыре Гракын улӥсьёс ваньзы сямен тыршо черкогуртсэс шулдыргес карон понна: субботникъёс ортчытъяло, юртъер котырзэс утялто, урамъёсты турнало, сяська мертто.
— Бадӟым ужрад азьын сюресъёсмы но выльдӥсько: 1,8 иськемез асфальтэн шобыртэмын, 2,8 иськем тротуаръёс кылдӥзы, 1 иськемаз брусчатка вӧлдэмын, — шуэ Александр Аблаев. — Выль стадион лэсьтӥське, бордаз административной юртэз но спортзалъёсыз луозы. Озьы ик выльдӥське тирмы. Урамъёсын артобъектъёс кылдо, буяськиськомы, турнаськиськомы. Кин ке — ас мылкыд каремезъя, кинэ ке кужмысь но косоно луэ.
30-тӥ гужем Гурт шудонъёсыз сӥё-дано усьтон ужрад луоз 1-тӥ пӧсьтолэзе 18 часын. Программазэ дасян бордын тыршо ёросысь культура удысын но шаерысьтымы Калык творчествоя юртын ужасьёс. Грак ёросын 5 выжы калыкъёс уло, Гурт шудонъёс дыръя ваньзы огазеяськозы но бадӟым концерт пуктозы. Массовкае 200 пала адямиос пыриськозы: нылпиос, культура но дышетон удысъёсын ужасьёс, гуртоос. Концертэ пыриськисьёслы но ёросысь спортсменъёслы чебер костюмъёс вуремын.
— Ёрослэн командаяз 93 мурт пыре, пӧлысьтызы 3-ез — кивалтон удысын ужасьёс, — вера Александр Валентинович. — Командамы арысь аре выльдӥське но егитоме, бадӟым осконмы атлетъёслы но армспортэ пыриськисьёслы, гозы кыскасьёслы но лаптаен шудӥсьёслы.
Гурт шудонъёсы арысь аре маке выльзэ пырто. Триатлон интые туэ дуатлон луоз: спортсменъёс великен ворттылозы но пыдын бызьылозы. Озьы ик асьсэ быгатонлыкъёссэс нимаз возьматозы гурт удысын ужасьёс: механизаторъёс, скал кыскисьёс но турнасьёс. Грак черкогуртын тракторен ворттылон понна нимысьтыз площадка, скал кыскисьёслы аппаратъёс дасямын ни, Заречной черкогурт палась бусыын турнасьёс вожвылъяськозы.
Гурт шудонъёсын вормисьёслэсь кылдытэмын луоз Удмуртилэн огъя командаез. Со пыриськоз Пенза городын 17-тӥ-22-тӥ пӧсьтолэзе ортчоно Россиысь 13-тӥ Гурт шудонъёсы.
Валентина Емельянова
Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.Write a comment