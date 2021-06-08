Городъёс но вожъяськозы

Вало шур ортче шаерысьтымы уно ёросъёстӥ: Можга, Вавож, Сюмси. Уг янгыша, дыр, шуи ке: тужгес но шулдыр интыез тупамын Вавож ёросысь Валодор гурт вадьсы. Шурлэн ӧрыз татын паськыт, вуоссэ гыл-гыл азьлань нуэ.

Вало шур

Нимыз ӧз кельшы

Валодорын туж шулдыр: шур кузя ӝужыт писпуос будо, ярдурыз кытӥ туж меӵ, я нялмыт но луоё — таӵе интыосаз гуртоос вуэ пырало, пыласько. Писпуос сьӧрын — инвисэ кыстӥськись вож-вож возьёс. Ӵапак Валодор гурт вадескын Валое усе Сьӧдмурча шур.

— Валолэн мукет инты­осын но паськыт ӧръёсыз вань, но шаерысьтымы вань чорыгасьёс милям гуртамы вуо, кожалод. Куд-ог нуналъёсы ярдурын визнанъёсын сьӧд-сьӧд пуко. Кытысь но уг лыкто, ява! Уйпал ёросъёсысь но! Валолэн та интыяз чорыг умойгес зыгатэ, инкуазез но чебер, пе, — шуэ Валодорысь Серафима Шулакова. Гуртоос сое Симапай гинэ шуо. Солы 84 арес, вордскемын но быдэс улонзэ ортчытэмын та гуртын.

Серафима Шулакова правнучкаеныз

Валодор гурт пыре Водӟи поселение. Вуж Бия гуртлэсь ог 5 иськемлы палэнын интыяськемын. Гуртазы одӥг урам гинэ. Со паськыт, нимыз ӟуч сямен Широкая. Изэн шобыртэм сюреслэн дуръёсаз йыг-йыг юртъёс сыло, одӥг-ог гинэ адӟисько куашкан калэ вуэмъёсыз. Кирпичлэсь пуктэм улыно-вылыно коркаослэн капкаоссы азьын пӧртэм техника сылэ: кинлэн трактор, мукетызлэн — бакчаын-бусыын ужан агрегатъёс. Веранэз ӧвӧл ни машина сярысь — таиз уноезлэн вань. Симапай валэктэ:

— Гурт техниказы колхозлэн ӧвӧл, асьсэлэн. Ваньмыз со пӧсяса, ужаса поттэмын. Колхозэ но ужаны ветло, асьсэ юртъеръёсазы но ужаны кужым шедьто. Трос пудо вордо, емыш будэто, соосты вузаса, уксё потто. Кызьы сотэк! Ӧд берга ке, сютэм пукод ук! Тани пие но кенэным колхозын ужало, кӧня ке ошпи, скал, парсь вордо на, бакча возё. Мон гинэ соос сьӧры вуттӥськыны уг пӧрмытӥсь­кы ни. Ма, так-то пичи ке но пайда вайисько ик ай: 4 аресъем правнучкаме учкисько — тӥни ук со, йӧнтэм, азбарын бызьылэ. Мумиз, внучкае, Уваын райбольницаын ужа, шутэтскон нуналъёсы гинэ бертылэ. Мынэсьтым уг кылзӥськы ке, ай тани Валоысь лобась валъёс потозы шуыса кышкатӥсько.

Тунсыко: Валодорлэн азьвыл нимыз Куреггурт вылэм. Но гурт калыклэн сюлмаз та ним лякиськымтэ: 1964-тӥ арын РСФСР-лэн Верховной Советэзлэн указэзъя та гуртэз Валодор шуыса гожтӥллям. Гуртоос куспазы та вакытэ но гуртсэс кык сямен нимало.

Бырыны ӧз сётэ

Валодоръёслы удалтӥз: «Колос» кадь йыг-йыг предприятизы ӧй луысал ке, одӥг урамъем гурт, оло, кемалась бырысал ни. Ма, 1985-тӥ аръёсы озьы ик луэ вал ни: сюрессы ӧй вал, калык палэнэ кошкыны ӧдъяз. Биньгозыез кияз кутӥз колхозлэн кивалтӥсез Владимир Красильников. Пичи гуртъёсы, кылсярысь, Чудӟалудэ, Валодоре, хозяйство асфальт сюрес лэсьтӥз, соос котыре скал фермаос, гидъёс пуктӥз. Уж вань, сюрес вань — калыклэн палэнэ кошкемез ӧз поты ни. Туала вакытэ но Валодор возиське кужмо хозяйствозылы луыса. Скал кыскись­ёсты фермаозь вуттон вылысь нуналлы быдэ автобус ветлэ. Уждунзы но шаермыя шоро-куспо уждунлэсь вылӥынгес. Но Валодорын клубзы, фельдшер пунктсы, нылпи садзы но школазы ӧвӧл — Выль Бия­озь я Водӟиозь мыноно луэ. Но курадӟонэз ӧвӧл: сюресъёс вань, машинаоссы — ки улазы.

Гуртысь егитъёс

— Валодорын улӥсез 60 адями, ваньмыз-ӧвӧлэз 28 хозяйство, — шуэ Водӟи муниципал кылдытэтлэн йырыз Дмитрий Шихов. — Кыскемын газ, ву. Уж интыос вань, уждунъёс умоесь. Райысь сэрег, мон шуысал. Ай Ижлы матын каргуртъёсын улӥсьёс но таӵееныз ушъяськыны уз быгатэ на. Но мукет ласянь, гурт хозяйствоын тыршо шоро-куспо арлыдъемъёс, воксё егитъёсызлэн гуртэ кылемзы уг поты ни. Валодорын тужгес егитэз семья — ог 30 аресъемъёс, талэсь егитгес ӧвӧл ни. Но нылпиос вордско ик ай, юртъёссы выльдӥсько. Одӥгез гинэ малпаськонэ уськытэ: туала улонын ужась киосты воштэ ни автоматика, гурт хозяйствое но со амалтэк пыӵалоз. Талы луыса но пичи гуртъёс уз быре меда…

Йӧно бускель

Валодоре пырыку, син шоры йӧтэ пичи часовня кадь лэсьтэм синпелет — липет йылысьтыз зарнивуам киросэз кыдёкысен пиштэ. Сое пуктон понна ог 9 ар талэсь азьло сюлмаськиз медицина наукаосъя кандидат, Ижысь медициная кун академиысь доцент Лев Шубин. Со угось та гуртын вордскемын. Синпелетэз пуктыны аслаз участоказ инты но висъяз, уксё но утчаз. Синпелет сӥземын та гуртысь Быдӟым оже пыриськем адямиослы, фронт мышкын тыршемъёслы. Соослэн нимтулъёссы синпелет вылэ чурен-чурен пусъемын.

— Лев Леонидович — милям бускельмы. Гуртамы ӵем вуылэ, уката ик гужем. Ма, ӵыдод шат гуртмылэсь, Вало шурлэсь! — шуэ Александр Кленов. — Атай юртэз интые со выльзэ ӝутӥз. Данъяськиськом, таӵе пичи гуртысьтымы но такем визьмо, йӧно адямиос потӥллям шуыса. Гуртамы калык люкаськон интымы ӧвӧл бере, маке ортчытоно яке маке пумысен кенешоно ке, синпелет котыре огазе кариськиськом. Тани али но Паска нуналэ отчы быдэс гуртэн люкаськылӥмы. Ма шуод, ужаськом-бергаськом, улонлы шумпотӥськом. Тазалык гинэ медло.

Елена Тугашова

Туспуктэмъёсыз М. Егоровлэн