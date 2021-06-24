Горд площадьын — удмурт кылбур!

Та нуналъёсы Москваысь Горд площадьын чузъяськизы кунысьтымы пӧртэм калыкъёслэн кылъёссы, 4 нунал ӵоже ужаз Россиысь калыкъёслэн литератураоссылы сӥзем фестиваль.























Туспуктэмъёс басьтэмын Елена Миннигараевалэн архивысьтыз

Мон тодмало тонэ!

Макем бадӟым но тунсыко кунын асьмеос улӥськом, туж ӟеч валаны кутсконо татын, Горд площадьын. Россиысь калыкъёслэн литературая фестивальзы кӧня ке ар ӵоже ортчылэ ни, со радъяськылэ «Красная площадь» книга вузан ярмаркалэн бурд улаз. Зэм, туэ пандемиен сэрен ужрадэз ортчытон дыр вошъяськиз. Фестивалез радъясьёс ӧз ватэлэ: кунысьтымы пӧртэм сэрегъёсысь писательёсты, редакторъёсты ужрадэ ӧтизы ке но, берпуметӥ нуналозяз кышкаса улӥзы: оло, ужрадэз нош ик мукет дырлы выжтозы.

Фестиваль но ярмарка усьтӥськизы 17-тӥ июне. Горд площаде шедён понна адямиос нимысьтыз сайтын азьлапал пусйиськыны кулэ вал. Со сяна, фестивале маскатэк, температураез мертатэк, нокинэ пырыны ӧз лэзьялэ. Покровской собор, Мавзолей, Историяя музей вискын 20 пала вӧл-вӧл палаткаос интыямын вал: туала чеберлыко литератураен адӟытонъёс, вуз каронъёс, литературая гостиной, нылпиослы чаклам площадкаос, концертлы сцена. Мавзолей вадьсын ик 3 бадӟым шатёръёсы интыяськемын улосъёсысь издательствоос. Пӧлазы — «Удмуртия» издательство но. Солэн валтӥсь редакторез Георгий Грязев верамъя, москваос ӟеч басьязы удмурт калыклэн выжыкылъёсыныз но пӧраськонъёсыныз книгаосты.

Фестивале Москваысь трос пӧртэм тодмо издательствоос пыриськизы ке но, трос калык вал улосъёсысь книгапоттонниос котырын. Угось котькудӥзлэн ӝажыосаз учкыса гинэ но, калыклэсь аспӧртэмлыксэ, дӥсьсэ, пужыоссэ адӟоно. Паймымон, макем асьмеос, Россиын улӥсьёс, пӧртэмесь, чебересь.

Куазь туж пӧсь тупаз, соин уноез асьсэ калык дӥсенызы пӧрмытскыны шугъяськизы. Но котькудӥз вылтусаз пичи ке но калык аспӧртэмлыксэ кутыны тыршиз. Озьы кӧня ке адями монэ тодмаз маскаысьтым удмурт пужыя. Тӥ удмурт? Тӥ зэм но вераськиськоды удмурт сямен?..

Сюлмаськонмы огкадь

Мон ужай пӧртэм калыкъёслэн литератураоссылы сӥзем фестивальын. Милям озьы ик нимысьтыз площадкамы вал. 4 нунал ӵоже отчы Россиысь оглом 20 пала писательёс пыриськизы, со сяна — анай кылзэс азинтӥсьёс.

Озьы тупаз, писательёс пӧлысь тросэз ог-огзэс ноку адӟылымтэ, кылылымтэ вал. Ачим сярысь верано ке, син азьын кызьы ке возиськод ик ай бускель республикаосысь гожъясьёсты, ӵыжывыжы фин-угор литератураысь югдурез. Нош Бурятия, Дагестан, Алтай но мукет субъектъёсысь туала литература мон понна воксё тодмотэм вал. Озьы ик соослэн но уноезлэн удмуртъёс сярысь ноку кылылэмзы вылымтэ. Соин валче туж тунсыко вал кылыны, кызьы чузъясько анай кылъёсмы.

Нырысетӥ нуналаз ик Горд площадьысь ТВ студиын перформанс-пумиськон ортчиз. Озьы мон нырысьсэ кылӥ авар, алтай, абазин, агул, кабардин, эвенк, кумык, табасар но мукет гожъясьёслэсь анай кылын кылбур лыдӟемзэс. Шумпотӥсько, татын ик, Кремль вӧзын, чузъяськизы удмурт чуръёсы но, соосты озьы ик фестивальлэн архиваз кельтон вылысь съёмка лэсьтӥзы.

Тодэ вал, макем тулкымъяськиз мылкыд, куке Россилэн шорсюлэмаз сылыса, тон лыдӟиськод анай кылыныд гожъямдэ, макем сюлмаськиськод, кызьы сое валалозы, шӧдозы мукет калыкъёс, Москваын улӥсьёс. Пӧртэм кылъёсын чузъяськись чуръёс огдыре ик татысь экранын ӟуч кылэ берыктӥськизы.

Нош кыллэн кужымез туж бадӟым! Тани кылзӥсько Бурятиысь Анна Банаеваез но Байкал ты вылын лэйкасько кадь. Нош Кавказысь Лариса Шебзуховалэсь абазин кылын чуръёссэ кылзыкум, вал вылын тэтчаса ик, гурезьёсы тубыны ӧдъясько. Паймисько: ма кызьы ӟуч сямен али гинэ зыл-зыл вераськись кышномурт, анай кылаз выжыса, сокем воштӥськиз? Ма, абазин кылын воксё гласной куараос ӧвӧл шат? Кылбурчи пальпотэ: абазин кыл дуннеысь тужгес секытэз лыдъяське, пе. Татын, зэм но, туж трос согласнойёс, шиетӥсь куараос. Туннэ Россиын та кылын 35 сюрс пала гинэ адями вераське на. Соин ик Лариса туж сюлмаське, анай кылыз быре шуыса.

Уноез кылбурчиос лыдӟизы анай кылзылы, анайлы, улонлы, вордӥськем шаерзылы сӥзем чуръёссэс. Озьыен, котькыӵе калыклэн нылыз-пиез тон мед луод —дунлыкъёсмы одӥг кадесь.

Кин понна гожъяськоно?

Фестивале пыриськисьёс понна радъямын вал Россиысь калыкъёслэн поэзияя, прозая, драматургияя антологиосынызы тодматсконъёс. Нялтас вераса, ӵапак та антологиос бордысен кутскыса, проект бадӟым фестивальёс дорозь будӥз. Антологиос Москваысь «О.Г.И.» издательствоен поттэмын. Презентацие вуылӥз издательстволэн валтӥсь редакторез, тодмо гожъяськись Максим Амелин. Со пусйиз, таӵе антологиос быдэс дуннеын ӧвӧл ни.

«Современная литература народов Росиии. Проза» антологие пыризы Россиысь 115 авторъёслэн 50 кылъёсысь ӟуче берыктэм произведениоссы. Удмуртъёс пӧлысь отчы В. Ар-Серги, Л. Нянькина писательёсын ӵош пыризы мынам но гожъямъёсы. Соин но монэ куризы ногай писателен Иса Капаевен, кумык прозаикен Гебек Конакбиевен ӵош та антологиен тодматыны, асьме литератураосмы сярысь мадьыны. Вераськонмы тунсыко пӧрмиз, аспӧртэм дискуссия луиз.

Фестивальын аслым ачим усьтӥ Кавказысь писательёсты. Ваньзы соос пӧртэм кылъёсын верасько, ог-огмес ум валаське, пе. Ма, туссыя но туж висъясько. Тани Кабардино-Балкариысь Зарина Канукова — гордпыръем кузь йырсиё, кырӟаса кадь вераське. Нош егит агуль поэт Шамиль Лутов — чиль-чиль сьӧд, чуръёсыз эрико тӧл кадь сьӧразы кыско.

Кавказын оглом 42 калык улэ, ваньзылэн соослэн асьсэ сямъёссы, аспӧртэмлыксы, но сюлмаськонзы асьмелэн выллем ик: анай кылзэс, культуразэс утёно. Жаляса верано, егитъёс анай кылзэс шугенгес дышето ни, пе, озьы ке но, асьсэ культуразэс, крезьгурзэс, дӥсьсэс тодэмзы потэ.

Ӵошатӥсько удмуртъёсын. Ма, милям но озьы ук, удмуртлык туала кырӟан-веранын, дӥсьын туж паськыт кутӥське, нош удмурт книгаос, газет-журналъёс лыдӟон шуген мынэ.

Фестивальлэн программаез туж зол дасямын вал. Одӥг ласянь, литератураосын, калыкъёсын тодматскон, мукет ласянь — вӧсь карись интыосмес шараян. Озьы Иркутск областьысь эвенк кылын гожъяськись Валентина Волкова верамъя, солэн анай кылыныз Россиын 30 сюрс пала адями вераське. Валентина вуылэм Якутие, отын трос гинэ эвенкъёс уло. Но эвенк посёлокын ваньзы верасько ни якут кылын, эвенк кылэз школаын факультатив амалъя дышето.

Фестиваль дыръя пӧртэм кылъёсъя мастер-классъёс радъяськизы на. Удмурт кылъя занятие ортчытӥз Ольга Урасинова. Оглом площадкаос, ӵукна 10 часыен кутскыса, ӝыт 10 часозь ужазы. Озьы ке но 4 нунал огшокчемен ортчиз.

Уноез писательёс пусйизы, дыр ортчыса гинэ валаломы: макем бадӟым инты басьтӥз та фестиваль соослэн улоназы, творчествоязы. Со, ыркыт тӧл кадь, азьлань мыныны бурдъёс, кужым, дарт сётӥз.

Елена Миннигараева