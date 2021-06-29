Шутэтскон дырдэс шулдыр но вунонтэм ортчытэмды потэ ке, вамыштэ Ижысь Киров нимо парке. Отын нуналлы быдэ ӵукна 10-ысен но ӝыт 10 часозь «ХЭММИ ПАРК» ужа. Гозы кузя ветлон городок интыяськемын Киров парке пырон дорын ик — «Август» бизнес-парк сьӧрын.







Фото: Татьяна Торопова

Городокысь калык уг бырылы. Чебереныз но чылкытэныз бордаз кыске пичизэ но, бадӟымзэ но. Туэ солы 4 ар тырмиз. Усьтӥз 5-тӥ сезонзэ!

Парк туж узыр. Нылпи шудон площадкаын, кылсярысь, вань песочницаез, пӧртэм ӟечыранъёсыз, мелэн суредаськон доскаез. Бызьылыны яратӥсьёс кельшытозы мини-футболлы чаклам пичильтык бусызэ. Отын ик бадминтонэн но шудыны лэзё.

Вань на тазалыклы сӥзем сюресэз. Со огшоры ӧвӧл — дасямын пӧртэм материалъёслэсь. Вылтӥз гольык пыд ветлыку, мугор юзыр-кезьыр луэ, изем потон ыше, йыр сазьтӥське. Маиз усто на —отын шутэтскыны луэ дунтэк! Коньдон тыроно троллейлы (гозы кузя пуксьыса васькон) но верёвочной курслы гинэ.

Гозы кузя ветлыны быгато 3 аресысен покчиос но 90 килограммозь бадӟымъёс. Трассаос секытлыксыя 3 пумоесь. Ортчыны луэ яке 7 но ӝыны, яке 4, яке 1 метр вылӥетӥ.

— Котькуд адямилы тупась трассаез бырйиськомы. Лыдэ басьтӥськомы арессэ, ӝуждалазэ, секталазэ но мылкыдзэ. Бордаз страховка — 2 карабин — юнматӥськомы. Одӥгез, трасса йылпумъяськытозь, уг куяськы. Кыкетӥзэ вошъяно, пӧртэм этапъёсты ортчыку — нош соос милям татын 48. Та сяна, одно ик ортчытӥськомы инструктаж, — валэктэ парклэн управляющиез Марианна Иванова.

Пусъёно: шуккиськон-усьылон учыръёс татын уг луыло. Та ласянь инструкторъёс нимысьтыз дышетскемын. Шутэтскисьёслэн юанъёссы кылдо ке, ваньзэ тыро-пыдо валэкто. Соос городокын котьку син шорын — яркыт вож футболкаоссы кыдёкысен пишто.

«ХЭММИ ПАРКЕ» семьяен я эшъёсын лыктыса, шулдыргес луоз, шутэтскон но дунтэмгес усёз. Бадӟым коллективъёслы чакламын 10-ысен 20 процентозь скидка. Трос нылпиё семьяослы — 10 процент скидка. Вордскем нуналзэс пусйисьёслы но кузьымъёс дасямын.

— Ми валамы, таӵе паркъ­ёс нылпиослы но, анай-атайёслы но туж кельшо шуыса. Тужгес но — гужем. Соин ик алигес выль паркъёсмы усьтӥськизы Глазов но

Нефтекамск городъёсын. Азьвыл аръёсы дорамы ӵемгес пиналъёс вуыло вал ке, туэ бадӟымъёс но трос лыкто, — шуэ М. Иванова.

Капчи трассаез шорлыдын 20 минут куспын ортчыны луэ. Секытэзлы 1 час пала кошке. Бызьылэм-тэтчам бере кӧт сюма, ньылон кӧса. Соин ик паркын кӧттырон интыез но вань. Отын капчиен радъяны луэ вордскем нуналъёсты, выпускнойёсты но юбилейёсты.

Кызьы кылдӥз «ХЭММИ ПАРК»? Вера городоклэн кивалтӥсез Николай Иванов:

— Пичи дыръям туж яратылӥ писпуос, кенеръёс я коркаос вылэ тубалляны, кышкасько ке но вал. Тодӥсько на, макем соку адреналинэ ӝутӥськылӥз, кыӵе асэным данъяськылӥ! Валамон, озьы кечыръяськыкум, куддыр усьылӥ но, вӧсь но луылӥ. Нош бадӟым будыса, малпаськонэ уси: оло, городын усьтоно тубаны-васьканы, гозы кузя ветлыны яратӥсьёслы инты? Пичиез но, бадӟымез но мед быгатозы отын кышканзэс вормыны, эрикез шӧдыны, кужымзэс кыдатыны — усьылытэк, вӧсь луылытэк. Кема ик дыр ӧз ортчы, малпанме улонэ пыӵатӥ — вордскиз городокмы.

Ольга Корепанова