Выльзэ малпало, улонэ пыӵато
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Шаерысьтымы спасательёс пыриськизы Москва улосын ортчем «Комплексная безопасность — 2021» калыккуспо адӟытонэ но отысь зарни медален, дипломъёсын бертӥзы.
Россиысь МЧС-лэн Удмурт Республикая Валтӥсь управлениезлэн кивалтӥсез Пётр Фомин верамъя, Удмуртиысь спасательёслэн выль техниказы арлы быдэ вылӥ дунъяське. Таяз учыре но паймытӥзы «Туман» робот-автомобилен, «Плавунец» вездеходэн но снегоходлы прицепен. «Туман» комплекс кылдытэмын, «КамАЗ» автомобиль вылэ пыкъяськыса. Сое спасательёс малпазы «НПО «Гидросистемы» огазеяськонын ужась конструкторъёсын ӵош 2 толэзь ӵоже. Огдыре трос ужез быдэстэ: ву пазяса, кортэз вандэ но ӝуась интыез кысэ, тылпу кысӥсьёслэсь бушам баллонъёссэс кислородэн
тырмытэ, борддорез пасяса, ӝуась интые ву сётэ, вуэз бус сямен векчи пызъе, пичи шуръёсысь ву басьтэ. Таӵе дыръя тылпу кысыны 100 поллы ичигес ву кулэ.
«Плавунец» вездеходэз малпазы спасательёс но
М. Калашников нимо техникая кун университетын ужасьёс шуръёсын шуге-леке шедем муртъёслы нырысетӥ юрттэт сётон вылысь. Нош снегоход борды юнматӥськись дӧдьы малпамын нюлэскысь, сыръясь интыысь йыромем муртъёсты поттон понна.
Выль техника шаерамы улӥсьёслы Ижевскын сентябрь толэзе возьматэмын луоз.
Валентина Емельянова
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