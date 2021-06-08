Выжыкыл дуннее
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Ува каргуртын ортчиз удмурт культурая «Крезьгуро шыкысэ» нылпи фестиваль-конкурс. Отчы
элькунысьтымы 12 ёросъёсысь 225 пиналъёс, 22 нылпи коллективъёс пыриськизы.
Таӵе фестиваль Уваын 2-тӥзэ радъяськиз. Сое ортчытъяны дэмланэн потӥз Ува ёросысь «Купанча» ансамбльлэн кивалтӥсез Валентина Комиссарова. Озьы одӥг уж борды быдэс командаен кутскизы но — вордӥськиз быдэс элькун фестиваль.
Уваысь культурая юрт азе люкаськем пиналъёсты нырысь ик нуизы каргуртлэн шорысьтыз ошмес доры, нылпиос юзмыт вуэн кизэс коттӥзы, шуд, тазалык но качпи мылкыд куризы. Выжыкыл ошмес ик соослы праздник мылкыд сётӥз.
Быдэс программа кырын бадӟым сцена вылын ортчиз. Фестивале пыриськисьёс 4 номинацияя вожвылъяськизы: «Визьмо чуръёс» , «Крезьгур дунне», «Шуд, арганэ!», «Эктыны ке потӥсько».
Нылпиоссэс ваем дышетӥсьёс, анай-атайёс огымысь сямен пусйизы: таӵе ужрадъёс туж кулэ. Угось туала вакытэ удмурт кыл пыр астэ быдэс элькунын возьматыны луонлыкъёс уг тырмо. Нош тазьы нылпиос сцена вылын асьсэды дӥсьтысагес возьыны кутско, мукетъёсызлэсь дышетско, азинско.
Тужгес трос нырысетӥ степенё дипломъёс сётэмын Пичи Пурга ёросысь нылпиослы. Уноез соос арганэн шудӥзы.
Озьы ик вылӥ дунъет басьтӥзы Шаркан ёросысь Быгы гуртысь кӧня ке нылпи коллективъёс но нимаз пиналъёс. Шӧдӥське, татын соосын туж зол ужало. Трос гинэ дипломъёс кошкизы
Алнаш, Можга ёросъёсысь нылпиос сьӧры но.
Та фестивалез Ува ёросын азьланяз но радъялляны чаклало.
Елена Васильева
Туспуктэмъёс кутэмын Татьяна Ишматовалэн «ВКонтакте» бамысьтыз
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