Вожвылъяськом, эктом, кырӟалом!
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Матэктӥсь шутэтскон нуналъёсы Ижын улӥсьёсты но куноосты вите 3 нуналъем тунсыко фестиваль: 10-тӥ июне пусъём Азбарлэсь нуналзэ, 11-тӥ июне — Ёрослэсь нуналзэ, 12-тӥ июне — Россилэсь но Иж городлэсь нуналзэс.
Ужрадъёс уката турлы луозы 12-тӥ июне. Соос радъяськозы С. Киров нимо паркын, зоопаркын, Космонавтъёслэн парказы, Н. Гогольлэн бульвараз но трос мукет интыосын. Мӧзмыт уз луы Шор площадьын: фестивальёс, турниръёс, шудон-эктонъёс, кырӟанъёс кыстӥськозы, вазь ӵукнаысен кутскыса, бер ӝытозь.
9 часын
Ижысь пыӵал тӥрлык поттон заводэз кылдытӥсь Андрей Дерябинлэн синпелетэз азе сяська тугоко понон. Отчы пыриськозы Ижысь кивалтӥсьёс, кадетъёс.
Та вакытэ ик Иж тымет дурын кутскоз «Бежим с Кузей» пыдын бызьылон. Отчы пыриськон понна пичияк коньдон тыроно луоз, люкаськем уксёез висъяны чакламын Нылпи элькун больницае шудон площадка пуктонлы.
13 часын
Кызьпу арамаын сӥё-дано усьтӥськоз Гербер удмурт шулдыръяськон.
— Шор площадьын та вакытэ ик кутскоз шахматэн шудонъя турнир, вань мылкыд карисьёс, дэмен кариськыса, тодмо гроссмейстерен Александр Морозевичен кужымзэс мертаны быгатозы.
— Правительстволэн юртэз сьӧрысь ротондае люкаськозы нылпиосын семьяос — Россиысь нылпи суредъёслы сӥзем «Сказка в красках» ужрадэ.
— Вормон сквере, Ялан ӝуась тыл доры, 12-тӥ ползэ «Голос улиц» фестивале люкаськозы егитъёс — стритбол, киберспорт, фризби, регби но мукет шудонъёсын шудозы. Вань мылкыд карисьёс АК-12 автоматэз сэрттыны-бичаны быгатозы.
— Иж тымет дурын дзюдоя, нюръяськонъя турниръёс ортчозы. Татын ик пумиськозы быдэс Россиысь брейк-данс эктӥсьёс. Нош ӝытлань мытэмын луоз крезьгуръя «Твой звук» фестиваль.
— Шор площадьысь валтӥсь сцена вылын нунал ӵоже шулдыртозы шаерысьтымы тодмо кырӟась-верась коллективъёс. Татын ик «Голос Ижевска» проектлы йылпумъянъёс лэсьтэмын луоз — финалэ потэмъёсты быдэс город кылоз. Та сяна, соос дэмен Россилэсь гимнзэ быдэстозы.
21 часысен концерт сётыны кутскоз Москваысь куно — тодмо артист Сергей Лазарев.
22 час 15 минутэ Иж вадьсын кисьтаськоз фейервек.
Ужрадъёс сярысь тыро-пыдогес тодыны луоз Иж город администрацилэн izh.ru сайтысьтыз.
Элина Кумачёва
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