Висёнэз — керттӥськон

Вавож ёросысь Выль Билысь Надежда Устинова

ас керттэм костюменыз.

Туспуктӥз М. Егоров

Вавож ёросысь Выль Бия гуртысь Надежда Устинова, дэрем-кофта утчаса, магазинъёстӥ уг ветлы. Ваньзэ ачиз керттэ.

Надежда Анатольевна «Колос» колхозын зоотехник луыса тырше. Азьвыл уж висказ книга борды кутске вылэм — библиотекаысь ваньзэ лыдӟыса быдтэм. Нош та вакытэ выль яратонэз — керттӥськон.

— Эшеным ӵошатскыса керттӥськиськомы, — шуэ со. — Узоръёсты Интернетысь шедьтӥськомы. Схемаосы гурезь мында люкаськемын ини. Сӥньыс басьтӥсько но, «гурезьме» ну бугыръясько ук! Кузпалы тазьы выремелы уг паймы ини. Мар-о, юа, нош йырад лыктӥз? Нош мон сю пӧртэм юанлы валэктон шедьтыны вырисько: дэремме кыӵе буёло кароно, кудӥз узор, фасон тупалоз…

Надежда Анатольевна пырак вера: керттӥськон — висёнэ, пе. Керттӥськон понна вань ужъёссэ тыпыр-тапыр лэсьтоз, уйзэ изьытэк но потоз. Таӵе мылкыдзэ эшъёсыз валало. Огез тодмоез уксё кузьмам — вордскем нуналыдлы, пе, яркыт дэрем кертты. Озьы Н. Устинова куноосыз азе яркыт нап-ӵуж дэремен потӥз.

— Малы керттӥськыны кутски? Берло 2 аръёсы зол ӟызыяй — 73-ысь 53 килограмм кыли. Дӥсьёсы бадӟымесь, нуллыны номыре луиз. Табере 2 кечез кутӥсько: дӥсе — выль но, дунтэм но. Ульчаетӥ кышкатэк вамышъясько — мукет адями вылысь мынам кадьзэ уд пумита.

Н. Устинова та дыре вакчи саесэн кофта керттэ. Киыз волямын ни. Азьвыл 1 дӥсез быдэс ар керттэ ке вылэм, али 1 толэзь куспын йылаз-пумаз вуттэ.