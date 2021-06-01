Николай Трубачев

Котькыӵе гуртын вань, дыр, ведӥнъёс, соос сярысь веранъёс, супыльтонъёс.

Колё Миша Одоть Марпа кышноеныз Башур гуртын улӥзы-вылӥзы но колхозлэсь улмо садзэ возьмазы. Нылпиоссы ӧй вал. Корказы бадӟым нюк сьӧрын сылӥз, колхоз вал гидлы матын. Марпаез ведӥн кышномурт шуыса, гуртоос пумит луиллям соосын артэ улыны.

Семён Виноградовлэн «Деревенская ступа» суредэз

Калык адӟемпотостэм каремен, Марпа коркасьтыз ик ӧз поталля. Нош Колё Миша ӵем гинэ капка азяз кут кутаса пукылӥз. Гуртоослэн верамзыя, та воргоронлэн йыраз кеньырез ӧжытак уг тырмы, пе, вал. Нош кутсэ яратыса нуллӥзы, киужез понна курегпузэн тыриськылӥзы. Миша верамъя, соослы курегпуз гинэ, пе, кулэ. Марпаез мукетсэ кулэ уг кары: кукейлэсь гинэ сиён дася яке ыльын юэ сое.

Ми, пичи нылпиос, капка азяз пукись Колё Мишаез серем карыса «шузи, шузи» исаллям. Милемыз со кылэм-адӟем но ӧз карылы, ӟуч кылын такмакъёс кырӟалляз. Куддыр интыысьтыз султоз но кышкатэм карыса маке кеськоз. Ми, тэшкылиос, кин кытчы ӝамдэлы пазьгиськиськом но выльысь дораз люкаськиськом.

Кышноез, Марпа, куддыръя, укно возъетсэ (шторказэ) палэнтыса, милемыз чакласа учкылӥз. Сое нуназе адӟыса но, куалектӥськом вал. Малы ке шуоно кышкатэмын: ведӥн милемды мар ке но карыны быгатоз.

Кызьы гожтӥ ни, кузпалъёс улмо сад возьмазы. Нуназе отын поръяз чиед мугоро, пурысьтам тушо пересьмем Колё Миша, уйин, гуртоос верамъя, — Ведӥн Марпа.

Нуназе, Колё Миша садлэн огпалтӥз ветлыку, ми мукет палтӥз улмо бичаны но сутэр сиыны пыраллямы. Ӧм кышкаллялэ: пуны утэмез но санэ ӧм басьтылэ. Нош уйин лушкаськыны йырамы ик ӧз лыктылы: садэтӥ Ведӥн Марпа лоба ук.

Кузпалъёс куспазы сокем ик ӧз тупаллялэ, лэся. Гуртоосын вераськон висказ Колё Миша кышноезлэсь веднаськемзэ шараялляз:

— Марпалэсь сиемзэ-юэмзэ уг адӟылӥськы. Ӝытазе коркась потыны косэ, ӵогаське. Со куспын корка липет выламы куакаос вуо. Кӧня ке дыр ортчыса, Марпае коркась лобыса потэ. Со сьӧры куакаос, бурдъёсынызы шонаса, шур-шур! гинэ лобо. Тае адӟыса, шимыр-ёмыр луисько. Корка пырыса, ӵогаськисько но кӧлыны выдӥсько. Ӵукна, шунды ӝужаку, Марпае номыр луымтэ сямен вуэ но кӧлыны выдэ. Веднамезлэсь кышкаса, пал кыл но уг поттылӥськы.

Одӥг пол атае наряд люкылонысь вуиз но анаелы вераз:

— Ведӥн Марпа кулэм. Колё Миша юрттэт курыса ветлӥз. Ярасим (Герасим) бригадир монэ но Конай Петкаез корос лэсьтыны ыстӥз.

Корос лэсьтонысь бертыса, атай шуэрскыса ик анаелы вераз:

— Со Колё Миша мар но ӧз мадьы! Оло оскод, оло уд. Солэн уггес тырмы, шуо но… Пӧсь гужемъёсы, пе, Марпа олокыӵе но турынъёслэсь сурет лэсьтылэм, соин гылтӥське но лобась луэ вылэм. Кыӵе турынъёслэсь — картэз уг тоды. Огполаз Колё Миша но лобаны куриськем. Нош Марпа пумитаз лек меӵкытэм: «Малы со тыныд кулэ?! Визьтэм муртлы музъем вылтӥ но ветлыны инты тырмоз». Кулон азяз кышномурт туж кема курадӟиз, пе: мемизэ тодаз ваем, шудтэм, секыт улэмез, калыкен тэрымтэез, нылпи вордыны быгатымтэез, шузи Мишаен даурзэ ортчытоно луэмез понна ӧпкелем.

Кузпалтэк кылем Колё Ми­ша тол куспын чылкак катьтэммиз. Сое пересьёслэн юртазы келязы, нош корказэс гур эстыны сэрттӥзы. Со коръёсты ми, пиналъёс, пулы вандылӥм но пильылӥм. Нош емышо сад нокинлы но кулэ ӧз луы ни.

Ведӥн Марпалэн нимыз таин гинэ калыкысь ӧз ышы. Кезьыт тол ӝытэ, колхоз правленилэн кенешысьтыз бертыкуз, Ярасим бригадир кошовкаысьтыз усиз но кынмыса кулӥз. Кышноез шуиз:

— Сое Ведӥн Марпа озьы кариз. Уйвӧтъёсаз уно пол лыктылӥз но юртъерзэ сэрттэмзы понна кылзэ юалляз. Пу-а, мар-а ӧз тырмы, пе. Тӥ мынэсьтым мугорме гинэ шайвылэ ватӥды, нош лулы корка кылиз вал, пе.

Нош ыж возьмась Тёро Педорка Ведӥн Марпаез емышо сад дорысь ошмесысь адӟемзэ вераз:

— Ыжъёс шутэтскыку, буш посудаме кутӥ но ошмес дуре мынӥ. Вулы мыкырски но — шорам кин ке учке. Остэ

Инмаре! Ма адӟон та: Ведӥн Марпа! Кирос поныса чаляк кошки.

Педоркалэн адӟемез гуртэ ӝог гинэ вӧлмиз. Я отын, я татын ведӥнлэн пӧртмаськемез сярысь кылӥськылӥз. Колхозлы турын дасяку, нуназеян вискын Макар кышно но шуэрскыса вуиз: ошмесысь Ведӥн Марпалэсь вужерзэ адӟи, пе. Тарган Иллялэн Матрон кышноез бер ӝыт, валъёсты но кунянъёсты возьмакуз, Колё Мишалэн юртъер бервылысьтыз лобась вужерез адӟем.

Аръёс ортчыса, Марпалэн нимыз каллен вунӥз. Сое тодӥсьёс улонысь кошкизы ни угось. Ма, табере татын ваньмыз воштӥськемын: Колё Мишалэн улон интыяз мукет юрт сылэ, емышо садлэн бервылыз но ӧвӧл ни. Ошмес син гинэ азьло сямен юзмыт вузэ сётэ, куке но кемалась Колё Миша Ведӥн Марпаеныз татысь чылкыт но юзмыт ву омыръязы.