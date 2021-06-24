Вашкалазэ утись шыкыс

Удмуртиын ужаны кутскиз удмурт калык сям-йылолъёслы, этнографилы сӥзем «Мерас» сайт. Соин тодматскон ортчиз Ижысь туала драматургияя но режиссурая центрын.

Проектлэн авторез Вероника Фёдорова

Тодосчи Татьяна Владыкина

Эгра ёросысь Надежда Касаткина дизайнерлэн колекциез

«Азвесям» группа Туспутэмъёс басьтэмын «Мерас» огинлэн «ВКонтакте» бамысьтыз

«Мерасэз» ӵошатыны луысал шыкысэн. Отын люкамын но утисько шаерысьтымы ваньмысьтыз 25 ёросъёсысь калык культураен тодматӥсь ужъёс – кырӟанъёс, эктонъёс, шудонъёс, визькылъёс, мадиськонъёс, инты нимъёс, киуж лэсьтонъя видеоужъёс но трос мукетыз. Соосты огазе карыны басьтӥськиз Калык творчествоя элькун корка. Отысь ужась Вероника Фёдорова проект гожтӥз но В. Потанинлэн фондысьтыз грант утӥз. Сайт 3 кылын нуиське – удмурт, ӟуч но англи. Проектлы «мерас» ним юнме шорысь быръемын ӧй вал, со «наследие», «реликвия» шуэмез возьматэ.

— Фондъёсамы люкаськемын пӧртэм экспедициосысь ваем кырӟанъёс, эктонъёс, ортчем конкурсъёсысь, конференциосысь материалъёс. Но мукет адямиос соосын тодматскыны, ужазы кутыны ӧз быгатылэ. Та проект малпамын вал калык узырлыкез адямиослы матынгес карон понна, — вераз Калык творчествоя элькун коркалэн кивалтӥсез Светлана Кайсина.

«Мерас» мытэмын вал ини 2020-тӥ арын сӥзьыл. Калык сям-йылолъёсын тодматскыны луэ проектлэн «ВКонтакте», «Фейсбук», «Инстаграм», вотэс бамъёсаз. Проектэз улонэ пыӵатон понна бадӟым команда ужа: программистъёс, дизайнеръёс, ивор вӧлмытӥсьёс. Фольклоръя но этнографияя ужъёсты калык син азе поттэмлэсь азьло эскеро но валэкто пӧртэм удысъёсысь тодосчиос: фольклористъёс Татьяна Владыкина, Галина Глухова, Галина Шушакова, крезьгурез эскерисьёс Ирина Пчеловодова, Ирина Нуриева, Екатерина Софронова, хореограф Андрей Прокопьев но мукетъёсыз.

— Удмурт культураысь тросэз вунэмын, ыштэмын ни, но уноез утиськемын на. Соин ик асьме азьын бадӟым ужпум сылэ: тодосчиосын, шаерчиосын люкам ваньбурез огазе карыны. Та сайт — асьме культурамылэн ымнырыз. Соин ик татчы лулчеберетмылэн йӧлвылыз гинэ шедьыны кулэ. Соин туж умой, вань материалъёсты учкыса пото ас удысазы профессионалъёс, — сайт пумысен мылкыдзэ вераз тодосчи Татьяна Владыкина.

Сайт аспӧртэм интерактивной карта сямен лэсьтэмын. Сое усьтыса, тодыны луоз, нимаз гуртъёсын кыӵе кырӟанъёс, сям-йылолъёс вӧлмемын, историез, инты нимъёсыз, адямиосыз сярысь кыӵе гожтэм ужъёс вань.

Сайт ялан узырмоз. Сое тырмытыны быгатоз котькуд мылкыд карись. Со понна чакламын нимысьтыз люкет, котькуд адями аслаз гуртаз вӧлмем сям-йылол, кырӟан сярысь ивор, видео ӵектыны быгатэ. Озьы ик азьланяз чакламын мукет выжы калыкъёслэсь но Кам сьӧрысь удмуртъёслэсь сям-йылолъёссэс пыртыны.

«Мерасэз» ужазы кутыны кутскизы ни дышетӥсьёс но визьнодасьёс. Кылсярысь, Глазовысь 48 номеро нылпи садысь пичиос «Мерасэн» дасям иворъёсъя Паска сярысь тодӥзы.

Сайтэн тодматскон ужрад дыръя чузъяськизы удмурт калык кырӟанъёс. Возьматэмын вал туала дизайнеръёслэн коллекциоссы.

Ангелина Снигирёва