Ватос понна кема пуко

Шаерамы ваньзэ-ӧвӧлзэ 13 колониос. Отчы ог 25 процентэз пукисьёс наркотикъёсын герӟаськем йыружъёсъя шедемын.

Туспуктӥз Максим Егоров

Дэри ёросын вордскем Константин Байков (нимтулыз воштэмын) пытсэт сьӧры келямын 6 но ӝыны арлы. Пуке со вордскем ёросаз ик интыяськем колониын — Ягулын. Эрике потоз ай 2024-тӥ арын гинэ. Кыл кутэ Уголовной кодексысь 228-тӥ статьялэн 2-тӥ люкетэзъя — шузимытӥсь суретъёсты тросэн вӧлмытэмез понна.

— Талэсь азьвыл но кыл кутон улэ шедьылӥ вал ни — Уголовной кодекслэн 161-тӥ статьяезъя: жугиськыса, адямиез кышкатыса лушкаськеме понна, — йырзэ ошыса, вера Константин. — Нырысетӥяз условно гинэ срок сётӥзы, кыкетӥяз 4 толэзьлы колоние келязы. Эрике потыса, выльысь умойтэм сюрес вылэ султӥ: уксё поттыны кутски закладкаосын — Ижын наркотикъёсты пӧртэм интыосы ваткай, вӧлмытӥ.

Ӧвӧл, чебер дӥсяськыны но ческыт сиськыны уксё солы кулэ ӧй вал: ачиз шузимытӥсь суретъёсын кушласькемын вал ни, соосты басьтыны уксёез ӧз тырмылы.

— Али кадь ик тодӥсько на со нуналэз? — вера пияш. — Куазь — гужем, толоназ гинэ, 4 толэзь пукыса, пытсэт сьӧрысь потӥ. Компьютер сьӧрын социальной сетьёсын пукисько. Малпасько, кызьы меда ӝог но трос уксё поттыны луоно? 4 толэзь «кӧс» пуки ук, туж утчам потэ шузимытӥсьсэ. Та пумысен одӥг тодмоелы гожтӥ, со мыным мукет адямиослэсь контактъёссэс сётӥз. Озьы наркотик вӧлмытыны кутски. Уксёе но вань, шузимытӥсез но котьку ки улам. Тодӥсько вал, закладкаос понна кемалы пытсэт сьӧры шедьыны луоз шуыса. Но монэ та ӧз дугдыты. Ай, малпасько, марлэсь кышканэз — лушкем ужало ук, нокин уз тоды, уз адӟы. Но улонын мукет сямен луэ: ӟеч уж шараяськытэк но кыле, но умойтэмез, вазь-а, бер-а, но, усьтӥське. Ачим ӧй пукысал ке наркотикъёс вылын, оло, вӧлмытон борды ӧй басьтӥськысал. Мон нуналлы быдэ бус пӧлын вал ук, шузимемын. Табере туж жалясько. Мыным али 26 арес. Со пӧлысь 3 но ӝыны ар пуки ни. Эшшо сомында ик кылиз на…

Закладкаосын Костя выриз 4 толэзь ӵоже: нунал куспын 20-30 интые, пе, ваткасько вал. Зэмзэ вераса, тамында дыр ӵоже та йыружен вырыны шерезлы кылдэ. Югдурез утисьёс кие уноез шеде нырысетӥ закладказы бере ик.

— Одӥгзэ закладчикез кырмо ке, со бордысен шараяське мукетыз, куинетӥез, — шуэ воргорон. — Озьы ик луиз монэн но. Магазин дорысен монэ югдурез утисьёс кырмизы. Соослэсь мозмытскыны быгатӥ ик вал, магазин сьӧры бызи — но отын монэ трос кузя витё вылэм ни. Озьы вуи кечат-вамат корт сьӧры. Йыры сайкиськиз, луонлык кылдысал ке, улонме воксё мукет сямен радъясал…

— Пытсэт сьӧры шедем закладчикъёслэсь юаськод ке, мар малпаса, та борды басьтӥськизы, уноез шуо: ми, малпам, огпол гинэ ватом, уксё басьтом но тӥни, мынам пӧрмоз, монэ уз кырме, — шуэ Ягулысь колониысь психологияя лабораториен кивалтӥсь Василий Ажимов. — Но озьы уг луы: одӥг пол шедиськод ке та ӧре, отысь потыны секыт ни. Кыкетӥез, куинетӥез, ньылетӥез ватос! Но дыр вуоз, китӥд кырмозы! Куд-огез уг ик малпасько, та секыт йыруж шуыса. Малпало, мар сыӵеез — кырымпыдэс быдӟа пакетэз кытчы ке ватӥд но кошкид. Уголовной кодекслэн 228-тӥ статьяезъя наркотикъёсты ватосъёс пыр вӧлмытӥсьёс 4-8 арлы пытсэт сьӧры шедьыны быгато. Тросэн вӧлмытӥсьёс — 20 арлы яке быдэс улонзылы тюрьмае асьсэды вато.

Елена Тугашова