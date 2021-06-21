Вармай шуд

Николай Трубачев

Мынам вармайёсы кема аръёс ӵоже Дэри ёросысь Постол станциын улӥзы, скал вордӥзы. Котькинлы тодмо: скал вордӥсь муртлы туж трос турын дасяно. Кӧня кужым но дыр быре солы, уката ик чугун сюрес котырын улӥсьёслы. Постол станция котырын турынэз утчано нюлэс кушъ­ёсысь, нюрвылъёсысь. Собере чугун сюрес дуре тыбыр вылад поттылоно, бератаз гуртэ тепловозэн ваёно, гид сиге тубтылоно. Пудо вордӥсь мурт ӟеч тодэ, макем со секыт уж.

Туспуктӥз М. Егоров

Вармайёслэн турнан интызы гуртмылэсь ог 5 иськемын — чугун сюрес котырын. Турын дасян — ӟырдыт вакыт. Вань семьямы: эмеспиос, нылъёс, нылпиос, варматай, варманай — та секыт уже кыткиськемын.

— Коля, лыкты, турынэз берыкъяно, собере, оло, вайыны но быгатом, — ӧте варматай.

Машинаен 70 иськеме ширтӥсько. Собере варматаен, тепловозэ пуксьыса, куасьтэм турынмес чугун сюрес дуре поттыны мынӥм. Ужмес быдэстӥм, ял карыны пуксим гинэ но, кыдёкысь кылӥськиз тепловозлэн боз! шултэм куараез.

— О, кыӵе шудмы туннэ асьмелэн! — шумпотӥз варматай. Собере паймыса вераз: — Малы меда тепловоз чак­лам дырлэсь вазьгес лыктэ? Ноку но озьы ӧй вал ук!

Ӝоген ачиз но тепловоз адӟиськиз. Варматай кизэ ӝутӥз но, со ми вадьсы дугдӥз.

— Таӵе тепловозъёс татӥ уг ветло вал кадь… — паймемзэ вераз варматай но машинистлэн кабинаяз ӝутскиз. Мон — бӧрсяз.

— Коньдондэс татчы понэлэ, — боз-боз куараен милемыз пумитаз машинист но каналэсь корт ӧссэ усьтӥз.

Варматай шорам учке, мон — со шоры. Коньдонмы огмылэн но ӧвӧл уга. Ма, дышемын ини турнан удысамы дунтэк ветлыны. Тепловоз мышкын платформа юнматэмын, отын но адямиос пуко. Калык пӧлысь бусёнме синйылтӥ. Машинистлы валэктӥ: ми, пӧй, гуртозямы вуим ке, бусёнлэсь коньдонзэ куром.

Тепловозмы шукырес ӝог мынэ, кожонъёстӥ ортчыкуз, рельсъёс вылысь тани-тани тэтчоз кадь. Вармае, пель дорам кариськыса, шуэ:

— Мон та машинистэз уг тодӥськы, мукетъёсыз огзы но коньдон уг курыло вал, таизлэн кудӟемез но вань кадь.

Ӝоген Пӧсьтол шур вамен выж адӟиськиз. Отӥ потыкумы, тепловозмы рельсъёс вылысь тэтчиз но, шпалъёс вылтӥ кӧня ке дымбыр! мыныса, чукинскиз. Мон куазь пӧсен усьтэм ӧс куспын сылӥсько вал. Олокызьы вуттӥ ӧсэз ворсаны. Тепловоз урдэс вылаз усиз. Варматае кабинаетӥ питырскиз. Нош мон вылэ гайкаос, корт арбериос усьылӥзы. Платформаын мынӥсьёс кусоосын, мажесъёсын, саникъёсын валче сюрес урдсысь куакъёс пӧлы пештылӥзы. Ваньмыз соос турын дасясьёс вылӥллям.

Ӝуштыса, ойгетыса но мар тепловоз доры кызьы но озьы люкаським.

Огез эшмы, киыныз нюлэс пала возьматыса, кеськиз:

— Учке, учке, машинистмы нюлэскы пегӟе!

Пограм тепловоз шоры возьматыса, серемпыр шуисько:

— Э, варматай, тӥни кыӵе вылэм шудмы!

— Ма, шуд шуод ини: таӵе шукырес учыре улэп кылим ук, — итӥськизы мукетъёс но.

Берло тодмо луиз: тепловозэз станциысь лушкаса, ворттылыны кошкем тюрьмаысь потэм мурт.

Та учыр бере трос ар ортчиз ни, варматае но улэп ӧвӧл ни, чугун сюрес но сэрттэмын. Нош Пӧсьтол шур доры тепловоз пограм интыез постолъёс али ке но Вармай шуд нимало. Шудтэм учыре ӝимон дыръязы бырытэк кылемзэс тодазы вайыса, дыр.