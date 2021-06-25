Бусыос лызэкто
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Удмуртиын туэ етӥн сяськая 6 сюрс 200 гектар вылын. Россиын та бадӟымез лыдпус.
Кӧня ке ар талэсь азьвыл гинэ лыз буртчин киземенызы Удмуртиез азьпалтӥсьёс сюрылӥзы, нош табере шаермы 1-тӥ интые потӥз. 2-тӥ интыын Омск улос — 6 сюрс гектар вылын етӥн будэто. 3-тӥ интыын Алтай улос — 3,9 сюрс гектар. Шаерамы туэ нырысь-валысь 5,6 сюрс гектар вылэ та культураез кизьыны медо вал, но тулыс бусыоссэс паськытатӥзы.
Туннэ 25 ёрос пӧлысь 8-эз етӥн будэтонэн выре. Тужгес трос сое кизё Юкаменск но Шаркан палъёсын — 1 сюрс 174 но 2 сюрс 242 гектар. Соос шоры учкыса, 43 процентлы бусыоссэс паськытатӥзы можгаос, 4 процентлы — сьӧлтаос. Туэ 4 сюрс тонна урожай басьтыны чаклало, миым 3,3 сюрс тонна люкаськиз.
— Етӥнэз кунгож сьӧры дуно вузаны луэ. Туэ бадӟым партия келяны чакласькомы. Юасьёс трос бере, лыз буртчинлы шаерамы саклык тросгес висъяске. Етӥн сэстон заводъёс выльдӥсько. Туэ Пичи Пурга ёросысь Пугачёво черкогуртын усьтыны чакласькомы огзэ. Отын катонизированнай мертчан (волокно) поттыны кутскозы. Азьвыл сэстэм етӥнмы кужлы сяна уг мыны вал. Нош табере сое машина, самолёт пушъёсты лэсьтыны, дары (порох) поттыны но трос мукетызлы кутозы. Гуртоосмы ужан амалъёссэс вошто. Етӥнлэн ӟечлыкез будэ, — шуэ гурт удысъя но сиёё-юонъя министр Ольга Абрамова.
Елена Сараматова
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