Бесерманъёсты дуннеен герӟа

М. Корепанова

Туспуктӥз Мария Чурбанова

Балезино каргуртын вордӥськем Мария КОРЕПАНОВА бесерман крезьёсты (гуръёсты) ог 20 ар талэсь азьло нырысьсэ кылӥз, синмаськиз. Али та калыклэсь культуразэ быдэс дуннелы тодмо карыны сюлмаське. Нырысетӥ каналлэн «Минута славы» шоуаз финалэ потӥз. Эстониысь театръя но крезьгуръя академиез йылпумъяз, философияя (крезьгуръя) доктор луиз, гожтӥз бесерман крезьёслы сӥзем докторской диссертацизэ. Ӵыж-выль потэм книгаеныз тодматӥз «Лудорвай» музей-заповедникын бесерман азбарез усьтон дыръя.

— Выжыдыя тӥ удмурт луиськоды, ку но кызьы бесерман культуралы синмаськиды?

— Вордӥськи мон огшоры семьяын, анаелэн но, атаелэн но крезьгуръя дышетскемзы ӧвӧл. Озьы ке но кыкназы но кырӟаны яратӥзы, атае, семья куспамы люкаськыкумы, нырысь ик кырӟаны кутскылӥз, бӧрысь со борды мукетъёсыз но итӥськылӥзы, песянаелэн но туж чебер куараез вал. Соин ик 6 арес тырмиз гинэ но монэ Балезиноысь крезьгуръя школае сётӥзы, вуж фортепиано басьтӥзы. Школае арня ветлыса, мон цыганочкаез шудыны быгатӥсько ни вал.

Крезьгуръя школаез мон хоровой классъя быдтӥ, быгатылӥ коть альтэн, коть сопраноен кырӟаны. Дышетӥсе Елена Александровна Лекомцева шуиз: Балезиноын дирижёръёсмы, хорен ужасьёсмы вань, фольклоръя специалист кулэ. Мын калык творчествоя дышетскыны, бертӥд ке, фольклоръя группа усьтом. Мар со сыӵе фольклор, соку уг ик тодӥськы, уг ик валаськы вал. Дышетӥсен вераськеммы бере доре бертӥ. Ӵапак соку телевизорысь «Италмас» ансамбльлэсь кырӟамзэ адӟи. Вот, малпасько, монэ но озьы ик телевизор пыр возьматозы, кыӵе умой. Озьы дышетӥселэн индылэмезъя Ижысь крезьгуръя колледжысь фольклоръя отделение пырыны малпай. Но 9-тӥ класс бере монэ ӧз кутэ. Киосме лэзьыны ӧз сёты анае. Колледжысь вокалъя ёзэтысь специалистъёслы возьматӥськи, соос монэ доразы кутыны дась вал но вуоно араз нош ик калык ӧръя пырыны мынӥ.

Пичи дыр

Экзаменэ мынонэ азьын песянае монэ, шыкыс вылаз пуктыса, визьнодаз. Тынэсьтыд, пе, юазы ке, бабушед вань-а, мар шуод? Вань, конешно, шуо. Нош со кырӟаны яратэ-а, кыӵе кырӟанъёсты быдэстэ шуыса юазы ке, мар вералод? Зэм, мар кырӟа песянае, уг тодӥськы вал. Соку ми ӵошен «Вы поля, вы поля…» ӟуч кырӟанэз дышетӥм. Песянаелэн кыӵе ке шӧдонэз вылэм, лэся. Комиссия азьын азьлапал дасям репертуарме кырӟай, ушъязы, но маиз ке ӧз тырмы кадь. Кутскизы песянае сярысь юаськыны, ӵапак сыӵе ик юанъёс сётъязы, кыӵеоссэ мыным вераз вал песянае. Кырӟанзэ но быдэстыны куризы. Со ик мыным колледже пырыны юрттӥз.

Практика дыръя вашкала калык гуръёсты люканы кулэ вал. Кырӟаны курыса, вазиськи песянаелы Вероника Иванов­на Корепановалы. Колледжысь дышетӥсе Римма Аркадьевна Чуракова ушъяз: удмурт крезьёсты, пе, ваемед. Крезьёсты, нош мар со сыӵе? Но сыӵе ушъяло бере, зэм но, мар ке паймымонзэ гожтӥськем. Берло мукетыз дышетӥсе Андрей Николаевич Поздеев Балезино ёросысь Юнда гурт но отын улӥсь бесерманъёс сярысь вераз. Соос артэ уло вал ке но, та калык сярысь одӥг пол но кылэме но ӧй вал.

2001-тӥ арын толшоре нырысьсэ Юндае мынӥ бесерманъёсын тодматскыны. Отысь калык ансамбльлэн соку кивалтӥсеныз Ангелина Петровна Урасиноваен пумиськи. Со мон шоры оскытэкгес учкиз: удмуртсэ но, бесерманзэ но уг тоды, мар талэсь пӧрмоз, пе. Пумиськон дыръя мон гуртысь кышноослэсь кырӟамзэс магнитофонэ гожтӥ, сьӧрам колледже вайи. Соку, конешно, мон ӧй вала соослэсь дунзэс. Но гуръёс мыным, вань мугоры юзыр-кезьыр луытозь, кельшизы, сыӵе сюлмам пыризы. Арлы быдэ Юндае вуылӥ, Ангелина Петровна монэ, китӥм кутыса, котькуд коркатӥ нуллӥз, бесерман кырӟасьёсын тодматӥз.

— Ку бесерман крезьёс бадӟым сцена вылысен чузъяськыны кутскизы?

— Колледжын дышетскыкум, тодматски Ижысь «Тылобурдо» ансамблен. Городын будэм нылашъёс калык культураез туала карыса ас сяменызы возьматъязы. Огпол соос бесерман крезьёсты кылӥллям, соосты репертуаразы пыртыны малпаллям, но удмурт кылэз, культураез валасьёссы пӧлазы ӧй вал.

Тодмоосы мыным та коллектив борды итӥськыны дэмлазы. Озьы кутскимы шоркар сцена вылын крезьёсты быдэсъяны. Огпол кырӟаммес ТНТ «Новый регион» телеканалэтӥ возьматӥзы, сое адӟем Зинаида Михайловна Никитина, соку калык творчествоя научно-методической центрлэн кивалтӥсез. Со милемлы нимаз инты но висъяз, ӝытъёсы центрын репетициос ортчытъяны быгатылӥм. Крезьёсты туала амалъя кырӟаса, «Пух и перья» диск поттӥм.

Колледжын дышетсокн дыръя (бурысез)

Но мон соку асме сцена вылын ӧй адӟы, дышетӥсьёсы но калык крезьгурез эскеронъя удысэ мыныны дэмлазы. Новосибирскысь консерваторие пырыны дасяськи, отын калык творчествоя ёзэтэз вал. Юри кӧня ке пол та городэ вуылӥ, лекциосын пукылӥ, дышетӥсьёсын тодматски. Но…. пырыны ӧй быгаты. Удмуртие берытски, Удмурт кун университетэ документъёсты сётон вакыт йылпумъяськемын вал ини. Но монэ искусствоосъя но дизайнъя факультетысь калык хоръя отделение кутӥзы, отын мон, колледжын сямен ик, Андрей Поздеев дорын дышетсконме азьланьтӥ.

Дышетскыкум ик мон филармониын рекламая отделын ужай. Огвакытэ Ижкарын «Новые песни древней земли» фестиваль ортчиз, отчы пыриськиз «Тылобурдо» ансамбль но. Эшъёсы концерт ортчем бере монэ но кырӟаны куризы. Кырӟамме кылӥз филармониысь кивалтӥсе Ирина Геннадьевна Вершинина. Нош со «Молодые голоса. Музыка в стиле этно» проект гожтэм вылэм. Вожвылъяськонэ быдэс Россиысь пӧртэм коллективъёс лыктӥзы. «ЭТО» фольклорной коллективен ӵош кырӟан дасямы, бесерман крезьёс дымбыртонъёсын но мукет туала инструментъёсын чузъяськизы. Со вожвылъяськонэ нырысетӥ каналлэн «Голос» проектаз вормем Дина Гарипова но пыриськиз вал. Мон но, Дина но ӧм ворме. Но катанчи сьӧрын милям «ЭТО» группамы сярысь гинэ вераськизы кадь. Кырӟаммы бере дунъясьёс кыклы люкиськизы: калык крезьгурез мукет культураосын сураны уг яра, вожомизы огъёсыз, мукетъёсызлы туж кельшиз, туала шуыса ушъязы. Таӵезэ сцена вылысен калык ӧз адӟылы на вал угось. Та фестивальын ик воректӥзы Николай Анисимов но Светлана Ручкина удмурт егит кырӟасьёс.

Собере «ЭТО» коллективен ик Карелиын ортчем фестивале вуылӥм. Татысен Пермь улосын KAMWA фестивалез ортчытъясь Наталья Шостина ужрадаз пыриськыны ӧтиз. KAMWA-ын фольклор удысын быдэс дуннелы тодмо луэм кырӟасьёсын эшъяськи. Та бере вуылӥ на Сочиын ортчем «Таланты России» фестивале, отын 1-тӥ степенё лауреат луи. 2011-тӥ арын нырысетӥ сольной концертэ ортчиз Удмурт театрын.

«Молодые голоса. Музыка в стиле этно» конкурсэ пыриськемъёс

— Быдэс Россиысь калыкез крезьёслы синмаськытӥды, «Минута славы» шоуэ пыриськыса…

— Тодмоосы пӧлысь азьтэмез гинэ, дыр, та шоуэ пыриськыны ӧз ӵектылы. Телевизор уг учкылӥськы, но одӥг пол та шоуэ пыриськем нылашлэсь кырӟамзэ кылӥ. Со «Чёрный ворон» кырӟанэз ас улон интыяз вӧлмем сямъя быдэстӥз: туж зол, туж чебер! Нош дунъясьёс, эсэпсэ валатэк, нылашез тышкаськизы, бӧрӟытӥзы, одӥг кылзэ но ӧм валалэ, пе. Ну, малпасько, ӟуч кырӟанэз озьы дунъяло бере, бесерманэныз отчы нырез ик чуртнано ӧвӧл. Огпол автобусын мынӥсько. Син азям ялон шедиз: Ижарын, пе, «Минута славы» конкурслэн кастингез ортчоз. Со вакытэ ик герӟаськи филармониысь кивалтӥсеным Ирина Геннадьевнаен: культурая юртъёсын, музейёсын кивалтӥсьёс тонэ конкурсэ мыныны ӵекто, пе, шуиз со. Конкурс ачиз дорам лыктӥз бере, дасяськоно, малпай.

Ижкаре кастинге котыр улосъёсысь трос артистъёс вуизы. Ог 60 мурт пӧлысь 6-8-сэ гинэ соку ик басьтӥзы. Мыным кутом но, ум но ӧз шуэ, бӧрысь ивортом, пе. Кӧня ке дыр ортчыса, Москваысь жингыртӥзы, лыктэ, пе…

Бадӟым сценае потытозям, мон трос пол малпаськылӥ: малы улонам та шоу лыктӥз, ачим мон солы пумитъяськи ук. Мон шедьтӥ талы валэктон: та вожвылъяськон асме данъян понна ӧй вал. Со вал пыдло интыяськем гуртын улӥсь песянайёслы тау карон, соос, номыр шоры учкытэк, крезьёсты сюлмазы нулло шуыса. Озьы ик верай кырӟаме бере дунъясьёс но быдэс Россиысь учкисьёс азьын. Ваньзэ тае синвуаськыса ик кылзӥллям Юндаысь но мукет гуртъёсысь песянайёсы. Соку Россиын удмуртъёс сярысь трос уг тодо на вал уго, Брангурт песянайёс бергес тодмо луизы. Шоуэлэн финалаз потӥ, учкисьёс мон понна куараоссэс мыло-кыдо сётъяллям.

— Тӥ крезьгур удысын тодмо вал ини, малы наукае вамыштыны малпады?

— Мон асме пӧртэм удысъёсын эскери. Огвакытэ ужай «Лудорвай» музей-заповедникын наукая старший сотрудник, экскурсовод луыса. Соку традиционной культураез мукет паласен адӟи на: экспедициосы потамы, архитектураен, удмурт калыклэн улэм-вылэменыз, киужъёсыныз тодматски. Экскурсиос ортчытъялляй кырӟаса. Туристъёслы туж кельшылӥз, группаос юри мон доры лыктылӥзы. Мон доры визь-кенешлы пӧртэм коллективъёс, нимаз адямиос вазиськылӥзы, калык кырӟанъя куаразэс пуктыны курыса. Нош 2013-тӥ арын мынам дышетскон мылкыды выльысь ӝутскиз. Эстониын дышетскись тодмое — кырӟась Николай Анисимов — отысь крезьгуръя но театръя академие пырыны ӵектӥз. Экзамен сётон вакытэ Ижысь «Чебеляй» ансамблен ӵош Эстониын ортчем крезьгуръя фестивале пыриськи. Ваньмыз тупаз бере, академие пырыны дасяськыны кутски. Азьлапал кырӟамме гожтыса келяй, экзаменлэн кыкетӥ люкетаз комиссия азьын быдэсак англи кылын вераськоно вал. Нош мон кылэз уг тодӥськы. Кылысь кылэ берыктӥсь эше юрттэмъя куд-ог фразаосты дышетӥ. Комиссия азе потӥ но ваньзэ вунэтӥ. Маке вераны турттӥсько, монэ уг валало. Мыным ӟуч кылэ выжыны лэзизы. Малпасько, ӧй пыры. Нош бӧрысь, студент луэменым ӟечкыласа, жингыртӥзы. Солэсь азьвыл Эстониын Вильяндиын ортчем дуннеысь калык культуралы сӥзем фестивальын кырӟай вал. Отын вылӥллям комиссиын куд-ог пукись дышетӥсьёс, соослы кырӟаме ярам. Со ик, малпасько, юрттӥз академие пырыны.

Юндаысь бесерман коллективен. 2009-тӥ ар

Туспуктэм басьтэмын Россиысь фин-угор культурая центрлэн архивысьтыз

Конкурслэн очной этапаз 6 мурт пӧлысь 3 муртэ кутӥзы. Ӵош дышетскем эшъёсы пӧлысь огез вал Австралиысь флейтист Джонатан Хендерсон, мукетыз Казаньын вордӥськем но Германиын импровизационной крезьгурен вырись Владислав Быстров. Мыным туж удалтӥз Жанна Пяртлас наукая кивалтӥсеным, со эскере сету но мордва фин-угор калыклэсь гуръёссэс, но тунсыкъяське мукет фин-угор калыкъёслэн крезьгуръёсынызы но.

— Толэзь талэсь азьло гинэ бесерман крезьёслы сӥзем книгады потӥз. Мар сярысь со?

— Со луиз 20 ар бесерман крезьёсты эскеремелэн емышез. Сое книгаен поттыны ӵектӥз ачиз академия. Академиын дышетсконэ творческой шуыса нимаськиз, арлы быдэ ми кулэ вал концертъёс сётъяны но крезьгур удысын будэммес возьматыны. Соин ик диссертацимес 60 бамлэсь бадӟым лэсьтыны куремын ӧй вал. Нош мынам 264 бам пӧрмиз.

Песянаезлэн 90 арестырмон юбилеяз. 2018-тӥ ар.

Отчы пыртэмын пӧртэм гуртъёсысь бесерманъёслэн кырӟан амалъёссы. Но сое научной уж пӧлы гинэ пыртыны уг луы, отын бадӟым саклык висъямын творческой люкетлы. Туала вакытэ вашкалаеныз кусып ыштэмын, али ӧвӧл ни крезьёсты кылдытӥсьёс. Со поколение улонысь кошкемын ни, нош туалаосыз со быгатонлыкез пыӵатыса ӧз вуттэ. Бен, вань бесерман сямен кырӟась коллективъёс, но соос арысь аре одӥг кадь кырӟанъёсты быдэсто. Мон 2000-тӥ аръёсы Юндаысь бабушъёсын тодматскыкум, котькудӥзлэн аслаз кырӟан сямыз, мукетъёсызлэсь висъ­­­яськись кылъёсын кырӟанэз вал. Али сыӵе кырӟасьёс вань ке но, соос пыдлось гуртъёсын уло, сцена вылэ уг вуо. Соин ик мынам потэ со традициез улӟытэме. Туала бесерман кырӟасьёс гуръёсазы мед пыртысалзы асьсэлэсьсэ, инъетэз мед луысал вашкалаез ик. Со понна ик диссертациме гожтӥ. Сое кутыса, крезьгур грамотаез валась мурт, бесерман крезьёсты кылылымтэ ке но, мед быгатоз соосты быдэстыны. Одӥг крезьлэн пӧртэм текстъёсыз, пӧртэм сямен чузъяськемез гожтыса кельтэмын книга бордысь флешкае но.

— Дышетскондэс йылпумъяды, табере мар?

— Мон аслым ачим но та юанэз сётъяллясько. Эстониысь академиын дышетскеме бере басьтэм научной степень дун­неысь котькудаз университетын ужаны ӧсъёсты усьтэ. Но мон асме дышетонын уг адӟиськы. Мыным кельше артист сямен сцена вылын кырӟаны, кыӵе ке мастер-классъёс сётъялляны. Али паласькись висёнэн йырин Европаын концертъёс радъяны секыт. Соин ик та вакытэ ас удысэя уг ужаськы.

Сомында ар бесерман культураен вырисько, но та дырозь кылэз уг тодӥськы на. Соин ик туэлы ужпум пуктӥ: гужем куспын бесерман диалектэз дышетоно. Юндаысь вашкала сямен вераськись семья дорын улыны чакласько, монэ кӧня ке толэзьлы доразы кутыны мылкыд карисьёс но сюризы ни. Малпасько, ӵапак со юрттоз мыным бесерман культураез азинтыны.

Калыкын шуо: бесерман крезь­ёсты быдэстон понна трос аръёс улоно. Бен, кылзӥськод

ке Юндаысь но мукет гуртъёсысь пересьёслэсь крезьёссэс, соос туж ӝожесь. Та пересьёс секыт улонэз адӟемын, соин ик соослэн гуръёссы но сыӵеесь. Туала вакытэ крезьёс кылдысалзы ке, соос мукетгес луысалзы. Но асьмелэн ыштэмын крезьёсты кылдытон сяммы. Соин ик та бордын ужаме потэ.

— Эстония яке Удмуртия, кудӥз сюлэмдылы матынгес?

Юкаменск ёросысь Ӝуам гуртысь Ксения Невоструеваен

— Эстоние мон нырысьсэ 2010-тӥ арын вуи, Надежда Уткина кырӟась ӧтиз ӵыжы-выжы калыкъёслэн фестивалязы. Та кунэз мон нырысетӥ вамышысеным яратӥ. Поездысь васьки гинэ, омырез ик аслам кадь потӥз. Удмуртиез но мон пумтэм яратӥсько, татын мынам доре, мон татчы вуылыны яратӥсько, кужым басьтӥсько. Но та вакытэ улыны, ужаны мыным капчигес Эстониын. Отын бесерман культураез дуннелы матынгес карыны тросгес луонлыкъёс. Адӟисько: быдэс дуннеысь калыклы бесерман культура тунсыко потэ. Огвакыт академимы Эстониысь вузъёсын докторантураын дышетскисьёс пӧлын «Наука за 3 минуты» конкурс ортчытӥз. Мон отын бесерман крезьёс сярысь верай. Уг оскиськы вал, вормо шуыса. Но вожвылъяськонлэн финалаз потӥ, бӧрысь Эстониысь телеканалын кельшымонзэ урокез бырйиз калык. Адямиос мынам урокелы дурбасьтӥзы. Со сяна, Таиландысь Бангкок городын люкаськылӥзы быдэс дуннеысь калык крезьгуръёсты 2 сюрс пала эскерисьёс. Озьы бесерманъёслэн крезьёссы, культуразы сярысь докладэ конференция бере поттэм бичетэ пыртэмын.

Эстониысь фин-угор семьяосысь 2 нылашъёсын ужасько, соослы тунсыко пото бесерман крезьёс. Нылъёсты тодматӥ Юкаменск ёросысь Ӝуам гуртысь Ксения Алексеевна Невоструевалэн «Праздник» крезеныз. Табере нылашъёс кытчы гинэ уг мыно, котькытын «трай-рай-рай»-ез мыто, верало мумы-бубыоссы.

— Асьтэдыз бесерман выжыысь шуыса шӧдӥськоды ни, дыр?

— Кудӥз-огез озьы ик малпа. Сомында ар бесерман крезьёс­ты сюлэмам нуллыса, оло, пушкам бесерман вир бызьыны кутскиз ни (серекъя — авт.). Ӝоген тани перепись луоз, оло, отын но асме бесерман шуыса гожто. Мон малпасько, бесерман культураез калык пӧлы вӧлмытон бордын ужасько бере, мукет сямен луыны кулэ ӧвӧл.

Ангелина Снигирёва