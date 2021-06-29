Асьмеос ке ӧм, мурт уз лэсьты!

Хозяйстволэн но гурт администрацилэн огкылысь ужамзылэн емышез ӟеч

Мар воштӥське Гуртлэн араз, кызьы гуртоос асьсэос улон-вылонзэс ӟечомытон сярысь сюлмасько? Тае валан понна Кун Кенешысь депутатъёс вуылӥзы Алнаш ёросысь Улын Асан гуртэ.

Депутатъёс вуылӥзы Алнаш ёросысь Улын Асан гуртэ.

Туспуктэм басьтэмын Надежда Михайловалэн «ВКонтакте» бамысьтыз

Культурая юрт, магазинъёс, черк…

Улын Асан — ёросысь одӥгез синмаськымонэз гурт. Татын азинлыко ужа «Колхоз «Молодая гвардия» хозяйство, пӧртэм проектъёс борды мыло-кыдо басьтӥське Асан гурт администрация.

Депутатъёс ваньзэ тае ас синмынызы адӟизы. Ёрослэн йырыныз Алексей Семёновен ӵош соос нырысь ик вамыштӥзы гурт хозяйстволэн туала куронъёсъя усьтэм выль скал кыскон залаз, пыразы мукет гидъёсы но.

— Сьӧд-куӵо скал будэтонъя племзавод луиськом, — вераз предприятилэн кивалтӥсез Михаил Крылов. — Сӥль, йӧл поттӥськом, ю тысь будэтӥськом — производствомес арлы быдэ йылэтӥськом. Кылем даурысь 90-тӥ аръёсын ӵошатыса, йӧлмес 5-6 поллы йылэтыны быгатӥм ни. 840 йырлы чаклам выль ферма пуктӥськом, ог 2 толэзьскын со быдэсак дась луоз. Соку йӧл поттонмес нуналаз 24 тоннаозь вуттыны быгатом.

Скалъёсты кыско туала амалэн — «Карусельын», 4 доярка интые табере 2-ез но тырме. Котькуд пудо бордын — датчикъёс, соос возьмато, бӧксӥсьлэсь тазалыксэ, кӧня йӧл сётэмзэ но мукетсэ. Озьы зоотехникъёслэн но ветеринаръёслэн ужзы каньылгес луэ.

«Колхоз «Молодая гвардия» хозяйствоысь зоотехник Сергей Ермаков: — Егит специалист луыса татчы семьяеным ик лыктӥ. Ачим Дэри ёросысь луисько, кузпалы Алнаш ёросысь ик. Со но зоотехник, али пиналэнымы пуке. Колхоз висъяз улон инты. Уй но, нунал но ужасько, шуыны луоз. Мыным кельше!

Хозяйство гуртоослэсь улон-вылонзэс ӟечомытон понна трос лэсьтэ. Кылсярысь, со юрттэмен но, Улын Асанын усьтӥськизы магазинъёс, черк, калыкез сюдон инты, выльдэмын фельдшер-акушер пункт но мукетыз.

Гуртэз табере озьы ик шулдыртэ ӵыжак-выль культурая юрт. Таиз но — «Молодая гвардия» юрттэмен. Клублэн вуж юртэз интые 2020-тӥ арын январе выльзэ пуктыны кутскизы — 7 толэзь куспын сое йылаз-пумаз вуттӥзы. Культурая юрт зэмос дворецлы укша: котькуд специалистлэн аслаз ужан интыез, компьютерез. Зал 200 мурт учкисьёслы чакламын — пуконъёс Ижысь театръёсынлэсь пӧртэмгес ӧвӧл, басьтэмын туала аппаратура. Культурая юрт — гуртоослэн одӥгез яратоно шутэтскон интызы, кыӵе но ужрадъёс уг ортчыло — клубын ужасьёс пӧртэм вожвылъяськонъёс-шудонъёс радъялляло, тодмо артистъёсты концертъёсын ӧтчалляло.

— Ма, асьмеос но кырӟа­ны-вераны быгатӥськом, — шуиз культурая юртэн кивалтӥсь Лариса Боброва. — Калык кырӟанъёсты но, эстрада кырӟанъёсты но быдэстӥсь коллективъёсмы вань. Ужало 15 пала кружокъёс. Тросэз мыло-кыдо ветло крезьгуро инструментъёсын шудыны, сценкаос-спектакльёс дасяськом.

Лыкто ке, уг кошко ни

Вуж Асанысь школа вӧзын сылэ 2 синпелет: удмурт азьветлӥсьлы Трокай Борисовлы но оже быремъёслы. Депутатъёс соос азе сяська керттэтъёс понӥзы.

Гуртын данъясько ас пал адямиенызы Трокай Борисовен, сое сӥлы карыса, школаын уно ужрадъёс ортчыло.

— Ум вунэтӥське ожысь быремъёсмес но, — шуиз Асан гурт администрацилэн кивалтӥсез Игорь Бобров. — Синпелет вылэ 147 оже быремъёслэн нимъёссы гожтэмын. Но соос уката тросгес — вуныса кылем нимъёсты али шараяны турттӥськом, соин ик списокез одно выльдом.

Синпелет пуктэмын 1969-тӥ арын — кема аръёс ӵоже со выльдэмез ӧз адӟылы. Но кемалась ӧвӧл ас пал адямизы ик, Николай Бобров, сое ас кужыменыз-коньдонэныз быдэсак выльдӥз.

Асан гурт поселение пырись гуртъёсын 1 сюрс пала адямиез. Тросэз — ог 700-эз — Вуж Асанын уло. Школаын дышетскисьёс 97 кузя, эшшо 47 мурт ветлэ нылпи садэ. Егитъёс учкыло ик, пе, город пала. Но гуртэ вуо егит специалистъёс но. Лыкто ке, татчы ик кылё ни. Угось хозяйство улон интыен юрттэ. Гурт калык татын вазиськись, огъя уже дэмен басьтӥське. Озьы кылем арын ӵапак та муниципал кылдытэт республикаямы 1-тӥ интые потӥз интыосысь кичӧлтонъя программае пыриськеменыз — татысь тужгес трос проектъёс улонэ пыӵатэмын. Берло дыре гинэ лэсьтэмын сюресъёс, тупатэмын ошмесъёс, нылпиослы шудон площадка но трос мукетыз.

Асан муниципал кылдытэтлэн йырыз Игорь Бобров: — Калыкмы туж вазиськись, адямиослы умой-умой валэктыны гинэ быгатоно, малы созэ, я тазэ лэсьтоно, малы со понна уксё бичано. Огъя кужымен трос лэсьтӥм ни: сюресъёсмы но воляло, ошмесъёсмы но чылкытало. Асьмеос ке ӧм, мурт лэсьтыса уз сёты ук!

— Кылем арын Улын Асанысь но Кучыранысь ульчаосты волятӥм, шайвылэ пыронэз тупатӥм, — пусйиз Игорь Бобров. — Озьы оглом 4 сюрс 960 метр сюресъёс­ты выльдӥм. Та ужез туэ но азинтом. Гужем пумозь Кизекгуртын 750 метрез волятоно, Кучыранын нылпиослы шудон площадка лэсьтоно, Улын Асанысь выжез тупатоно, утялтымтэ ошмесъёсмы вань на…

Туала ФАП-ёслэсь пӧртэм ӧвӧл

Антонида Кузнецова туж умой тодэ на, кыӵе вал гуртысь вужез фельдшер-акушер пунктсы. Алиеныз уд ӵошаты.

— Медучилищеез йылпумъяме бере мон татчы бызи, татын ик фельдшер луыса ужаны кутски, — шуэ со. — ФАП та интыын ик вал. Бон сое ми ас быгатэммыя чылкытатыны, шулдыртыны вырылӥм ик. Нош 2019-тӥ арын ремонт лэсьтӥзы. Табере ужамъя ужам потэ кадь!

Фельдшер-акушер пунктын 2 фельдшер но 1 утялтӥськись ужало. Антонида Петровналэн стажез 33 арлэсь ятыр люкаськиз ни. Шуэ: доразы нуналлы быдэ 20-30 мурт пыра. Одӥгъёсызлэсь давленизэс мертано, мукетъёсызлы укол пуктоно — уж тырме. Оглом соос 600-лэсь трос адямилэсь тазалыксэ чакласа возё, 150 палаез — пиналъёс.

— Вань ӝог Интернетмы, со ужамы туж юрттэ, — пус­йиз фельдшер. — Электрон картаысь ваньмыз умой адӟиське: ку адями диспансеризация пыр потэмын, кыӵе анализъёс лэсьтэмын но мукет.

Алнаш ёрос больницалэн валтӥсь врачез Вера Майкова верамъя, фельдшер-акушер пунктэз тупатъян 1 миллион 200 сюрс манет тыр усиз. Табере со туала выль ФАП-ёслэсь чик но уродгес уг адӟиськы. Юртэз колхозлэн вылэм — тазалыкез утён удыслы сое дунтэк сётэм, ремонт лэсьтыны но юрттӥськем. Со сяна, колхоз чотын татын ужало пинь йӧнатон но физиолечение ортчытон кабинетъёс. Физиокабинетын ингаляциос, электрофорез, кварцевание но трос мукетсэ лэсьтыны кулэ луись тӥрлык вань.

Кун Кенешысь депутатъёс синмаськизы но паймизы Асан палъёслэн улыны-ужаны быгатэмзылы. Огъя кыткетын тыршыса, ваньмыз пӧрме!

Элина Кумачёва