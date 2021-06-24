15-тӥ инвожое актёр, режиссёр, Удмурт Элькунысь культура удысысь дано ужась Василий Ушаков Йӧскалык библиотекае эшъёссэ, ӵыжы-выжыоссэ но тодмооссэ люкалляз. 70 аресъем юбилеезлы сӥзьыса, татын «Аслыз ачиз режиссёр» ӝыт ортчиз.







Туспуктэмъёс басьтэмын Йӧскалык библиотекалэн «ВКонтакте» бамысьтыз

Василий Серафимович вордскиз 17-тӥ инвожое Глазов ёросысь Вуж Эбга гуртын. Школаез йылпумъяса, Йӧскалык театрлэсь конкурссэ ортчиз но Москвае Щепкин нимо театральной училищее дышетскыны пыриз, бӧрысь ГИТИС-ын режиссёрлэн уженыз тодматскиз.

1973-тӥ арын В. Ушаков Удмурт театрын ужаны кутскиз, отын 30-лэсь трос спектакльёс пуктӥз. Нош 1993-тӥ-1995-тӥ аръёсы, «Удмуртия» телеканалын ужакуз, Михаил Петровлэн «Италмас» поэмаезъя телевизионной фильм лэсьтӥз.

Василий Серафимович али но уг буйгатскы, удмурт лулчеберетэз узырмытыны тырше. Юбилеез азьын «Яратон, яратон…» книгазэ поттӥз, отчы удмурт кылын 4 пьесаез пыриз. Яратон Василий Серафимовичлэн сюлэмаз каръяськемын: ужезтэк улыны уг быгаты.

Творческой ӝытын Василий Ушаковез Антон пиез ӟечкылаз, аслэсьтыз кырӟанзэ быдэстӥз. Василий Серафимович ӟеч пи будэтэм.

Котырес лыдпусэзлы сӥзем пумиськон тодэ ваёнъёсын тырмиз: режиссёр мадиз, кызьы театре, телевидение вуиз, кызьы «Ватка» театральной этностудиез кылдытӥз… Удмурт кун университетын «Ватка» студия 2011-тӥ арысен ужа ни. Паймымон, кызьы Василий Серафимович та аръёс ӵоже быгатӥз сое аслаз пельпум вылаз нуыны, арысь аре сое кужмогес но мургес карыны.

Милемлы, «Ватка» студия пыр потэм студентъёслы, Василий Серафимович туж трос сётӥз, дышетӥз асьмелэсь лулпушмес валаны, дуннелы усьтӥськыны. «Ватка» — Василий Серафимовичен кылдытэм бадӟым но чебер дунне, со трос студентъёслы дор луиз.

Ксения Хохрякова