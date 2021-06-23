Алнаш ёросысь Байтэрек гурт 2022-тӥ арын фин-угор дуннелэн культурая шоркарез луоз

Та сярысь веразы 18-тӥ инвожое Эстониысь Тарту городын ортчем фин-угор калыкъёслэн конгрессазы.

Фото: Виталий Тарасов

Культурая шоркар луон понна Байтэрекен вож вылъяськиз Марий Элысь Горномарийской ёросысь Еласы черкогурт. Но нимысьтыз люкаськылэм жюри дурбасьтэмзэ вераз удмурт гуртлы!

Шаерысьтымы 2-тӥ гуртлы таӵе дан усиз ни — 2014-тӥ арын фин-угоръёслэн культурая шоркарзы вал Шаркан ёросысь Быгы. Отысь удмурт культурая центрен кивалтӥсь Жанна Ермолаева нырысетӥосыз пӧлын байтэрекъёс понна шумпотэмзэ вераз:



— Пӧртэм фин-угор ужрадъёсы ветлӥсько бере, тодӥсько: шаермылы синмаськисьёс туж трос. Мукет калыкъёс паймо удмурт культурамес, сям-йылолъёсмес утьыны быгатэммылы. Табере, малпасько, шорамы учкыса, дыльдызы уката шыр! виялоз. Угось со быдӟа дуннелэн культурая шоркарез луон — туж бадӟым дан. Со гуртлэсь улонзэ но воштэ. Быгыысьтымы калык ик йӧногес луиз кадь — мыло-кыдо пыриське пӧртэм ужрадъёсы, данъяське выжыосыныз. Дорамы туж трос туристъёс вуыло. Бен, али кунгожъёс ворсамын бере, Эстониысь, Финляндиысь, Венгриысь вуылӥсьёс ӧвӧл. Озьы ке но кылем арын 760-лэсь трос муртэ пумитам-келям. Нош туэ ог ӝыны ар куспын гинэ 750 пала адями вуылӥз ни. Байтэрекез но ваньмыз та возьма! Тодмо ни, ар куспын отын уно ужрадъёс ортчозы.

— Фин-угор дуннелэн шоркарез луон ёросмы понна туж дано но тунсыко, — мылкыдзэ вераз Алнаш ёрослэн йырыз Алексей Семенов. — Ар куспын туж трос ужрадъёс ортчозы: концертъёс, киуж лэсьтонъя, удмурт сиён-юон пӧранъя мастер-классъёс, кибашлыослэн но суредасьёслэн адӟытонъёссы. Ужрадъёсамы, Байтэрекысь сяна, артэ гуртъёсысь, ёросъёсысь, улосъёсысь но калыкез кыском. Витиськом сетоослэсь, эстонъёслэсь, поръёслэсь, ижоръёслэсь, бесерманъёслэсь, мордваослэсь кырӟась-верась коллективъёссэс!

Асьсэос байтэрекъёс оско: вань ужрадъёссы тунсыко, паськыт ортчозы — соос дасесь ни. Тужгес бадӟымъёсыз — «Бай-Тэрек» но «Пукрол гуръёс» фестивальёс.

— Куноосты ӧтчанэн шугъяськонъёс уз кылдэ, — шуэ Байтэрек гуртлэн старостаез, культурая центрен кивалтӥсь Виталий Тарасов. — Туж трос эшъёсмы уло Россилэн но Эстонилэн пӧртэм сэрегъёсазы. Ваньзы Удмурт шаере лыктыны мылкыдзэс верало ни. Малпасько, одно вуозы Мордовиысь, Ленинград но Псков улосъёсысь тодмоосмы но.

Пусъёно: «Фин-угор дуннелэн шоркарез» нимез нуллон понна конкурс ортчытӥське 2013-тӥ арысен. Со дырысен фин-угор дуннеысь шоркар луылӥзы ни Удмуртиысь Быгы, Эстониысь Обиница, Венгриысь Искасентдьёрдь, Карелиысь Вокнаволок, Марий Элысь Шоруньжа, Башкириысь Мишкино но Эстониысь Абья-Палуоя гуртъёс.

Элина Кумачёва