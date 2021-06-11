Азбарын шулдыр ке, мылкыд каньыл

Городысь улон-вылонэз ӟечомытонлы сӥзем нацпроектлы луыса Ижысь ог 80 азбаръёс тодмантэм воштӥськизы ни. Соос борды туэ эшшо 18-эз ватсаськозы. Кызьы выльдӥськон мынэ — эскерыны потаз шоркарлэн йырыз Олег Бекмеметьев.

Туспуктэм басьтэмын izh.ru сайтысь

Коммунаръёслэн урамысь­тызы 179-тӥ но 183-тӥ коркаосын улӥсьёс укно улазы трактор гуретэм, лэсьтӥськисьёслэсь ӵаш! поттэм куаразэс лумбыт кыло. Но со чик уг люкеты кадь соослы. Сюлэмзы шумпотэ: табере соослэн но азбаразы шулдыр луоз! Коркаос 40 ар пала сыло ни, сомында ик отысь азбаръёс выльдэмез ӧз адӟылэ. Пыдын но, машинаен но ортчон сюресъёс пырдылыны кутскизы. Но кызьы соосты ас кужыменыд тупатод — сомында уксё нокызьы люканы уд быгаты. 2017-тӥ арын тодӥзы: Россилэн Президентэз Владимир Путин кичӧлтэмъя, улонэ пыӵаны кутско нацпроектъёс, одӥгез соос пӧлысь сӥземын городысь улон-вылонэз ӟечомытонлы. Озьы дэмен люкаськизы-кенешизы, программае пыриськыны дась луэмзэс веразы.

Азбарез выльдон 6,8 миллион манет пала усёз. Йылпумъяськыны кулэ 30-тӥ сентябрёзь. Пыдын но машинаен ветлон сюресъёсты волятэм сяна, машинаосты пуктылыны нимысьтыз инты но мед луоз — та сярысь куризы вал коркаосын улӥсьёс. Мылкыдзы лыдэ басьтэмын.

— Управляющей компанимы, город администрация милесьтым вань куронъёсмес санэ басьтӥзы, — шуиз 179 номеро юртлэн кенешеныз кивалтӥсь Инесса Фоменко. — Со сяна, туэ ик азбарамы пуктыны кулэ нылпиослы шудон площадка но 183-тӥ юртлэсь корказьзэ тупатозы на. Таоссэ ми депутатъёсмылэсь курим — бырйисьёслэн наказъёссыя списоке шедим. Туж оскиськом, улон-вылонмы трослы ӟечгес луоз шуыса!

Мылкыдзы бурдъяськемын Удмуртская ульчаысь 267/3-тӥ, 275-тӥ но 277-тӥ коркаосын улӥсьёслэн но. Уката ик таосызлэн азбаразы ӝоген шыпыт луыны кулэ ни — 80 процентэз ужъёс быдэстэмын. Машинаосты пуктылыны паськыт инты адӟиське ни, пыдын ортчон сюресъёс тани-тани волялозы, собере кылёз на нылпи площадка пуктыны. Ваньмыз та оглом ог 20 миллион манет тыр луоз.

Ижысь 18 азбаръёсты тупатъянэн выре «Лидер» компания — со торгъёсын вормисе потӥз. Лэсьтӥськисьёслэн мылкыдзы капчи — ужъёссы могӟетъёстэк мыно.

— Куддыр нунал но, кык но утчано луиськом азбаръёсы кельтэм машинаослэсь кузёоссэс, — шуиз «Лидер» огазеяськонлэн валтӥсь инженерез Алексей Петров. — Но оглом калыкен огкыл шедьтӥськом. Уж вискамы но пумиськылӥськом-вераськиськом коркаослэн кенешъёссылэн председательёсынызы. Куддыр соослэн выль куронъёссы кылдо, куддыр ужмес ӧжытак мукет сямен радъяны ми ӵектӥськом, кылсярысь, музъем улысь ву но шуныт сётон гумыосты вырӟытъянтэм вылысь.

Олег Бекмеметьев кенешиз лэсьтӥськисьёсын но, коркаосын улӥсьёсын но — мар чакламын, ваньмыз дыраз пӧрмыны кулэ.

Городысь улон-вылонэз ӟечомытонлы сӥзем программалы луыса, азбаръёсын сяна, выльдӥськонъёс мыно трос калык люкаськылон интыосын но. Озьы 30-тӥ маёзь калык вераны быгатӥз, кыӵе паркъёсты но мукет трос калык люкаськылон интыосты 2022-тӥ арын выльдоно шуыса. Ижысь 66 сюрслэсь ятыр адями со юалляськонэ пыриськиз, тросэз куризы «Пыраклы Россиен» монумент котырез выльдыны.

Элина Кумачёва