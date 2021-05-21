Искусствоен кӧтсы тыриз

15-тӥ куартолэзе быдэс Россиын «Музейёслэн уйзы» акция ортчиз. Кылсярысь, Ижысь Искусствоосъя музей кунооссэ узыр программаен пумитаз.

Туспуктӥз Марина Иванова

Дали капчи ӧвӧл

Али Искусствоосъя музейлэн бадӟымаз залаз интыяськемын Испаниысь художниклэн Сальвадор Далилэн ужъёсыныз «Сюрреализм — это я!» адӟытон. Соин валче акцилэн бадӟым люкетэз солэн творчествоеныз герӟаськиз. Сюрреализм — искусстволэн аспӧртэм ӧрез, сое валаны капчи ӧвӧл. Соин ик Далилэн картинаосыз шоры шонер учкыны юрттӥз психолог Александр Журавлёв.

— Одӥг суредлэн пӧртэм пуштросэз луыны быгатэ, — вераз Александр Журавлёв, — соин ик котькуд адями сое пӧртэм сямен адӟе. Ассоциациос пыр луэ валаны, мар адямиез та дыре сюлмаськытэ.

Тросэз Сальвадор Далиез художникез сямен тодо, но пусйыны кулэ, ачиз сярысь со шара вераз, кино поттыса. Тодмо режиссёрен Луис Бунюэлен ӵош со 1929-тӥ арын «Андалузский пёс» кино лэсьтӥз, отын воргоронъёс асьсэлэсь уйвӧтъёссэс огазеязы. Искусствоосъя музейын 16 минутъем сьӧд-тӧдьы киноез возьматӥзы. Отын трос валантэм, кӧшкемыт суредъёс пуктэмын. «Мар та таӵе? Ваньмыз суро-пожо!» — вераллязы учкисьёс, но искусствоведъёс валэктӥзы: огез но арбери татын юнме шорысь интыяськемын ӧвӧл!

Вашкалазэ утён

Быдэс черод кылдӥз Искусствоосъя музейлэн фондохранилищеяз сюрон понна, угось отчы калыкез 2-3 арлы одӥг пол гинэ лэзьыло. Фондъёсын люкамын Удмуртиысь туала но вашкала суредасьёслэн ужъёссы.

— Совето вакытэ бадӟым адӟытонъёс радъяськыло вал, — вераз фондохранилищеын ужась Надежда Ладейщикова, — быдэс Россиысь музейёс картинаосты бичаллязы, милям но фондамы соос туж трос, али но мукет улосъёсысь музейёсын соосын вошъяськиськомы, ог-огмылэсь коллекциосмес узырмытӥськомы.

Фондын ужасьёсты энциклопедиен ӵошатыны луоз, соос тодо, кытын, кыӵе авторлэн суредъёсыз интыямын. Музейын ужасьёс, кыӵе ке адӟытон дасякузы, фондэ вазисько, отын ини соослы созэ яке тазэ картинаез дэмлало.

Котькуд полотноез сак утёно, соин ик фондлэн юртаз сайкыт, кӧс но пеймыт луыны кулэ.

— Сыӵе ик луыны кулэ музейлэн залъёсаз но, — вераз музейын ужась Надежда Кузнецова, — соин ик эн пайме, милям укноосмы котьку пытсамын шуыса. Фондъёсын вань туж вашкала но дуно картинаос, соосты куддыр залэ ик сётыны уг дӥсьто, уродмозы шуыса.

Нош картина ӵабъяське ке, юрттэт сётыны дырто реставраторъёс. Удмуртиын соос трос ик ӧвӧл. Вӧё буёлъёсын суредам картинаосты тупатонэз возьматӥзы Татьяна Николаевалы сӥзем экскурсиын. Элькунамы со нырысетӥез реставратор вал, музейын 40 ар пала ужаз.

Али Татьяна Петровналэсь ужзэ азьланьтэ Мария Бехтерева, но со тросгес саклык висъя мудоръёсты утёнлы. Мария возьматӥз, кызьы гужам буёлэз нош яркыт карыны луэ.

Инкуазен артэ

«Инкуазь календарь» адӟытонын чеберъясько Удмуртиысь калык художник­лэн Семён Виноградовлэн суредъёсыз. Туэ художниклы 85 арес тырмиз. Котырес лыдпусэзлы сӥзьыса, музейын люказы солэсь суредъёссэ, калык киужъёсты, тӥрлыкез, К. Герд нимо музейлэн архивысьтыз туспуктэмъёсты. Ваньзы соос возьмато гурт калыклэсь ужамзэ, улон-вылонзэ.

«Музейёслэн уязы» лыктэмъёс та залын туспуктэмъёс лэсьтыны быгатӥзы.

— Таӵе фотозонаын тус­пуксьыкум, асме Семён Виноградовлэн суредъёсысьтыз герой кадь шӧдӥ, — вераз Ижысь Анастасия Захарова, — шумпотыса вотэс бамам фотоме пуктӥ ини!

Шулдыр куазен нылпиослэн но, бадӟымъёслэн но музей коридоръёстӥ гинэ ветлэмзы уг поты, соин ик ужрадъёс музейлэн азбараз но ортчизы.

Акция кутскем бере ик мылкыд карисьёс мольбертъёс сьӧры пуксизы. Азбарын, Франциысь художник Клод Моне сямен, пастелен натюрморт суреданы кутскизы. «Арт-пикнике» пыриськисьёс азе пӧртэм сад емышъёсты, сяськаосты пуктӥзы. Час пала суредаськыса, кутскись художникъёслэн жадёнзы люкаськиз, но мастер-классэз радъясьёс соку ик мылкыдзэс ӝутӥзы:

— Суредаса быдтӥды ке, вань яблок-апельсинъёсты ӵо­шен сиёмы, «Арт-пикникын» юнме ум пукиське ук!

Озьы мастер-класс бере калык дораз тыро кӧтын но дась суредэн бертӥз.

Мария Емельянова