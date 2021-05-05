34 ар — тӧдьы халаэн

Школаын дышетскыкум ик, эмчи луэме потылӥз. Соин, Дэри ёросысь Ожмосысь (Бабино) шор ёзо школаез йылпумъяса, вамыштоно кариськи Ижкарысь медициная училищее.

1981-тӥ арын Т. Акилова устоез медсестра луон понна конкурсэ пыриськиз

Секыт ке но, тунсыко

Паймод, ява: институтын сямен ик, татын но бадӟым конкурс вылэм. Экзаменъёсме «ньыльёслы» сётыса, конкурс пыр ӧй поты. Сыӵе ӝожоми но возьдаськи, дышетскыны ӧй пыры шуыса! Собере, газетысь ялон адӟыса, дышетскыны мынӥ Ижкарысь ясельной медсестраосты дасясь курсъёсы. Мукет араз, курсъёсты быдтылытэк, выльысь экзаменъёс сётӥ Ижкарысь медучилищелэн акушерской отделенияз. Таяз учыре пырыны быгатӥ. Отын 2 но ӝыны ар дышетски акушерлы, дышетсконэ туж тунсыко потылӥз.

1978-тӥ арын оштолэзе училищеез йылпумъяй. Туж потэ вал роддомын ужаме, но ӧз пӧрмы: ыстӥзы фельдшер но медпунктэн кивалтӥсь луыса ужаны Дэри ёросысь Байкузё (Байкузино) гуртэ. Отын 4 толэзь сяна ужаны ӧз кылды: кузпалы монэ сьӧраз Ижкаре нуиз. Ну, малпасько, табере роддоме ужаны мыно ини. Кытын, пе! Кузпалы вераз: квартира ӝоггес мед сётозы шуыса, металлургической заводлэн больницаяз ужаны пыроно. Ачиз со заводын ужа вал. Акушерка луыса ужаны инты ӧвӧлысь монэ кутӥзы стационарлэн терапияя отделенияз. Отын мон ужай постовой но процедурной медсестра луыса. Ужаны туж тунсыко потылӥз, секыт ке но вал.

Туж трос уколъёс пуктылӥмы. Нокыӵе перчаткаос ӧй вал, маскаосты асьмеос ик марлялэсь вурылӥмы. Пияла шприцъёсты стерилизаторын 45 минут ӵоже пӧзьтылоно вал нуналлы олокӧня пол. Капельница лэсьтон понна вал нимысьтыз резина трубкаос, соосты но озьы ик пӧзьтылӥмы. Уйёсы приёмной покой ӧз ужалля бере, медсестраослы ик секыт висисьёслы юрттэт сётъяно луылӥз. Отчы но, татчы но вуылоно луылӥмы процедураос лэсьяны. Туала арын медсестраослы нимысьтыз шутэтскон комната висъямын, нош азьвыл пуксьылыны ӧм ваньмылэ.

Больницаын котькыӵе висисьёс вал, уката трос — ты висёнэн курадӟисьёс. Соку кардиоцентр ӧй вал, аппаратуралы ёрмылӥмы. Терапияя отделениын ужатозям, син азям сомында висись адямиос кулылӥзы. Кылсярысь, одӥг пинал пиосмурт мусэныз туж курадӟиз. Кулон азяз милемлы вераз: «Нылъёсы, эн юэ сур, мон сое туж трос юи, лэся». Туала вакытэ сое быгатысалзы эмъяны: али пӧртэм эмъюмъёс вань. Эшшо одӥг учырез уг вунэтӥськы на: пинал кышномурт пекляосыныз туж курадӟиз, соос ужамысь дугдэмен, улонысь кошкиз. Али солы кулыны ӧй сётысалзы: вань ини «искусственной почка» аппарат.

Нылкышноослы юртто!

Озьы мон стационарын 8 ар ужай, трос тодон-валан басьтӥ. 2 пинал но вайыса вуттӥ. 1986-тӥ арын монэ ӧтизы поликлиникаысь нылкышно консультацие акушерка луыса ужаны. Ӧтемзылы туж шумпотӥ. Консультациын перчатка сётъяллязы ини, но соос ӧз тырмылэ. Инструментъёсты озьы ик стерилизаторъёсын пӧзьтылоно вал. 1990-тӥ аръёсы гинэ консультациямы сухожаровой шкаф пуктӥзы, соку ини стерилизациен капчигес луиз.

Котьма ке но, таиз уже сюлэмылы кельшымон вал, нылкышноослы юрттэмелы шумпотылӥ. Враченым участокысьтымы 3 сюрс пала кышноосты эскерылӥмы. Женской консультациын но трос гинэ процедураос, операциос но мукет манипуляциос лэсьтылӥмы. Враченым ӵош ветлылӥмы медпунктъёсы кышноос пӧлын медосмотр ортчытъяны.

Психолог но луыны кылдылӥз, уката но секытэн кышноосын. Соосты дырыз дыръя эскероно но роддоме келяно. Котькыӵе учыръёс луылӥзы. Одӥг пол Выль ар азьын пияно кышномурт доры мынӥ но гуртысьтыз картсэ гинэ шедьтӥ. Собере со нунал ик роддомысь жингыртӥзы: кышномурт пияз ини, пе. Кӧня ке ар ортчыса, со нылкышно мыным та учырез мадиз. Со мынэсьтым гулбечаз ватскем, отын кӧтыз кутылыны ӧдъям. Картэз сое гулбечысь мырдэм поттэм но ури-бери роддоме нуоно луэм.

Куд-огез, 18 арессэс тырмытытэк, секытомо, кудӥз, воксё учётэ султытэк, гуртазы ик пинал ваё. Котькыӵе шугсекытъёс кылдылӥзы сыӵе кышноосын. Туж трос валэктон уж нуоно вал нылкышноос пӧлын, уката нылпи куштонлы пумит, урод черъёслэсь алыса но мукет мугъёсын сэрен.

Пенсия бере — выль уж

Профессиме туж яратӥ, уж дуре шумпотыса дыртылӥ. Весь ужаса гинэ ӧй улы, ваньмон дыръям хоре, аэробикае ветлылӥ, котькыӵе конкурсъёсы пыриськылӥ, ужысь эшъёсыным дэмен шутэтскыны но, шулдыръяськыны но быгатылӥмы. Озьы эмчи луыса 34 ар ужай. 2012-тӥ арын оштолэзе ужысьтым кошконо кариськи: аллергиеным валлин кузпалы но пиналъёсы ужаны ӧз ни лэзе. Пенсие потэме бере но уже уг бырылы: гужем бакчаын бергасько, толалтэ киужен вырисько, книга лыдӟисько, эшъёсыным стадионэ яке нюлэскы поръяны ветлӥськомы. Нуныкайёсыным но пукылӥсько. Кузпалэлы ческыт сиён пӧралляй. 2017-тӥ арын картэ, шудтэм учыре шедьыса, улонысь кошкиз. Солэсь мӧзмыса, лэся, мон гожъяськыны ӧдъяй. Нырысь кылбуре таӵе пӧрмиз:

Пукисько огнам малпаськыса, Кызьы азьланяз улыны. Кошкиз сояз дуннее Яратоно кузпалы. Бумага но ручка кутыса, Ӧдъяй кылбур гожъяны. Синкылиосме ӵушылыса, Мӧзмись мылкыдме вераны.

Ноку но ӧй малпалля, гожъяськыны кутско шуыса. Туж тау карисько «Удмурт дунне» газетлэн но «Кенеш» журналлэн редакциосысьтызы ужасьёслы монэ валамзы но юрттэмзы понна. Соос доры пыраллякум, мылкыды воксё бурдъяське, оло, пиналмисько но.

Татьяна Акилова. Ижкар