10 шутэтскон нуналъёс куспын гинэ шаерамы 161 пол тылпу гомаз, 3 мурт быриз, 6-ез сӧсырмиз

Кизнер ёросысь Марийский Сарамак гуртын потэм тылпу трос юртъёсты быдтӥз

Туспуктэм: udmurt.ru

Али шутэтскон нуналъёс куспын гинэ шаерамы 161 пол тылпу гомаз, 3 мурт быриз, 6-ез сӧсырмиз. 62 процентэз тылпуос потэмын адямиослэн янгышенызы сэрен.

— 15 муниципал кылдытэтын 63 пол кӧс турын ӝуаз, кылем арын сярысь, со 43 процентлы уногес, — шуэ Россиысь МЧС-лэн Удмурт Республикая Валтӥсь управлениысьтыз тылпулэсь утиськонъя но калык пӧлын валэктон уж нуонъя ёзэн кивалтӥсьлэн воштӥсез Валентин Титов. — 216 гектар вылысь турын ӝуаз, 80 процентэз адямиослэн янгышсылы луыса кенжемын. Бадӟым тылпу гомаз Дэри, Вотка, Сарапул, Якшур-Бӧдья ёросъёсын. Кылсярысь, 1-тӥ мае Дэри ёросысь Сизьгуртысь улон юртъёс дорозь 100 метр гинэ кылемын вал, дэмен тылэз пачкатӥзы.

Куазь кӧс улэм сяна, туж зол тӧласькиз на. 19 процентэз тылпуос электро езъёс бордысь потэмын. Та муген Пичи Пурга, Дэри, Эгра но мукет ёросъёсын. Кылсярысь, Дэри ёросысь Ожмос муниципал кылдытэтын лек толлы чидамтэ писпу. Со езъёс вылэ усем но, тылгизьы кӧс турын вылэ омырскем. Озьы 47 гектар муос ӝуазы, нош Пичи Пурга ёросын — 13 гектар.

Бадӟым тылпу гомаз 4-тӥ мае 14 час котырын Кизнер ёросысь Пор Сарамак гуртын. Юрт бордысь потыса, тылпу ӝогак вӧлмиз мукет пуктӥськемъёс, коркаос вылэ. Та вакытэ отын 63 улӥсез, тросэз коркаос толлы пытсасько, соосты кузёоссы сад-бакча чотын возё. Крым-Слудка муниципал кылдытэтысь валтӥсь специалист Зоя Евстюнина верамъя, тыл «ньылӥз» медпунктэз (ужась шедьымтэен, пытсамын вал), 8 юртэз (1-аз уло вал, 5-ез — сад-бакча, 1-аз улӥсез ӧй вал) но соос котырысь 360 квадрат метрысь пуктӥськемъёсты. Со сяна, гурт котырысь 15 гектар музъем вылысь кӧс турын но 4 гектар нюлэс ӝуазы. Тылпулэсь потон мугзэ эскеро на.

9-тӥ мае 14 час котырын Ува ёросысь Выль Мултан черкогуртын но кышкыт вал. Гомась тыл гуртэ вуэ ни вал, 22 гектар муос ӝуазы.

Кышкытлыклэсь утиськон ёзъёсын ужасьёс югдурез сак эскерыса возё, уже куто пилоттэк лобась аппаратъёсты. Кыл кутытон улэ кыскемын: 189 адямиос, 11 кивалтӥсьёс, 2 огазеяськонъёс но 2 муниципал кылдытэтъёс. Тодады возе: тылпулэсь утиськон куронъёсты тӥям понна штрафъёслэн быдӟалазы — 2 сюрс манетысен 400 сюрс манетозь.

10-тӥ — 16-тӥ мае, быдэс Россиын ялэмын кышкытлыклэсь утиськон арня. Нимысьтыз саклык висъяно кышкытлыклэсь утиськонлы: нылпиос пӧлын валэктон уж нуоно, огназы улӥсьёсты эскероно, кузётэк сылӥсь юртъер котыръёсысь жуг-жагез утялтоно, инкуазе потонлэсь, жуг-жаг сутонлэсь, сӥль ӵынатонлэсь возиськоно. Ӝуась интыосты синйылтӥды ке, ӝегатскытэк жингыртоно 01 яке сотовой телефонысь 101, 112 номеро телефонъёсъя.

Валентина Емельянова