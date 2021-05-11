Ӵошатско бакча сульдэръёс!
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Эшъёс-юлтошъёс, ялӥськом выль конкурс. Таяз радэ куспазы вожвылъяськозы бакча сульдэръёс.
Кинлэн бакчаяз тужгес тузӥ сульдэр улэ? Возьмаськом туспуктэмъёстэс но вакчи ивортонъёстэс. Гожтэлэ, кин лэсьтӥз сульдэрез, кинлэсь со уте, вань-а пайдаез.
Со сяна, оло, вань бакча сульдэрен герӟаськем тунсыко но серемес учыръёсты. Витиськом сыӵе гожтэтъёстэс но.
Туспуктэмъёстэс, гожтэтъёстэс ыстыны луэ udmdunne@yandex.ru электрон почтаямы но соцсетьёсысь группаосамы.
Конкурсмы кыстӥськоз быдэс гужем ӵоже. Усто ужъёсты пусъёмы синпель кузьымъёсын.
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