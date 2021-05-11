Ӵошатско бакча сульдэръёс!

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 11 мая, 2021 15:38

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Эшъёс-юлтошъёс, ялӥськом выль конкурс. Таяз радэ куспазы вожвылъяськозы бакча сульдэръёс.

Туспуктӥз Ирина Ионина

Кинлэн бакчаяз тужгес тузӥ сульдэр улэ? Возьмаськом тус­пуктэмъёстэс но вакчи ивортонъёстэс. Гожтэлэ, кин лэсьтӥз сульдэрез, кинлэсь со уте, вань-а пайдаез.

Со сяна, оло, вань бакча сульдэрен герӟаськем тунсыко но серемес учыръёсты. Витиськом сыӵе гожтэтъёстэс но.

Туспуктэмъёстэс, гожтэтъёстэс ыстыны луэ udmdunne@yandex.ru электрон почтаямы но соцсетьёсысь группаосамы.

Конкурсмы кыстӥськоз быдэс гужем ӵоже. Усто ужъёсты пусъёмы синпель кузьымъёсын.

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 11 мая, 2021 15:38
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