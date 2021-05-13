«Ӟардонъёс» — трос, «Леспромхоз» — одӥг

Кез каргуртысь «Леспромхоз» культурая юртысь ужасьёс кезъёслы мӧзмыны уг сёто, ялан тунсыко ужрадъёс ортчытъяло. Сцена вылэ кырӟасьсэ но, кырӟасьтэмзэ но потто. Озьы концертъёсазы нылпи садысь воспитатель но, пенсионной отделэн кивалтӥсь но, тылпу кысись но кырӟало. Нош кылем арын«Леспромхозын» «Эрико улон» театральной студия усьтӥськиз — татчы люкаськизы удмурт кыл понна сюлмаськись адямиос.

Кез каргуртысь «Леспромхоз» ансамбль

Туспуктӥз Елена Каракулова

Уж бере — «Эрико улонэ»

«Леспромхоз» культурая юрт кылдӥз 1951-тӥ арын — соку Кезын лесопункт усьтӥзы. Котыраз ӝутскизы коркаос, кылдӥзы почта, столовой. Пумен хозяйствозы юн бадӟым луиз, леспромхозлы пӧрмиз. Пичи клуб интые 1985-тӥ арын бадӟымгес юрт пуктӥзы. Культурая юртлэн кивалтӥсез, Удмуртиысь культура удысысь дано ужась Ирина Сердюк верамъя, Кезысь леспромхоз ужаку, улон умой вал: предприятие клублы юрттылӥз, татысь самодеятельной артистъёс концертъёсын Киеве, Москвае вуылӥзы. Леспромхоз пытсаськемен, культурая юртлэн улонэз начаргес луиз. Кылем арысен «Леспромхоз» ёрос клублэн ёзэз лыдъяське.

Культурая юртын чеберлыкъя кивалтӥсь луыса ужа шаплы егит специалист Юлия Третьякова. Солэн турскеменыз, концертъёсын лачакгес удмурт кырӟанъёс чузъясько. Юлия чын удмурт гуртын — Кез ёросысь Вуж Гӧяын — будэмын, соин сюлмыз удмуртлык понна висе.

— Мон клубе ужаны лыктытозь, татын удмурт кырӟанъёс ичи быдэсъяло вал, — вера Юлия. — Нош мон ваньзэ удмурт сямен лэсьтыны турскисько. Азьло возьдаськисько вал, удмурт акцентэ шӧдӥське шуыса. Табере визь пыриз-а, мар-а, возьдаськонэ кошкиз. Анай кылыным данъяськисько. Алигес Кезын Масленица элькун праздник ортчиз. Праздниклы дасяськон азьын шуиллям: со ӟуч праздник гинэ ӧвӧл, удмурт кырӟанъёс но мед чузъяськозы. Ой, макем мон шумпотӥ!

Юлия йылпумъяз Ижысь культурая колледжез, али тодон-валанзэ заочно будэтэ Удмурт кун университетын, дышетэ калык творчестволэсь теоризэ но историзэ.

— Нырысетӥ дышетскемея мон — повар-кондитер. Кезын профессиональной училищемы вал, сое йылпумъяй. Со дыре ик клубе кырӟаны, эктыны ветлылӥ. Быземе бере татчы ужаны куриськи, соку культурая колледжын дышетскисько вал ини. Озьы 2011-тӥ арысен татын тыршисько. Лачакезлэн егитъёслэн ёросъёсы берытскемзы уг поты. Нош мон Ижевсклэсь жадисько. Ваньзы тур-пар бызьыло, дыр туж ӝог ортче. Нош дорын сюлэм гань-гань кариське, татын ваньмыз аслам, — шуэ Юлия Третьякова.

Юн шумпотэ Юлия «Леспромхозын» удмурт театральной студия кылдэмлы. «Эрико улонэ» 15 мурт ветлэ. Йӧскалык политикая министерство юрттэмен, кылем арын студия Быдӟым Вормонлы 75 ар тырмонлы сӥзем постановка пуктӥз. Л. Перевощиковлэн «Удмурт ныл» пьесаезъя дасям спектакльзэс нырысь-валысь клублэн «ВКонтакте» вотэс бамаз возьматӥзы. Нош туэ ёросъёсысь удмурт гуртъёсы но премьераенызы вуылӥзы ини.

— Кезысь шаертодонъя музейлэн кивалтӥсез (азьвыл со «Удмурт Кенеш» огазеяськонлэн ёросысьтымы ёзэныз кивалтӥз) Наталья Селиверстова милемлы кемаласен вералляз: ойдолэ удмурт театр усьтомы. Кылем арын министерстволэн конкурсаз пыриськимы, проектмы вормиз. Коньдон трос ӧй вал ке но, со милемлы юрттӥз. Студиямы пӧртэм удысын тыршисьёс вуизы. Табере тодӥськом: со 15 адямиос милемлы котьку юрттозы, мукет ужрадъёсы но пыриськозы, — шуэ Ирина Сердюк.

— Юн шумпотӥсько, спектаклямы пӧртэм удысъёсысь ужасьёс пырисько шуыса, — итӥське бордаз Юлия Третьякова. — Соос удмурт кылзэс ярато, сое вӧлмытэмзы потэ. Жаляса верано, али Кез ёросамы 4 школаын гинэ удмурт кылэз йӧнала дышето. Куректӥсько со пумысен. Аслам нылы пичи классъёсын дышетске, татын удмурт кылэз факультатив чотын гинэ дышето. Но ёросамы удмурт кылмы медаз кысы вал.

«Эрико улонысь» артистъёслы театр дунне яраз, лэся: соос клубысь ужасьёсты выль спектакль пуктыны ёрто. Комедиын шудэмзы потэ. Одӥг актъем пьеса куро: выль вордскем студия понна 3 актъем пьесаез дасяны («Удмурт ныл» туж бадӟым уга) секытгес йӧтӥз. Со понна артистъёс но культработникъёс, уртче ужаса, эшъяськизы, одӥг семья кадь луизы.

— Театральной студимылэсь нимзэ Наталья Селиверстоваен ӵош малпамы. Та ним юн яраськиз. Эрико улон мон понна — со ужлэсь ваньмон дыр. Мынӥськод отчы, кытчы аслад потэ — эрико улонэ, — валэктэ Юлия Третьякова.

Бускелед ке паймытэ…

«Леспромхозын» кӧня ке ансамбльзы вань, тужгес даноез — кырӟанъя но эктонъя «Ӟардон» калык ансамбль. Коллектив 1971-тӥ арын усьтӥськиз. Кема аръёс ӵоже соин кивалтӥз балетмейстер Пётр Вахрушев, Удмуртиысь культура удысысь дано ужась. Со кивалтэм улсын ансамбль ог 40 эктон пуктӥз.

— Пётр Александрович туж усто специалист, котьмае быгатӥсь мурт вал. Жаляса верано, 2015-тӥ арын со улонысь кошкиз. Мон сое нуналлы быдэ тодам вайисько, — вера Ирина Сердюк. — «Ӟардон» ансамбльлэсь нимзэ со малпаз. Шуиз: удмурт шаерын улӥськомы, коллективмылэн удмурт нимыз мед луоз. Чебер кылӥське кадь… Собере самодеятельной коллективъёслэн смотразы мынӥмы но — отын «ӟардонъёс» маке мында… Алигес пенсионеръёс понна выль коллектив усьтӥмы. Сое «Кезчанка» нимамы — таӵеез нокинлэн уз луы ини.

Али кезъёс дасясько Вормон Нуналэз пусйыны. «Леспромхозын» аспӧртэм концерт ортчоз. Ожлы сӥзем кырӟанъёсты быдэсъялозы дуэтъёс. Котькуд дуэтын кырӟась мурт вӧзын кырӟалоз сцена вылэ азьвыл тубамтэ адями. «Леспромхозын» 2 пол ортчылӥз рок крезьгурлы сӥзем фестиваль — рок кырӟанъёсты озьы ик быдэсъязы культура удысын ужасьтэм адямиос.

— Учкисьёс таӵе концертъёсты ярато, палэнысь вуэм артистъёсты но сокем учкемзы уг поты. Бускелед сцена вылэ потэ ке, малпаськод: нош маин со монэ паймытоз? — вера Ирина Сердюк.

Кезъёслэн йыр висёнъёссы но ӧжыт ӧвӧл. Кылсярысь, Кез ёросын, ма, быдэс элькунамы но уг тырмо аккомпаниаторъёс. Но культработникъёслэн ӟечезлы осконзы вордскиз: ӝоген культурая колледжын оркестровой отделение усьтӥськоз.

— Азьвыл аръёсы та отделение ужа вал, бӧрысь сое пытсазы. Крезьгуръя училищеос, пе, вань, отысь специалистъёс луозы. Но крезьгуръя училищеосты йылпумъям педагогъёслы секытгес йӧтэ калык хорен, ансамблен ужаны, — вера Ирина Владимировна.

Мукетыз висьытӥсь юан — транспорт. Али ёросысь вань культурая учреждениослы одӥг машина висъямын. Кытчы ке концертэн потоно ке, ӟудыло: машинаын 16 инты, нош калык ансамбльын 20 адями кырӟа-эктэ. Со сяна, пичи автобус понна мукет клубъёсын вожмаськоно луылэ…

— Калык творчествоен тросгес выроно вал, — шуэ Ирина Сердюк. — Но милемыз берло дыре коньдон поттыны косо. Соин но эстрадалы тросгес саклык висъяно луиськомы. Тодӥськом: эстрадной концертъёсты кылзыны-учкыны калык одно ик лыктоз.

Сюлэмшугъяськытӥсь юанъёс кылдыло ке но, «Леспромхозысь» ужасьёс лулӟылыса уг пуко: уж лачак, ваньзэ вутсконо. Юлия Третьякова верамъя, культура удысын ужась ваньзэ быгатыны кулэ. Калыкен ужаку, котькудӥныз огкыл шедьтоно.

Анастасия Шумилова