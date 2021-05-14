Яратоно ужез — удмурт кыл

Туэ ар понна Ашальчи Оки премиен пусъемъёс пӧлын — Венгриысь тодосчи, философия наукаосъя доктор, удмурт кылэз но литератураез 20 арлэсь кема ини эскерись Жужанна Шаланки. Та кышномурт шаермылэсь туж кыдёкын вордӥськиз ке но, Удмуртия но удмурт кыл солэн зэмос яратонэз луизы.

Ж. Шаланки

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Ашальчи Оки премиен сӥё-дано пусъён ужрадэ Жужанна Шаланки лыктыны ӧз быгаты, но келяз видеовазиськонзэ. Отын, дунъямлы тау карыса, пусйиз:

— Тӥ али Удмурт шаерын, Дэри черкогуртын, нош мон Венгриын. Но малпанъёсыным тӥ дорын… Мон кылбурчи но, кылысь кылэ берыктӥсь но, эмъясь но ӧвӧл. Огшоры дышетӥсь. Быгатэмея тыршисько студентъёсты удмурт кылэн, культураен тодматыны. Удмурт кылъя урокъёсты нуон — со мынам тужгес яратоно уже. Оскисько, студентъёсылы кельше шуыса. Соин ик пӧлысьтызы тросэз собере Удмурт шаере вуыло, удмурт кылэз, культураез умой-умой дышетыны кутско, — гань-гань удмурт сямен вераз тодосчи.

Жужанна Будапештысь Л. Этвёш нимо университетын ужа. Отын со Венгриысь но мукет кунъёсысь студентъёсты удмурт кыллы, удмурт калыклэн историезлы, культураезлы дышетэ, Россиысь фин-угор калыкъёслэн кык кылын вераськыса азинскемзылы сӥзем лекциос лыдӟе.

Удмурт шаере вуэмезлы быдэ венгер тодосчи Удмуртилы но удмурт калыклы сӥзем книгаос басьтыса кошке. Со книгаосъя венгер студентъёс дышетско.

Нош кызьы тодосчи нырысьсэ шедиз Удмуртие? Фин-угор кылъёсты эскере бере, 1990-тӥ аръёслэн кутсконазы со Россиысь фин-угор калыкъёс доры ветлоно кариськиз. Нырысь вуылӥз Марий Элэ, собере — Удмуртие. Удмуртъёслы сокем синмаськиз — арлы быдэ шаерамы ветлыны, удмурт гуртъёсы экспедициосы потаны кутскиз. Жужанна Шаланки трос удмурт гуртъёстӥ пыдын ортчиз шаерысьтымы Историяя, кылъя но литературая институтысь тодосчиен Людмила Кирилловаен ӵош. Соос вуылӥзы Сьӧлта, Якшур-Бӧдья, Алнаш, Дэри, Пичи Пурга но мукет ёросъёсысь, Татарстанысь удмуртъёс доры.

— Мон туж яратӥсько экспедициосы ветлыны, — одӥгаз пумиськонын пусйиз венгер тодосчи. — Учебникъёс, книгаос вылэ гинэ пыкиськыса басьтэм тодон-валан быдэс луыны уг быгаты. Туж тунсыко потэ удмурт егитъёслэсь но пересьёслэсь пӧртэм сямен вераськемзэс чакланы, ӵошатыны. Тунсыко, кызьы кылъёс воштӥсько, кызьы туала вакытэ удмуртъёс анай кылзэс куто.

Тодосчи ӟуч кылын но туж умой вераське. Нырысетӥ дышетскемезъя со ӟуч кыллы но литературалы дышетӥсь. Нош анай-атаез биологъёс вылӥллям, Москваын аспирантураын дышетскиллям. Пинал дыръяз Жужа ӵем ветлэм Москвае, отысен ик ӟуч кылэз ӟеч тодыны кутскем.

Венгриын студентъёсты удмурт кыллы, литературалы, культуралы дышетэм сяна, Удмуртие вуылыкуз, Жужа УдГУ-ысь студентъёсты венгер кыллы, фин-угор социолингвистикалы дышетэ. Удмурт филологияя, финно-угроведениея но журналистикая институтын сяна, лекциос лыдӟе историяя факультетын но. Солэн кичӧлтэмезъя Удмурт университетын ортчытэмын социолингвистикая калыккуспо тол школа. Со ачиз ик отын валтӥсь лектор вал.

Жужаннаез туж гажало удмурт студентъёс но, дышетӥсьёс-профессоръёс но. 2016-тӥ арын солы Удмурт кун университетысь дано профессор ним сётэмын.

Паймоно кадь, но сямызъя тодосчи туж тупа зэмос удмурт нылкышнолы. Сыӵе ик сабырлы, востэм, мултэс вераськисьтэм. Наукаен, дышетонэн вырем сяна, со будэтӥз 3 пиналъёссэ, соос понна зэмос сюлмаськись анай луэ, гажа чеберлыкез, спортэз.

Но аслаз вордӥськем шаераз улыса, со али но туж мӧзме удмуртъёслэсь, Ижкарлэсь. Интернет пыр нуналлы быдэ кылзэ «Мынам Удмуртие» радиоез, лыдӟе «Удмурт дунне» газетэз, туж ӟеч тодэ, мар тунсыкоез ортче Удмурт шаерын, кыӵе сюлмаськонъёсын, малпанъёсын уло удмуртъёс.

Елена Васильева