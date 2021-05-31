Эшлыко кусыпъёс уз быре

Малы Россиысь фин-угор калыкъёслэн огазеяськонзы дуннеысь фин-угор калыкъёслэн конгрессазы пыриськыны пумит луиз? Удмурт калыкез огазеясь кыӵе бадӟым ужрадъёс ортчозы матысь дыре? Та но мукетыз сярысь вераськизы «Удмурт Кенеш» огазеяськонлэн исполкомаз.

Ижкаысь «Гербер» праздникын

Туспуктӥз Максим Егоров

12-тӥ июне Ижын радъяськоз Гербер шулдыръяськон. Берло аръёссэ городлэн Гербераз ӵемгес вуыло ни ёросъёсысь куноос но. Сое радъянэ мыло-кыдо пырисько «Удмурт Кенеш» но мукет огазеяськонъёс, котьку сямен ик удмурт егитъёслэн но, нылпиослэн но площадкаоссы ужало, нош сцена вылын асьсэ быгатэмзэс возьмато городысь удмурт коллективъёс. Нош кыӵе Гербер ӝуктэк? Зэм, таизъя туэ, пе, шугъяськонъёс кылдо. Туннэ нуналозь тодмо ӧвӧл на, луоз-а ӝук, уз-а…

Воксё ӧжыт дыр кылиз ни элькун Герберозь но. Таиз радъяськоз 26-тӥ июне. Элькун Герберлы пыр-поч дасяськон ӝыны ар ӵоже мынэ ни. Туэ Гербер ортчоз Вавож ёросын. Солэн аспӧртэмлыкез сярысь исполкомын ивортӥз йӧскалык политикая министр Лариса Буранова. Ужрад Удмурт шаерысьтымы гинэ ӧвӧл, солэн палэнысьтыз но удмуртъёсты, мукет выжыосты огазеясь, выль тодон-валан сётӥсь, гуртоосты данъясь бадӟым праздниклы пӧрмыны кулэ. Нош 3-тӥ июле вань удмуртъёсты Гыронбыдтон шулдыръяськонэ ӧте Татарстанысь Агрыз ёрос. Таиз сярысь исполкомын ивортӥз Агрыз ёросысь удмурт азьветлӥсь Наталья Матвеева.

Исполкомын ӝутэмын вал лэчыт, сюлмаськытӥсь ужпумъёс но. Нырысь ик, быдэс дуннеысь фин-угор калыкъёслэн конгрессы пумысен. Таӵе конгрессъёс 4 арлы одӥг пол ортчыло, отчы фин-угор калыкъёслэн азьветлӥсьёссы люкаськыло. Но туэ Россиысь фин-угор калыкъёслэн огазеяськонзы (АФУН) нырысьсэ та конгрессэ пыриськыны пумит луиз, та сярысь нимысьтыз вазиськон дасяз. Малы?

Югдурез валэктыса, исполкомын вераськизы АФУН-лэн правлениезлэн ёзчиосыз: «Мынам Удмуртие» ТРК-ысь национальной вещание понна кыл кутӥсь Сергей Касаткин, «Удмурт Кенеш» огазеяськонлэн тӧроез Татьяна Ишматова, озьы ик йӧскалык политикая министр Лариса Буранова.

Ваньзы сямен ик пусйизы: берло дыре фин-угор конгрессъёс ваче вуонлы пӧрмыны кутскизы. Конгрессын огъя люкаськыса ӵош ужам, азинскыны луонлыкъёс утчам интые, пыкылон, ултӥян кутске. Куд-ог фин-угор кунъёс Россиез но отын улӥсь калыкъёсты янгыше уськытыны кутско, тӥляд отын анай кылэз утён понна номыр уг лэсьтӥськы, кылды но культурады быре шуыса, куддыръя меӵак вӧсь карыны но выро. Ваньмыз та огшоры уг лэсьтӥськы. Фин-угор движениез политикаен герӟаны кутско. Россиез дуннеысь политикаын, спортын зӥбыны турттэмен гинэ уг тырмы — кутыны ӧдъяло фин-угор кусыпъёсты но. Ӵапак соин АФУН конгрессэ пыриськыны пумит луиз.

— Со конгрессъёс котьку но вискамы тул шуккон кадь луо вал, — азьвылзэ тодэ вайыса, пусйиз «Удмурт Кенешлэн» дано тӧроез Валентин Тубылов но.

Пусйыны кулэ созэ но: Россиысь калыкъёс конгрессэ делегатъёсты котьку рос-прос, пӧртэм ӧтчамъёс пыр бырйылӥзы. Нош кызьы быръё делегатъёсты мукет кунъёсын — валантэм. Ӵемысь одӥг адямиос ик лыкто но калыкез бугыръяны кутско.

Но «Удмурт Кенеш» огазеяськонлэн кивалтӥсез Татьяна Ишматова верамъя, эшлыко кусыпъёс таин уг йылпумъясько — али но, азьланяз но пӧртэм калыккуспо проектъёсын ужаломы. Тае пусйиз йӧскалык политикая министр Лариса Буранова но:

— Мон фин-угор движениын туж кемалась, пыриськи вал ай фин-угор егитъёслэн ассоциацизылэн ужаз. Ӵапак со ассоциация бордысь вордӥськизы конгрессъёс. Нош малы кылдӥз ачиз фин-угор движение? Ог-огедлы юрттон, ог-огедлэсь адӟем карон понна. Шуом, мукет кунысь кыӵе ке тунсыко проектэн тодматскыны, асэстыны. Жаляса верано, фин-угор егитъёслэн ассоциацизы куашказ, куд-ог кужымъёс сое ваче вуттон понна кутыны кутскемен. Али Россиез мар понна гинэ янгыш уг каро! Мыным туж жаль, но туннэ фин-угор движениез но политикаын нюръяськон понна куто. Со дыре ик огъя кусыпъёсмес нокин уз куашкаты, озьы ик улонэ пыӵалозы ӵошен лэсьтэм проектъёс, озьы ик К. Герд гимназиын радъяськоз фин-угор эктонъёсъя «Мост» проект, нош Удмурт кун университет озьы ик кусып возёз кун сьӧрысь тодосчиосын.

Вуоно арняе Ижын ортчоз фин-угор калыкъёслэн «Ваньмы асьмеос — Россия» форумзы. Татчы озьы ик пыриськозы Россиысь фин-угор калыкъёслэн ассоциацизылэн ёзчиосыз, Россиысь тодмо фин-угор азьветлӥсьёс, эскериськозы кунамы анай кылэн, культураен герӟаськем юанъёс.

«Удмурт Кенешлэн» исполкомаз вераськон мынӥз на матэктӥсь лыдъян-чотан (перепись) сярысь. Кутэмын вал удмурт калыклы нимысьтыз вазиськон. Матысь дыре со газетъёсын но вотэсын печатласькоз.

Елена Васильева