Эгралан модалы сӥзем «Гордо» фестиваль ортчоз

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 13 мая, 2021 15:33
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Модалы сӥзем «Питыран» театр Эграе люкалоз пӧртэм ёросъёсысь дизайнеръёсты. 20-тӥ куартолэзе отын ортчоз «Гордо» фестиваль.

Фестивале пыриськозы дизайн удысысь ӧнерчиос, студентъёс, егит суредасьёс-модельеръёс, калык киужен вырисьёс, искусствоосъя школаосын дышетскисьёс. Дӥськут коллекциос сцена вылысен возьматэмын луозы. Жюри — тодмо стилист Олег Ажгихин, имиджмейкер Анна Сергеева, Удмурт кун университетысь дышетӥсь Людмила Молчанова. Соос дунъялозы, макем ӟеч вуремын дӥськут, вань-а коллекцилэн огъя малпанэз, аспӧртэмлыкез.

Фестивальын быгатонлыкъёссэс возьматозы покчиос но. Кылсярысь, Ижысь 8 аресъем Даша Лучникова кылем гужем нырысьсэ вуриськон машина сьӧры пуксиз:

— Вуриськонлы соку ик синмаськи, — вераз Даша, — кельше ас киыным мае ке пӧрмытыны. Ваньмон дыръям крезен шудӥсько, удмурт кырӟанъёсты быдэсъясько. Малпасько, фестивальын выль малпанъёсы вордӥськозы шуыса.

Дизайнеръёс фестивале пыриськон понна куриськонъёссэс 14-тӥ куартолэзёзь келяны быгато на. Соосты куто nadezhda.K1968@gmail.com электрон адресъя: пусъёно дизайнерлэсь нимзэ, коллекцилэсь пуштроссэ, «туала», «фольк мотив» (17 ареслэсь бадӟымъёслы дӥськут) но «азинскон» (5-16 аресъемъёслы дӥськут) номинациос пӧлысь одӥгзэ быръёно.

Мария Емельянова

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 13 мая, 2021 15:33
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