Ышемын вал
Related Articles
Вавож черкогуртысь Нина Даниловалы сётэмын песятаезлэн Иван Холстинлэн медальонэз.
Иван Холстин 1942-тӥ арын февральысен ож лудын ивортэк ышемен лыдъяськиз. Но 2014-тӥ арын августэ «Югра» отрядысь поисковикъёс солэсь медальонзэ но арбериоссэ шедьтӥзы. Иван Титович вордскиз 1904-тӥ арын, фронтэ кошкиз 38 аресаз. Ожмаськиз 357-тӥ стрелковой дивизиын, санитар вал, чиптэм-чаптэм ышиз Тверь улосысь Мироново гурт котырын ӟырдыт ожъёс дыръя.
И. Холстинлэн ӵыжы-выжыосыз верантэм шумпотӥзы, кышкасьтэм песятайзы сярысь тодэ ваёнъёссы сайкытгес луизы шуыса. Со вордскем палъёсаз берытскиз кадь.
УД
Write a comment
No Comments
View comments
Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.Write a comment