Ышемын вал

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 17 мая, 2021 12:07

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Вавож черкогуртысь Нина Даниловалы сётэмын песятаезлэн Иван Холстинлэн медальонэз.

Нина Даниловалы песятаезлэсь медальонзэ сётӥзы Туспуктӥэм басьтэмын
Вавож ёрос администрацилэн «ВКонтакте» бамысьтыз

Иван Холстин 1942-тӥ арын февральысен ож лудын ивортэк ышемен лыдъяськиз. Но 2014-тӥ арын августэ «Югра» отрядысь поисковикъёс солэсь медальонзэ но арбериоссэ шедьтӥзы. Иван Титович вордскиз 1904-тӥ арын, фронтэ кошкиз 38 аресаз. Ожмаськиз 357-тӥ стрелковой дивизиын, санитар вал, чиптэм-чаптэм ышиз Тверь улосысь Мироново гурт котырын ӟырдыт ожъёс дыръя.

И. Холстинлэн ӵыжы-выжыосыз верантэм шумпотӥзы, кышкасьтэм песятайзы сярысь тодэ ваёнъёссы сайкытгес луизы шуыса. Со вордскем палъёсаз берытскиз кадь.

УД

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 17 мая, 2021 12:07
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