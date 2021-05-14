«Шумпотӥсько, калыклэсь шудзэ адӟыса»

9-тӥ Майлы шаерамы «Удмуртия. Вормон доры сюрес» ӧтён улсын концертъёсын, мастер-классъёсын бадӟым программа дасямын вал.

О. Кононоваез ӟечкылало пичиос но, бадӟымъёс

Туспуктӥз: А. Снигирёва

70 ар ортчыса пумиськон

«Вунонтэм полк» акция онлайн ортчоз шуыса ялэмын вал ке но, адямиос асьсэ геройёссылэн туспуктэмъёсынызы лыктылӥзы. Юромо, больницаысь куриськыса, Ялан ӝуась тыл доры атаезлэн патретэныз вуэм Рафаил Шайхразин. Арлыдо пиосмуртлэн атаез, Ахмат Шайхразин, война вакытэ Ижысь корт ӵыжатон заводын тыршем. Ачиз но воргорон, атаез сямен, кема аръёс ӵоже заводын ужам.

90 аресъем Ольга Афанасьевна Кононова арлы быдэ Вормон парадэ пыриськылэ вал, туэ ляб тазалыкезлы луыса Ялан ӝуась тыл доры гинэ лыктӥ, пе.

— Калыклэсь шудо луэмзэ адӟыса, ачим но шумпотӥсько, соин ик, пальпотӥсь ымныръёсты адӟеме потыса, арлы быдэ парадэ но лыктӥсько, — вера Ольга Афанасьевна.

Ольга Кононова быдэ вуиз Сюмси ёросысь Пумси гуртын. Быдӟым ож кутскыку, солы 10 арес сяна ӧй вал. Озьы ке но пинал мурт леспромхозын нюлэс поттонын тыршиз, колхозын турын дасяз, етӥн сэстӥз. Войналэн нырысетӥ араз ик фронтэ басьтӥзы атайзэ, Афанасий Курбатовез, со быриз 1942-тӥ арын Смоленск котырын. Нош О. Кононова ож бере озьы ик тыршиз леспромхозын — кор келяз, бӧрысь та предприятиысь ик пилорамаын ужаз.

Война вакытэ трос секытэз адӟиз Ольга Афанасьевналэн Елена Курбатова апаез. О. Кононова верамъя, со Ижысь огаз ож тӥрлык поттон заводын тыршиз. Огпол, ужысьтызы куриськыса, 3 кузя эшъёсыныз сиёнлы гуртазы бертӥллям. Соос вылэ кин ке урттылӥськем, ужысь пегӟиллям шуыса. Нылъёсты милициен ик утчаны потӥллям. Нылъёс уж доразы вуизы ке но, кошкемзы понна соосты тюрьмае 5 арлы келязы. 3 эшъёс пӧлысь огез пытсэт сьӧрын ик кулӥз. Елена Курбатовалэн гуртысь дышетӥсез валэктыса гожтэт ыстэм, озьы, 10 толэзь ортчыса, сое дораз лэзизы. Нылмурт, концлагерьысь потэм бере кадь, лы но ку кылем.

1945-тӥ арысь 9-тӥ май Ольга Афанасьевналэн али кадь син азяз пуксе.

— Вань гурт нылпиосты школае люказы, тушмон вормемын шуыса веразы. Ваньмы шумпотыса ог-огенымы ӟыгыръяськыны, чупаськыны, шумпотыса бӧрдыны кутскимы. Огез нылаш йырсазьзэ ик ыштӥз, угось валаз: атаез уз ни берытскы, — тодаз вае Ольга Афанасьевна.

Озьы ик, ӵапак 76 ар талэсь азьло кадь, туннэ но шумпотонлы пум ӧй вал. Воксё тодмотэм адямиос, пиналъёс лыктылӥзы ветеранъёс, ож мышкын тыршемъёс доры, бордазы ӟыгырскылӥзы, Вормон понна тау карыса, шуныт кылъёссэс вераллязы, сяська кузьмаллязы.

Нош О. Кононова понна та нунал кык полэс шудо луиз. Ялан ӝуась тыл дорын, 70 ар ортчыса, со пумиськиз Пумсиын ӵош будэм эшеныз Василий Шамовен. Арлыдоос шумпотыса ӟыгырскизы, пичи дырзэс тодазы вайизы.

Вормыны юрттӥсь кырӟанъёс

Шоркарын улӥсьёс понна быдэс нуналлы яркыт но тунсыко программа дасямын вал. Кун Кенеш доры «партизан отрядъёс» интыяськизы. Калык син азе поттэмын вал землянкалэн тусыз. «В лесу прифронтовом» крезьгуро программа калыкез вуттӥз кадь нюлэскы, тылскем дуре. Тазьы, арган шудэм улсын шыпытак кырӟаса, ожмаськонъёс вискын шутэтскизы, кужым люказы солдатъёс. Татын ик вань мылкыд карисьёс быгатӥзы «партизанъёсын» но ожгар техникаен туспуксьыны.

Наговицын урам пӧрмиз гуртлы: котыр небыт турын люкъёс, ю-нянен узыр бусыос, чузъяське сюлэмлы матын крезьгур. Баннеръёс возьматӥзы, кызьы гуртоос юрттӥзы фронтлы. Кылсярысь, келязы 911 сюрс тонна нянь, 43 сюрс 500 тонна сӥль, 96 сюрс 700 тонна йӧл, 919 тонна ыж гон.











Чузъяськизы гуртоослы секыт, сютэм аръёсты чиданы юрттэм кырӟанъёс. Удмурт гуръёсын калыкез тодматӥзы Ижкарысь удмурт ансамбльёс.

«Восточный» культурая юрт но аслэсьтыз площадказэ усьтӥз. Вань мылкыд карисьёс быгатӥзы ветеранъёслы гожтэт гожтыны. Та гожтэтъёсты ветеранъёс, ож мышкын тыршемъёс пӧлын люкылозы. Трос гинэ адями мылкыд кариз ветеранъёслы тау карон кылъёссэ гожтыны.

К. Герд нимо музейлэн азбараз «Ижевское детство», «Солнечный круг» программаос война вакытысь школаез возьматӥзы, ортчизы военной подготовкая урок, калык дышетскиз горд кизили но журавлик лэсьтыны.

«РиоРита» площадкаын «Арсенал-Бэнд» оркестр адямиосты вуттӥз 1945-тӥ арысь 9-тӥ мае. Татын чузъяськизы война вакытысь но война бере вӧлмем кырӟанъёс, возьматэмын вал со вакытысь мебель, арбериос. Калык вальсын бергаз.

Правительстволэн юртэз вӧзын «Город доблести и славы трудовой» концерт ортчиз. Калыкез шулдыртӥзы «Италмас», «Танок» ансамбльёс. Кырӟанъёс дыръя бадӟым экранысен возьматӥзы Ижкарысь заводъёслэсь война аръёсы тыршемзэс.

Та сяна, пӧртэм пумо мастер-классъёс ужазы. Вань мылкыд карисьёс быгатӥзы пыӵаллы пулэсь приклад лэсьтыны, Калашниковлэсь автоматсэ сэрттыны-бичаны, Быдӟым ожен герӟаськем визь сынанэ пыриськыны но мукет.

Эстафета но хор

Ӟеч сямъя Вормон Нуналэз бызьылыса данъязы спортсменъёс. «Эстафета мира» вожвылъяськонэ пыриськизы школаослэн, колледжъёслэн, вузъёслэн но предприятиослэн 25 командаоссы, ваньмыз-ӧвӧлэз 900 пала адями.

Нош шаерысьтымы кадетъёс, юнармеецъёс пӧлын строен ветлонъя «Равняемся на героев» конкурс ортчиз. Чебер вамышъяны быгатэмзэс возьматӥзы вожвылъяськонлэн финалаз потэм 1 сюрс 200 пала нылашъёс но пияшъёс.

18 часысен Шор площадь пиосмурт куараен тырмиз. Атайёслэн но пиослэн хорзы «Священная война», «Десятый наш десантный батальон», «Катюша» кырӟанъёсты быдэстӥз. Воргоронъёсты тазьы люканы кичӧлтонэн потӥз Удмуртиысь атайёслэн кенешсы.

Пиосъёсын ӵош кырӟазы соослэн кузпалъёссы, анайёссы, площаде вань люкаськем калык. Угось та кырӟанъёс ваньмызлы тодмо, ваньмызлэсь мылкыдзэс бугырто. Бӧрысь «Синий платочек» кырӟан чузъяськем улсын воргоронъёс кышнооссэс, пияшъёс анайёссэс вальсын берганы ӧтизы, быдэс площадь эктӥсьёсын тырмиз…

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Ангелина СНИГИРЁВА