Шаерамы 30-тӥ апрельысен радъяське «Тонэн артэ улэ ветеран» акция
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Кылем арын пандемиен йырин ӧз ортче Быдӟым Вормонлы сӥзем парад но, бадӟым концерт но. Но одӥг ветеран но саклыктэк кельтэмын ӧй вал: кырӟанъя коллективъёс соослэн азбаразы вуылӥзы. 9-тӥ Майлы сӥзем концерт возьматъязы. Та акция туэ но ветеранъяёслы шумпотон кузьма — 8-тӥ маёзь концертэн сӥлы каремын луозы Быдӟым ожысь вань ветеранъёс, фронт мышкын тыршемъёс, Ленинградысь блокадае, озьы ик фашистъёслэн концлагерьёсазы шедьылэмъёс.
Та ӟеч сямлы кутскон сётэмын вал ӵапак Быдӟым ож вакытэ: ож лудын тушмонэн нюръяськись солдатъёслэсь мылкыдзэс ӝутон вылысь доразы вуылӥзы артистъёс. Нош али ветеранъёслэсь мылкыдзэс ӝуто культурая юртъёсын тыршисьёс, озьы ик нылпи искусствоосъя школаосын дышетскисьёс, огшоры мылкыд карисьёс — кырӟаны-вераны яратӥсьёс. «Катюша», «Тучи в голубом», «День Победы», «Ехал я из Берлина» кырӟанъёс чузъясько элькунысьтымы городъёсын но, гуртъёсын но. Пӧлаз-пӧлаз кырӟанъёс чузъясько удмурт сямен но.
Ижын ветеранъёсты кырӟаса ӟечкылало 20 агитбригадаос, вуылыны чаклало ваньзэ-ӧвӧлзэ 70 юртъёслэн азбаръёсазы. Артистъёс ож вакытысь дӥсен пӧрмытскемын — соос кырӟанъёсты быдэсто, война вакытысь грузовилэн кузоваз тубыса. Нылпиос кылбуръёс лыдӟо, ож сярысь тодмо произведениосъя пичи сценкаос возьматъяло. Ож пыр потэмъёс но, соослэн ӵыжы-выжыоссы но концертэз синкылияськыса учко: кин ке балконаз потыса, мукетыз — азбараз ӟус вылын яке инвалид коляскаын. Соослы тау карыса, нылпиос кузьмало пиж-пиж горд розаос.
Ижысь Антонина Кузьминична Липина но концертэз синкылияськыса учкиз: кырӟанъёс чузъяськем улсын син азяз али кадь ик пуксиз ож вакытэ улэм-вылэмез. Школаез йылпумъяз со 1940-тӥ арын бускель Татарстанысь Агрызын. Война кутскем бере Иже вуиз, фронтлы кулэ луись арбериосты лэсьтонъя производствоын тыршиз. Виссэ шедьтыкуз, уно пол бызьылӥз военкоматэ куриськон гожъяны: туж потэ вал фронтэ шедемез, нош басьтыны ӧз дыртэ. Малпанэз быдэсмиз 1943-тӥ арын: 20 аресъем Тоняез кутӥзы СССР-ысь НКВД-лэн войскоосысьтыз 183-тӥ стрелковой полке. Ож лудэ меӵак ӧз келялэ, но оскизы бадӟым ужез: Дзержинск городын эскероно-чаклано луиз кунмылы тужгес кулэ луись предприятиосты но, чугун сюресэз но.
Нош Валентина Чирковалэн покчи дырыз ортчиз Ленинградын. Та город блокадаын дыръя Валентина Павловна ыштӥз вань ӵыжы-выжыоссэ. Сиытэк-юытэк, кынмыса улӥз. Инмар юрттӥз — нылаш ӧз быры. Али ке но пель сьӧраз кылӥське лябӟем адямиослэн «пить, пить» шуыса ву куремзы, уг вуны бомбаослэн пуштылэмъёссы. Таӵе адӟонэз нокинлы но адӟоно медаз луы — тау, милемыз уд вунэтӥське, сӥлы кариськоды, синкылияськыса ик вера В. Чиркова.
Саергей Захаров
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