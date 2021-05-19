Шаерамы пӧсь луэмен кышкыт югдур кылдӥз сикъёсын

Тулыслэн берпуметӥ толэзез калыклы юрттэт сётонъя службаослэсь ужамзэс эскере, лэся. Ульчаын 28-30 градус пӧсь возиське, вылаз ик, тӧл поръя. Тылпу кысӥсьёс ало ке но, сике пыраны, юртъёс котырын тылскыны уг яра шуыса, кылзӥськисьтэмъёс шедё.

Туспуктэм: МЧС-лэн пресс-службаез

Туэ ар куспын гинэ шаерысьтымы сикъёсын но бусыосын 220 пол тылпу гомаз ни, озьы 900 гектар ӝуамын. Иж город котырысь сад-бакчаосын 26 пол горд атас кузёяськиз. Берло дыр куспын кыл кутытон улэ кыскемын 190 адямиос. Озьы но нуналлы быдэ кытын ке но бадӟым тылпу гома. Таиз арня но шаерысьтымы спасательёс понна туж секытэн кутскиз. Кылсярысь, 17-тӥ мае тылпу кысӥсьёслы бӧрсьысь бӧрсе жингыртӥсьёс луизы, Иж вӧзысь Вуж Игерман каргуртын корка ӝуа шуыса. Вакчи дыр куспын горд атас артэ коркаос вылэ тэтчиз. Озьы пеньлы пӧрмизы 2 участокысь пуктӥськемъёс, 1 машина, нош одӥгаз юртын корка пырон лэсьтыны дасясько гинэ вылэм ай. Спасательёслы вӧзысьтыз коркаосты утёно луиз ни.

Та нуналэ ик Дэри ёросысь Поварёнки но Вотка ёросысь Сидоровы Горы гуртъёс вис кысь 10 гектар сик — «Нечкино» парклэн оглюкетэз — ӝуаны кутскиз. Ӝегатскытэк келямын вал 15 техника, 84 адямиос. Лек тӧллы луыса гомась тыл эшшо паськытаз. Тылпулы 2-тӥ ранг сётӥзы. Отчы ватсаса спасательёсты келязы. Озьы тылпу кысонэ 62 техника но 244 адямиос пыриськизы. Матысь гурт вылэ тыл медаз омырскы шуыса, сик дурез гыризы, нош спасательёс дежурство нуо на.

«Нечкино» парклэн кивалтӥсез Сергей Мошкин ивортэмъя, Сидор гурезьёс котырын меӵ яръёсыз трос, тылпу кысӥсьёслэн машиназы отчы пырыны уг быгаты. Соин ик ӵындӥсь интыосты спасательёслы киын кысоно луиз. 10 ар талэсь азьло паркын та выллем пожар вылэм ни, соку 100 гектар вылысь сик ӝуаз вал.

Та дырлы «Нечкино» паркын тылпу быдэсак кысэмын, но сикез сак эскеро спасательёс, куд-ог интыосын писпуос гыбдало на. Сидоровы Горы гуртын кышкыт учыр ялэмын. Парк вадьсытӥ лобало беспилотникъёс. Тылпу потон учыръя эскерон уж ӝутэмын.

Валентина Емельнова