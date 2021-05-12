Шаерамы ортчиз Удмуртиысь наукая но технологиосъя кенешлэн заседаниез

Туэ ар кунамы ялэмын Наукалэн но технологиослэн аренызы. Та удысъёсты азинтон ласянь шаерамы пӧртэм ужрадъёс чакламын.

Наукая но технологиосъя кенешлэн заседаниез

Туспуктэм: udmurt.ru

Удмуртилэн Тӧроез Александр Бречалов кичӧлтэмъя шаерамы кылдытэмын Наукая но технологиосъя кенеш. Солэн ужаз пырисько кун ёзъёсын тыршисьёс но, тодосчиос но, предприятиослэн кивалтӥсьёссы но. Та нуналъёсы ортчиз солэн нырысетӥ пумиськонэз. Ужрадэз усьтыса, Тӧро пусйиз:

— Наукаез но производствоез юнгес герӟано. Та понна ик элькунамы кылдытэмын Наукая но технологиосъя кенеш. Огазе люкаськыса, тодматскомы тодосчиосмылэн выль усьтонъёсынызы, дэмен кенешом соосты производствое пыӵатон пумысен.

Кенешонэ люкаськемъёс тодматскизы наукаез но производствоез азинтонлы сӥзем проектъёсын. Соос 2030-тӥ арозь пыӵалозы.

Правительстволэн Тӧроезлэн воштӥсез Константин Сунцов ивортэмъя, шаерамы дасямын ни предприятиослы юрттонъя проект: тодосчиослэсь разработкаоссэс эскеронлы быдтэм уксёзы пӧлысь 40 процентсэ берыктоз элькун. Туэ предприятиосмы уж вылын эскерыны чаклало 30 разработкаосты. Талы луыса производство йылоз 1 миллиард 200 миллион манетлы. Вытъёс чотын элькун бюджетэ ватсаса вуоз 60 миллион манет, ивортӥз.

Ужрад йылпумъяськиз ӟечкыланэн: Тӧро Александр Бречалов гурт удыс наукаосъя докторлы, Светлана Воробьёвалы сётӥз Президентлэсь грантсэ утэм сярысь свидетельство. Та коньдонэн со пыӵатыны быгатоз мушъёсты сюдонлы сӥзем проектсэ.

Елена Тугашова