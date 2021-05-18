Хирурглэн оскымон эшез

Чылкыт сюлэмо, небыт киё, котьку юрттыны дась луись эмъясь сузэрез Галина Беловаез Кизнер палан тодӥсьтэмез ӧвӧл. Ёрос больницаын со 40 ар пала ужа ни.

Галина Белова пусъемын Кун Кенешлэн

Данъян грамотаеныз

Туспуктэм басьтэмын Галина Беловалэн архивысьтыз

Ёрос больницаысь хирургия ёзэ Галина Ануфриевна воксё ежен лыктӥз ай — соку-соку гинэ йылпумъяз Можгалась медучилищеез. Кызьы 40 ар ортчиз — чик валаны ӧйлась, шуэ. Эмъян удысэз бырйиз шуыса, одӥг пол но жалямез ӧвӧл. Нош куке но дышетӥсь луон сярысь малпаськылэ вал. Но дышетӥсьлэсь удыссэ бырйиз Тамара апаез. Нош семьяязы кинлы ке но эмъясь одно луоно вал — анайзы ӵемысь висьылӥз, Галиналэн солы юрттэмез туж потылӥз.

— Кинлы ке умой кариськод ке, аслыд но умой луэ кадь потэ, — шуэ Галина Ануфриевна. — Эмъясь сузэрлэн ӟеч лэсьтыны луонлыкез котьку вань. Соин ик мон асме шудоен лыдъясько.

Хирургия ёзысь эмъясь сузэрлы уж тырме, уката но ёрос больницаын. Татын одӥг мурт ик операциын но сылэ, операция бере но висисез чакла, пыд вылаз султыны юрттэ.

— Ма, аслам но операция лэсьтэме вань, — тодаз вае Галина Ануфриевна. — Одӥг воргоронлэн аппендицит луэм. Сое вандылыны хирургмы оскиз егит практикантлы. Но со куалектэм кадь луиз-а, мар-а. Скальпелез ачим киям кутоно луи. Ваньмыз пӧрмиз. Хирурглэсь верамзэ возьмано ӧвӧл, эмъясь сузэрлы аслыз валано, кыӵе инструмент али кулэ луоз, кыӵе сӥньыс дасяно…

Вазен ёрос больницаын уката трос операциос лэсьтыло вал — куддыр нуналаз 2 но, 3 но. Берло аръёсы оглюкетсэ висисьёсты келяло ни Иже. Озьы ке но эмъясьёслы ганяк кариськыны маза ӧвӧл. Куддыр уйин но операция лэсьтон ӝӧк сьӧры султоно — улонын котькыӵе учыръёс луыны быгато, уката ик али. Галина Ануфриевна медсестра-анестезиолог луыса ужа. Со чакла, кӧня но кыӵе наркоз кулэ луоз операцие дасяськисьлы.

Котькинлэн сямен ик, Г. Беловалэн но луыло жадён вакытъёсыз. Но висисьёслэсь шораз оскыса учкемзэс адӟыса, бурмемъёслэсь шуныт кылъёссэс кылыса, вань жадемез быре кадь. Эшшо туж кельше, пе, солы ёрос больницаысь коллективзы — котькудӥз ас интыяз зэмос профессионал луэ.

элина Кумачёва