Улон берга ферма котыр

Сик пушкысь пичи гурт бырыны уг малпа

Кез каргуртлэсь Сурӟи ог 9 иськемлы палэнын сылэ. Мукет пичи гуртъёс музэн, со, вылды, кемалась быремын луысал ини. Но Сурӟилы кужым сётэ… ферма. Гуртын со сяна мукет номыр но ӧвӧл. Соин татын улӥсьёслэн вань улонзы берга ферма котыр.

2 Лидаос

Сурӟие пырыку, син шоры йӧто пурысь пу коркаос. Одӥг гинэ тӧдьы вишты адске — тӧдьы кирпичлэсь юрт йӧно сылэ. Ульча (гуртын со одӥг) буш — калык ужын, шӧдске. Улланьгес васькыса, пумитамы шедиз Лидия Мосова. Пенсиын шутэтске ке но ини, Лидия Геннадьевна ноку тэк уг пукы. Аслэсьтыз юрт котырзэ утялтэм ини. Туннэ чылкытатӥське ӵыжы-выжыосызлэн буш сылӥсь корказы котырын. Нылыныз но нуныкаеныз ӵош куакъёсты ӵышко, силёез утялто.

— Кӧня асме тодӥсько, лапак татын улӥ, — вера Л. Мосова. — Дышетски вал бухгалтере. Но ужаны кыдёке ветлоно шуыса, гуртысьтымы фермае интыяськи. Отын котькыӵе ужез быдэсъялляй. Доярка но, осеменатор но, заведующий но вал. Шумпотко, туннэ коть фермамы вань шуыса. А так милям номырмы но ӧвӧл. Не магазин, не ву, не газ… Уз но луы. Ма, 10 хозяйстволы кин ма лэсьтоз-пуктоз!

Лидия Геннадьевналэн кузпалыз улонысь кошкемын. Озьы ке но солы мӧзмыт ӧвӧл: 6 кузя, пе, улӥськомы — бордаз 2 нылъёсыз но 3 нуныкайёсыз.

— Шулдыр милемлы, — вера песянай. — Покчиезлы внучкаелы 3 арес тырмиз, отӥосыз школае ветло. 4-тӥ классозь соосты Удмурт Зязьгорын визьнодало, бӧрысь ини Кез сьӧры — Юспие — келяло. Арня дышетско, интернатын уло, шутэтскон нуналъёсы татчы бертыло.

Лидия Мосовалы эш — сурӟи кен Лидия Игнатьева. Таиз но пенсиын ини. Лидия Геннадьевна сямен ик, таиз но гань-гань улонэз уг тоды.

Гурт ульча

— Огнам улӥсько, соин ик везде вуисько, — серекъя песянай. — Клубысь, Зязьгорысь, тани али туби. Дӥсьме гинэ воштыса вуттӥ но, тӥ пыриды. Кырӟаны-эктыны отчы ветлӥсько. Ансамбльмы «Зязьгоринка» нимаське. Отбор-мар ӧвӧл — ваньзэс куто. Азьвыл трос люкаськиськом вал, туэ ичи кылимы ини — 8 кузя гинэ на.

Сурӟие Л. Игнатьева 1979-тӥ арын вуэм. Синмаськем та интыослы. Мукет интыын но улыны луэ шуыса малпан огпол но йыраз лыктылымтэ. Ма, аслаз гинэ ӧвӧл, нылпиосызлэн но. Куиньназы, 2 ныл но 1 пи, Сурӟие выжы лэзиллям.

— Пиналъёсылэн мынэсьтым кыдёке кошкемзы ӧз поты, — вера песянай. — Пие тани бордам ик улэ (тӧдьы кирпич юртын), нылъёсы — ульча улӥынгес. Куиньназы но фермаын ужало. Ӟеч тыршо, лэся — скалъёссы 100 вылын. Огез нылы кунян но сюдэ, скал но кыске. Пие зав­фермой но, кочегарить но каре, молокопроводэз но всё ачиз миське.

Песянай ачиз но быдэс улонзэ ферамын тыршемын. Тодэ, макем со секыт уж. Тужгес но — оген улыку. Соин ик туннэ Лидия Александровналэн гидэз буш сылэ, азбараз чипы-курегез гинэ поталля. Скал возисьёссы быдэс гуртын ӧвӧл ини.

— Мужике кулӥз. Колхозын тракторен ужа вал. Сэре ӧйтӧд, оломаиз ӧз окмы, аналскиз, колхозысь кошкиз но калыклы ужаса ветлӥз… Оген кыльыса, утялскыны гинэ но мылкыд уг луы ини вылэм… Ярам, ӝожомыны нылпиосы уг сёто. Нылы юн чебер пужъятӥське. Али чисто ваньзэ мыным сётӥз — пужъятӥськыса гинэ, пе, пук. Табере тани канва вылэ пужы пуктыса улко.

200 ар но 200 скал

Сурӟи Кез ёросысь «Свобода» хозяйствое пыре. Солэн кивалтӥсез Елена Игнатьева верамъя, ферма чакламын 200 йыр скаллы.

— Удмурт Зязьгор но Сурӟи ог-огзылы юрттӥськыса уло. Сурӟиослэн ужасьёссы уг тырмо ке, зязьгоръёс фермае тубо. Та вакытэ сое родильной отделение выллем возиськом. Кунян ваем скалъёсты бӧрысь Зязьгоре васькытӥськом. Сурӟи пичи ке но, аресэз вань гинэ ини — валля аръёсы 200 ар тырмонзэ пусйимы. Кузпалылэн анаез вералля вал, та гурт узыр вылэм шуыса. Пятистенка бад­ӟым коркаос отын сылӥллям, — вера Елена Афанасьевна.

Гуртын газ ӧвӧл

Юбилеез пус­йыны гуртоос зол дасяськиллям. Одӥгез ӝук, пыжем сӥль дасям, мукетыз кырӟам-верам. Нош Галина Коротаева архивын бугыръяськем, туннэ со Кестымын улэ ке но. Вордӥськем гуртэз сярысь материалзэ Елена Михайловна Игнатьевалы сётыса кельтэм. Елена Михайловна туннэ кассир луыса ужа. Соин ик лыдпусъёс котьку ки улаз, йыраз возисько.

— Архивысь справкаын пусъемын, гуртмы 1818-тӥ арын кылдэм шуыса, — маде со. — Татчы нырысь-валысь Игнатьевъёс, Мосовъёс вуиллям. 1869-тӥ арын 8 юртъер сылэм, отын 38 пиосмурт но 41 кышномурт улэм. Нош 1905-тӥ арын 21 хозяйство, 129 пиосмуртъёс но 119 кышномуртъёс улӥллям ини. Справкаын гожтэмын на, татын часовня, вал вордон но кунян будэтон фермаос ужаллям шуыса. Нош кирпич лэсьтон сярысь номыр но гожтэмын ӧвӧл. Милям оврагъёсмы юн зӧкесь. Зэм оло ӧвӧл, но пересьёсмы мадьыло вал, отысь горд сюй потто вылэм шуыса. Кирпичез палэнэ уг келяло, асьсэлы гинэ пуктӥськыны дасяло вылэм. Но 1930-тӥ аръёсы татын улӥсьёсты кулаке поттӥллям но ваньбурзэс тус-тас кариллям…

Жаляса верано, туннэ гуртамы улӥсез 23 сяна ӧвӧл ни. Та пӧлысь 13-ез — Сурӟиын вордскемъёс но будэмъёс. Тужгес арлыдоезлы 82 арес, нош пичиезлы — 3. Нылкышноосмы 11 кузя, воргоронъёсмы 6 сяна ӧвӧл. Ӟечезлы осконмы нылпиосмы бордын. Ярам коть, туннэ соос милям вань гинэ — 3 ныл но 3 пи.

Ольга КОРЕПАНОВА