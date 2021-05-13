Улонлэсь ческытсэ шӧмъя

Алнаш ёросысь Сырьез гуртын вордӥськем но будэм Константин ИСАКОВ ноку ӧз малпалля, артист луоз шуыса. Удмурт театрлэн сцена вылаз шудыны кутскемез дырысен табере 8 ар ни. Со сяна, пӧртэм телепроектъёсы пыриськылэ. Огвакытэ «Мынам Удмуртие» телеканалын нуиз «Чечым» программаез. Алигес быгатонлыкъёсыныз паймытӥз «Эктом али!» проектын. Вылтусыныз но сямыныз йыре но сюлэме весяклы кыле.

К. Исаков

Туспуктӥз Максим ЕГОРОВ



— Костя, школаын дышетскыкуд, географиен тунсыкъяськиськод вылэм, шуо.

— Географ луо шуыса малпасько вал. 11-тӥ классэз йылпумъян азьын дышетӥсьёсы «Удмурт дунне» газетысь ялон адӟизы, Москваысь вылӥ теат­ральной училищее набор мынэ шуыса. Шоретӥ классъёсын школаысьтымы театральной кружоке ветлэмме, калыкез серекъятэмме но бӧрдытэмме тодазы вайыса, мылкыдме бугыръяны ӧдъязы. Соку сценалэсь кышкан но туж ик бадӟым ӧй вал. Быдэс классэнымы пӧртэм мероприятиосы вожмаськыса кадь пыриськылӥмы. 17 кузя гинэ вал бере, ваньмылы уж сюрылӥз. Дышетӥсьёс кема ёртӥзы: кастинге мын, астэ возьматы, оло, тынад пӧрмоз. Удмурт театре мыноно вал. Малпасько: калык шоры учко, асме адӟыто но берто. Нылъёс-пиос арганъёсын, гитараосын, костюмъёсын вуэмын. Нош мон, гуртысь нокытчы потамтэ мурт, — анаеным-атаеным. Соос вӧзам ӧй луысалзы ке, мон конкурс пыр ӧй ортчысал, дыр. Берпуметӥ турысь возьдаськыса пегӟисько ни вал. Спортивной костюм кулэ, пе, нош мынам ӧвӧл. Туж узыр ӧм улэ. Семья бадӟым. Ваньзэс сюдоно-дӥсяно бере, кытӥ-отӥ ӝикытгес кариськыны но выримы, дыр. Мама шуиз: гуртэ кыльыны мон тыныд уг сёты. Тыбыртӥм донгаса ик келяз. Костюмтэк но физической упражнениосты быдэстӥ, пудо-животэз возьматӥ. Москваысь театральной училищеысь дунъясьёслы типаже кельшиз, лэся, — кутӥзы.

Мамае вань улонзэ секыт ужамын, доярка со. Соин но, адямие мед пото шуыса, сюлмаськиз, дыр. Папае, технологиен дышетӥсь. Кыкназы но ас вакытазы концертъёсын кырӟаса-эктыса ветлэмын. Соослэн потэ вал, мон но творческой мед луо шуыса. Папае огпол шуиз: мае тодӥсько, ваньзэ тыныд сётӥ-валэктӥ, табере ачид юртъер кутыны но, ӝӧк-пукон шуккыны но быгатӥськод ни — сютэм уд кыльы. Музъемен ужаны но со дышетӥз. Школаын тракторлы право но басьтӥ. Но папае шуиз: гуртэ бертыса, музъем гырыса-кизьыса котьку вуттод, сюлэмдэ шуг эн кары, мын Москвае.

Кошкемелы тужгес шумпо­тӥ­зы кадь вынъёсы. Юртын омырез тросгес луиз, пе. Шоретӥ вынме весь косо вал мон кадь луыны: тӥни агаед кыӵе умой дышетскиз, тӥни мар карыны быгатэ. Жаль потэ вал со мыным. Ӵошатыкузы, сюлэм оломар луылӥз. Аслыз но солы умой ӧй вал. Со мукет адями ук. Нош мынам ваньзылэсь умой луэме уг поты — мынам аслам сюрестӥм мынэме потэ. Школаын но ӵемысь огкадь карыны тыршо, нылпиосты пумтэм ӵошато. Ваньзэсты огкадь карыны уг яра. Котькинлэн аслаз йырвизьмыз, улонэз валамез, адӟонэз. Озьы Москвае ачим но шумпотыса кошки. Но нырысетӥ арзэ, гуртлэсь мӧзмыса, кытчы пырон инты ӧй шедьтылы. Ярам, дышетӥсьёсмы бертаны ӧз лэзьылэ — Сырьезе вуысал ке, берен Москвае ӧй мынысал ни, дыр. Бадӟым город мон понна шок вал, воксё мукет кунэ вуэм кадь. Гуртын гань-гань улӥськиз, нош шоркарамы улон сьӧры ӧм вуттӥськылэ. Уен-нуналэн дышетскылӥм, актёрской мастерствомы бордын ужаллямы. Но ӵапак Москва ик дунне шоры учконме но паськытатӥз, еж муртэ кыдатӥз но юнматӥз, шуг-секытъёс азьын чурытгес кариз.

Анай-атаеныз

— Пиш-пиш горд луэмед улонын юрттылӥз-а, люкетылӥз -а?

— Семьяямы мон огнам горд, гуртын тусыным данъяськыны тодам ӧз лыктылы. Москвае мынэме бере мукет луэмме шӧдӥ. Эшшо горд туш лэзьыны кутски. Ульчаостӥ, Горд площадетӥ эшъёсыным удмурт сямен бӧтьыртыса ветлӥськом, вераськеммес уг валало. Куд-огез «мм, иностранец» шуо вал. Москваын гордъёс трос ӧвӧл ук. Ирландец малпало вал. Узыр кожаса, дуно дунын вуззэс но келяны тыршылӥзы… Мар но ӧй вал. Шумпотӥсько, вордскем шаерам бертӥ шуыса. Татын ик мон «свой человек» — чылкак удмурт, нокинэн уд сура.

— Москваысь бертыса, Удмурт театрлэн сцена вылаз пельпумозяд бабля кузь йырсиен потэмед али но син шорын.

— Соку ми удмурт калыклы диплом ужмес возьматӥмы. Д. Фонвизинлэн «Ослоп» («Недоросль») пьесаезъя спектакльын Скотининлэсь рользэ шудӥ. Али кузь йырсиен ветлэме уг луы ни. Будэтыны кема ик ӧвӧл, но акыльтӥсько.

Роль тус бордысь уг поты. Гамлетэз, Ромеоез ӵемысь чиед муртъёс шудо. Нош режиссёр сое мукет сямен адӟиз ке, таза адямиез но шудыны косоз. Рольёс режиссёрлэн учкемез

бордысь кылдо. Нош тон вань быгатонлыкъёстэ со азьын усьтыны кулэ.

— Артистлэн улонэз палэнысен туж каньыл но яркыт адӟиське. Нош улонын?

— Заводын, бусыын секытгес ик, дыр. Но артистлы но каньыл ӧвӧл. Кылъёсты дышетон гинэ но кӧня кужымез быдтэ. Бадӟым ролез быдэстыны шуд усе ке, 20-30 страница тыр кылъёсты дышетоно луэ. Репетициос пумтэм ортчыло ке но, весь сюлмаськиськод, номыре медад вунэты шуыса. Улонын сомында уд куректӥськы, дыр, кӧня сцена вылын ролед понна. Нош спектакльын шудэмлы быдэ кӧня нерва быре! Учкисьёслэсь кышкан ӧвӧл со. Соослэсь дунъетсэс возьман-а, мар-а. Тон уж лэсьтӥд, сое вузаськод кадь. Валам потэ, кельшоз соослы я уз. Ӧз кельшы ке, театре уз ни ветлэ. Соин туж потэ, мед кельшоз шуыса — со понна тыршиськомы. Учкисьтэк артист кин?

— Александр Солженицынлэн «Раковый корпус» романаз валтӥсь герой пайме: «Если помнить номер воротничка — то ведь что-то надо забыть! Поважнее что-то!» 30 страницаез дышетон вис­кын улонысь маке туж кулэез но вунэ, дыр?

— Куддыръя вунэ. Сыӵе дыръя «страх и трепет придёт на тебя» шуо. Йыр борды кырмиськыны гинэ на кыле. Куддыръя сокем ролед пӧлы выйиськод, ваньмыз бусаське. Уд валаськы, кытын тон, малы татын сылӥськод, малы тон шоры маке возьмаса учко.

Пыр-поч дышетэм кылъёс но спектакль шудон вискын ик куддыр вуно ай. Ми, артистъёс, сыӵе минутъёсы ог-огмылы юрттӥськомы. Репетициос дыръя угось муртлэн кылъёсыз но асладэз сямен ик йыре кылё. Одӥг кылзэ гинэ тодэ уськыты, ваньмыз нош интыяз пуксе. Сое учкисьлы гинэ возьматоно ӧвӧл. Спектакль тунсыко мед пӧрмоз шуыса, учкисез «кырмыса» во­зёно.

Д. Фонвизинлэн пьесаезъя «Ослоп» спектакльын

Скотининлэсь рользэ шудэ.

— Учкисьтэк улондэ син шорад пуктыны быгатӥськод-а?

— Уг. Со кыӵе ке висён кадь. Пандемия дыръя сценатэк сюлэм потоз ни кожасько вал. Ваньмыз пытсамын. Нокытчы уд поты. Ӝокаса дорын спектакльёс пуктылӥ. Кышноелы концертъёс возьматӥсько вал. Сцена — со капчи наркотик кадь. Дышиськод ке, ӧраз пыриськод ке, выль мылкыдъёстэк но шӧдонъёстэк отӥяз улыны секыт. Залын 500 адями чабе ке, кыӵе со бадӟым шумпотон. Сцена вылэ котькуд потон выль ӟигар сётэ.

— Нош кельшымтэ ролез шудыны косо ке…

— Со кутсконаз гинэ кельше я уг, куке тыныд соку гинэ роль сёто, тон со пушкы ӧд на выйы. Шудэмъя валаськод ни: кельшонтэм ӧвӧл кадь та. Отӥяз тунсыко но потэ ни. Тон со ролез ас вылад басьтӥськод но, герой тыныд родня кадь потэ. Тон соин дорын но, ужын но, уйин но, ӵукна сиськон вискын но — котьку ӵошен ук. Со сярысь малпанъёс йырысь уг бырыло.

Соин но кыӵе ролед золгес кельше шуыса юакузы, артист нырысь-валысь мар вераны ик пайме. Котькуд ролез солы дуно, со понна кӧня пӧсямын. Соиз но вань: одӥг нуналэ огез ролез умойгес пӧрмиз, мукет дыръя — мукетыз. Мон, кылсярысь, али

Сергей Антоновлэн пьесаезъя «Васьлей» спектаклез шудысал но шудысал. Коӵышлэн кузёезлэн, Ванялэн, ролез та вакытлы мыным матынгес кадь. Сямыя со пормагес. Сыӵе ик возьдаськисьгес но азьтэмгес шуод-а, мар-а.

— Рольёсыдлы, ужедлы семьяосыд уг вожало-а?

— Кышное одӥг спектакльме но адӟытэк уг кельты. «Алые паруса» постановкае 8 пол ветлӥз ни. Со крезьгурез яратэ. Ас вакытаз Вотка ёросысь «Забава» ансамбльын кырӟамын-эктэмын, али К. Герд нимо гимназиын дышетэ.

Марина кузпалэныз

Маринае — самой валтӥсь учкисе, нош мон солэн — кылзӥсез. Нунал ӵоже вань люкаськем сюлмаськонъёссэ вера но гань-гань луэ. Кышномурт вераны кулэ, нош пиосмурт — кылзыны. Ӧд кылзы ке, семья тэшкалоз, кышномурт мукет пельёсты утчалоз. Нош мон, мар ужын луэ, ивортытэк но кельтӥсько. Верад ке, кышно эшшо золгес сюлмаськыны кутскоз. Семья куспын кин ке чигнаны, кин ке сётскыны кулэ. Ог-огзыя кариськыны быгатӥсь семьяос шудо луо. Тыршисько ӵемгес кышноея кариськыны. Мон шуг-секытъёсты капчиенгес чидасько бере, мыным ик юнгес кариськоно, нош кышноез жаляно но яратоно.

Улон сыӵе ӝог лобе, малы сое куашетыса ортчытод кадь… Котькытын но котькинэн ролез шудыны быгатыны кулэ, со югдурез умой карыны юрттэ ке. Мынам роле — ӟеч луыны тыршон. Котырын сотэк но трос уродэз, лекез, умой адямиос тросгес мед луозы потэ.

Огпол кенаке пышкылӥз: шарканъёс кадь вераськыны кутскемед ни, малы ми сямен уд вераськиськы. Марина вордскемезъя Шарканысь. Со милесьтым, алнашъёслэсь, диалектмес уг вала но, соя кариськисько. Мон кышноме чалякгес валасько, эшъёсы пӧртэм ёросъёсысь бере. Солэн диалектаз мыным потыны капчигес, кыллэсь пуштроссэ валэктыса выронэз ӧвӧл.

— Кужым кытысь бась­тӥськод?

— Гуртэ берталлясько. Отын буйгасько. Кыед поттӥсько, пудо сюдӥсько, бакча гудӥсько. Куддыр пуэн ужасько. Музъем но пу котырын бергаса ик, кужым пыре. Туж жадьыкум, диван но мерталлясько. Но куноын кадь уг поты улэме. Ужаны список дасялэ, шуисько котькуд бертон азям.

Удмурт театрын ужаны кутскеме бере гурт калык азе потыны возьдаськисько вал. Ваньзылэн юалляськемзы потылӥз, мар вылез шуыса. Али гуртын дышизы ни мыным. Нош «Чечым» передача потэм бере, кыӵе гинэ гуртэ эн мыны, Ижын но, автобусын но, нылкышноос, тужгес но арлыдоос, дугдыто, оломае но выжыято, нимме-тулме тодо. Ма, кыӵе ке кизили кадь. Нош тон соосты кин шуыны но уд валаськы. Кепыраса кытчы пырон инты ӧй шедьтылы. Передача йылпумъяськиз но, эшшо ӝыны ар дугдытъязы на, табере малы уд ужаське ни шуыса.

Али «Эктом али» проектэ ӧтизы но — пыриськи. Тунсыко потӥз, мар со «Эктон корка» студия, отысь артистъёслэн улонэнызы огшап ке но улэме потӥз. Камера азьын астэ мукет сямен шӧдӥськод. Кылсярысь, «Чечымын» нырысь выпускъёсаз ми кепыр потылӥм, нош бератаз дышим, дорын кадь эркын луиз. Артистъёс дышемын зол вераськыны, нош камерае уд кесяськы, микрофонъёс ӵажето. Эктонлэсь эшшо золгес кышкай. Москваын вань удмурт эктонъёсты дышетӥмы вал. Пумен ваньмыз вунэ, пыдъёс кылзӥськемысь дугдо вылэм.

— Артистъёс пӧлын вожъяськон вань-а?

— Котькуд коллективын сямен ик. Ваньмыз лачмыт гинэ луиз ке, мар творческой коллектив луоз со! Ужасьёс пӧлын кӧня ке тыл ӝуаны кулэ, керетон но медло. Со эшшо золгес ужаны кужым сётэ.

«Трус, Балбес но Бывалый» постановка бере гримёркаын шутэтско

К. Исаков, К. Никитин но К. Ложкин.

Ужамъя, тросгес адямиосын пумиськылыса, возьдаськонэз быдтыны луэ вылэм. Соку эшшо тросгес лэсьтэм потэ. Соин но, лэся, кутски вакчи серемес но малпаскытӥсь роликъёс кылдытъяны. Одӥг минутлэсь кузьзэ адямилэн учкемез уг поты ни. Али улон шимес шаплы ортче. Йырвиым но ӝог ужа. Адямиос ураме поръяны потӥськом шуо но, асьсэос йырынызы телефонын. Выны шоры учкисько но, со ӝынызэ но пичи дыр шудонъёсмес уг тоды, нош кусыпмы 15 ар гинэ. Мынам уг поты сыӵе ӝог улэме, озьы улонлэсь ческытсэ валатэк кылёд. Соин но берло дыре асме ялан дышетӥсько малпаськытӥсь, кузь киноосты учкыны. Кельше классикаез лыдӟыны.

— Азьланез сярысь кыӵе малпанъёсын улӥськод?

— Шӧдӥсько: мон музъемлы азьло кадь матын ӧвӧл ни. Со выжыдэ ыштон кадь. Но дыр ортчемъя корка пуктэме потоз, дыр. Пие понна юрт ӝутоно. Со та нуналъёсы вордӥськиз. Мумизлэн сюлэм улаз дыръя шумпотоно-а, кӧшкемано-а — уг валаськы вал. Киям сётӥзы но, чиньыос куалекъяло, пуш тыриз. Коркан но шулдыргес луиз. Ужысь бызьыса ик доре бертӥсько. Лӧптэм мылкыдын улӥсько. Улонэ ик чутрак воштӥськиз кадь. Кыл кутон тросгес луиз. 2 яратоно адямиосы понна сюлмаськоно. Азьло мон вал огшоры егит пияш, табере — егит атай. Али но пумозяз уг оскиськы кадь шудэлы. Марина шоры но учкон воштӥськиз, эшшо золгес дунъяны но яратыны кутски. Пичи лул макем воштэ вылэм улонэз но мылкыдъёсты!

Елена Сараматова