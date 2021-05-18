Улмопу сад

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 18 мая, 2021 10:29

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Каракулиноын 100 улмопу мерттӥзы — ужрадэз сӥзизы Вормон Нуналлы.

Туспуктэм: «Прикамская правда»

Сад мерттыны кичӧлтонэн потӥзы кузпалъёс Оксана но Павел Краснопёровъёс. Та сярысь соос вазенгес малпаськыны кутскиллям, тодо ни, кытчы карозы емышез но — пастила поттонъя проект гожтӥзы.

Краснопёровъёслэсь мылкыдзэс ӟечен лыдъязы кивалтӥсьёс — юрттӥськыны вуылӥзы гурт удысъя но сиён-юонъя министр Ольга Абрамова, ёрослэн йырыз Сергей Русинов, бордазы итӥськизы вань мыло-кыдоос.

УД

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 18 мая, 2021 10:29
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