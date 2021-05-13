«Удмурт дунне» оте пыриськыны «Дунне песянай» конкурсэ
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Ӝоген, 26-тӥ мае, пусъёмы Песянайлэсь нуналзэ. Та праздник ялэмын вал, Брангуртысь песянайёсмылэсь 2012-тӥ арын «Евровидениын» вормемзэс сӥлы карыса. Таин валче «Удмурт дунне» газет ялэ «Дунне песянай» конкурс. Отчы пыриськыны быгато вань мылкыд карисьёс.
Конкурслэн 2 номинациез.
- «Мынам песянае…» фотомарафон.
Лэсьтоно песянайдылэсь внукеныз (внукъёсыныз) ӵош фотозэ. Бордаз вакчияк гожтоно песянайды сярысь: кыӵе со, мар быгатэ, малы дышетэ аслэсьтыз внукъёссэ.
Фотоез но гожтэмдэс пуктоно «ВКонтакте» вотэс бамады. Одно ик пуктоно таӵе хештег: #Дунне_песянай.
Кинлэн ӧвӧл Интернетын вотэс бамез, фотозэ но гожтэмзэ быгатэ «Удмурт дунне» газетлэн электрон адресаз келяны.
Устоосыз ужъёс печатласькозы «Удмурт дунне» газетын.
- «Песянайлэн визьмамез..»
Таяз номинацие лэсьтоно 1-3 минутъем видео. Шуом, песянай нуныкайзэ дышетэ сиён пӧраны, киужен вырыны, ӵошен маке мертто, утялто, шудо, ваньмон дырзэс ортчыто. Куспазы удмурт кылын мед вераськозы. Видеоез пуктоно «ВКонтакте» группаысь асьтэ бамады, бордаз одно ик пуктоно #Дунне_песянай хештегез.
Котькуд номинациын 2 вормись быръемын луоз. Вормисьёсты быръёзы нимысьтыз жюри но лыдӟисьёс, вотэсын лайк пуктылыса.
Вормисьёс — песянай но внукез — пусъемын луозы синпель кузьымъёсын.
Конкурс кыстӥськоз 10-тӥ июнёзь. Юанъёсын жингыртэ 8 (3412)73-33-42 телефонъя. Озьыен, дыртэ, эшъёс!
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