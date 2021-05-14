Удмуртиын 13-тӥ майысен 1-тӥ июнёзь нюлэсъёсы пыраны лэземын ӧвӧл
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Шаерамы чутрак пӧсь кариськиз, соин валче 13-тӥ майысен 1-тӥ июнёзь нюлэсъёсы пыраны лэземын ӧвӧл.
Алнаш, Вавож, Вотка, Глазов, Грак, Дэбес, Дэри, Камбарка, Каракулино, Кез, Кизнер, Красногорск, Можга, Сарапул, Сьӧлта, Эгра, Ува, Шаркан, Яган (Пичи Пурга ёрос) но Якшур-Бӧдья лесничествоос ялэ: нюлэскы пыраны уг яра машинаен но, пыдын ветлӥсьёслы но. Сикетӥ поръянлэсь возиськоно, ужрадъёс ортчытыны уг яра. Нимысьтыз куронъёсъя тодматскыны луоз Инкуазь узырлыкъёсъя но инкуазез утёнъя министерстволэн сайтысьтыз.
2021-тӥ арын шаерысьтымы нюлэсъёсын 40 пол тылпу гомаз, 41 гектар сик ӝуаз. Пусйыны кулэ, 30-тӥ апрельысен шаерамы ялэмын тылпулэсь утиськон вакыт.
Ӝуась интыосты синйылтӥды ке, ӝегатскытэк жингыртоно Инкуазь узырлыкъёсъя но инкуазез утёнъя министерстволэн диспетчерской службаяз 8 (3412) 27-13-60 яке 8-800-100-94-00 телефонъёсъя яке спасательёслы 01 яке сотовой телефонысь 101, 112 номеро телефонъёсъя. Законэз тӥясьёс кыл кутытон улэ кыскемын луозы.
Валентина Емельянова
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