Тушмон самолётъёсты ыбылӥз

Быдӟым Вормон Нуналлы быдэ тодам лыктэ Алнаш черкогуртысь ӵужапае Антонина Григорьевна Овчинникова (Батуева). Тылож дыръя со зенитчица вал. Тодэ ваёнъёсыз, анаелэн со сярысь верамъёсыз али но пель сьӧрам.

3 ар ӵоже 2 пол мунчое ветлӥзы

1942-тӥ арын коньывуон толэзьлэн пумаз вазь ӵукна Батуева Тонялы извещение вуиз, фронтэ басьто шуыса. Нош ӝытазе сое нуизы ни. Ӵужапаеным ӵош тыложе кошкизы Алнаш ёросысь 30 нылъёс. Москваын военной комиссиез ортчемзы бере кинэ кытчы келязы. Антонина Григорьевнаез басьтӥзы зенитчикъёсты-прожектористъёсты дасян курсъёсы. Дышетӥзы Москва котырысь Истра городын. Экзамен сётэмзы бере зенитчикъёслы военной техникаез но оскизы. Азязы ужпум пуктӥзы: инбамысь немец самолётъ­ёсты шараяно.

Ӵужапае ӵемысь тодаз вайылӥз война вакытъёссэ:

— Улӥмы улыно-вылыно юртлэн 1-тӥ этажаз. Кӧламы выж вылэ вӧлдэм куро вылын. Нюжтӥськыса ветлыса, пыдкук котмылӥз. Куасьтон инты ӧвӧлэн озьы ик кот пыдкукен кӧламы. Ожын 3 ар ӵоже 2 пол мунчое пыримы. Пыримы шуыны но шуг. Землянка выж вылэ лыс куямын. Гадез миськиськод — тыбыр кынме. Мукет мисьтӥськеммес уг тодӥськы. Ярам коть, дӥсьмес 10 нуналмысь вошъязы. Нылъёс прожекторъёсын немец самолётъёсты шараяллязы, пиштытъязы, нош зенитчикъёс ыбылӥзы.

Тоня апай нырысь «слухач» вал: кӧня ке дасо иськемын лобись самолётъёсты кылылӥз. Собере постлэн наводчикез луиз. Лек ожъёсын Ржев город дорозь вуиз. Со сярысь тазьы вералляз:

— Огпол постын сылыкум, адӟисько: ми пала немец самолётъёс туж улӥетӥ парен-парен лобо. «По местам!» — кеськиз командирмы. Ӝомо-югдоен прожекторъёсмес йӧназ пиштытэммы уг луы. Пеймыт лэзиськем бере ини прожекторъёсмес ӝуатӥмы но, зенитчикъёс вистэм-вожтэм ыбылыны кутскизы. Ваньмыз ӵын пушкы выйиз. Озьы вань самолётъёс пуштытэмын вал. Уйин монэ командирмы артэ интыяськем взводной точкае доложениен лэзиз. Туж-туж кӧшкемай: пеймыт, котыр шӧйёс костасько.

Милемыз Курске келяны туртто вал. Отын со вакытэ ӟырдыт ожъёс мынӥзы. Оло, огмы но быдэс ӧй ни кыльысалмы. Но татын но ­пуштытъямен сэрен интыямы кельтӥзы. Малпаса-малпаса мугоры юзыр-кезьыр луэ.

Ржев бере Антонинаез нош ик Москва котыре келязы. Отысен контузие сюриз, йӧнатскиз медсанчастьын. 9-тӥ мае «Тоня, победа! Победа!» шуыса кесяськемез кылӥз. Мазэ-созэ соку ик ӧз вала. Ӟыгыръяськись солдатъёсты, офицеръёсты адӟыса, «ура-а!» кесяськемез кылыса, бам кузяз васькизы шумпотон синкылиос. Солэн но шумпотонэз уртчиз…

Дор палъёсазы бертӥсь-ёсты Москваын чеберъязы: нылъёслэсь йырсиоссэс бабыллязы, ӵыж-выль дӥськут, кирзовой сапег сётӥзы, тус­пуктэме шуккизы. Вормисьёсты нуись эшелонъёсы кыз вайёс, сяськаос ошылӥзы. Котькуд станциын митингъёс,­ шумпотон но куректон синвуос. Таӵеен син азяз ӵужапайлы кылиз дор палаз сюрес. Вормонэн бертӥсьёсты Можга станциозь вайизы. Тоня ӧз тодылы: ас пал геройёссэс пумитаны 6-7 вал кыткетъёсын ыстэмын быдэ вуымтэ нылъёс-пиос. Соин ик попуткае пуксиз. Алнаше мынон сюрес вылысен ни со уробоосын пукись ӵыжы-выжыоссэ тодмаз. Машинаез дугдытӥз. Анае мыняса ик вералоз вал:

— Машинаысь таӵе-таӵе васькиз чебер солдат дӥсен нылмурт. Учкисько но — Тоня.

Кӧня шумпотон вайиз та пумиськон сузэръёслы. 3 ар ӵоже кыкназы но воштӥськиллям. Но ог-огзэс соку ик тодмазы но ӟыгырскизы. Анае валзэ, эшезлэн уробоез борды серметэныз шедьытыса, Можгала келяз, ачиз апаез вӧзы машинае интыяськиз.

Нош Алнашын ма вал! Тоняен ӵош поездын бертэм мукет фронтовикъёс но пумен вуизы. Геройёсты возьмаллям нылпи юрт дорын. Кин мар дауртэ: ӟыгыръясько, бӧрдо… Бертэм фронтовикъёсты столовойын куноятӥзы.

Улыны юрттӥз кырӟан

Кытчы табере интыяськоно шуыса, Тоня ӵужапай кема ӧз малпаськы. Школа бере Ижкарысь пединститутлэн кунгожсьӧр кылъёсъя факультетаз дышетскыны пыриз вал. Нэнэез туж зол висьыны кутскемен, дышетсконзэ аналтоно луиз. Ужаны Алнаш сберкассае интыяськиз вал. Война бере дышем ужаз ик кутскиз. Отын со 40 ар ӵоже тыршиз. Бызиз алнаш пилы Алексей Максимович Овчинниковлы, соин ӵош дышетскиз вал. Очей кырсимы но фронтовик вал. Н. Кузнецов писательлэн гожъямезъя, со ёросысьтымы чылкак огназ воздушной стрелок вал. Со кадь­ёсты «смертникъёс» шуо вылэм, угось немец истребительёс нырысь ик соосты ыбылӥллям. Секыт сӧсырмиз, пал син кылиз. Пусъемын Горд Кизили орденэн.

Овчинников кузпалъёслы трос шуг-секытъёс пыр ортчоно луиз на. Корка пуктӥзы, бадӟым улмопу сад мерттӥзы. 3 пинал будэтӥзы. Лида луиз пинь эмъясь. Володя Ижкарысь сельхозинститутэз йылпумъяз. Секыт йӧтӥз пичи пизэс, Петяез, будэтон. Солэн пыдыз сӧсыр кылиз. Тоня ӵужапай пизэ пичи уробоен но, салазкиен но школае нуллӥз. Школа бере Петя дорожной техникумез йылпумъяз, но сӧсыр пыдызлы луыса выльысь дышетскиз пинь эмъясь но протез лэсьтӥсьлы.

Очей кырсимы туберкулёзэн черлаз. Больницаысь-госпитальысь ӧз ни пота. Сокем йӧно, визьмо, зарни киё воргорон улонысь вазь кошкиз. Туж секыт вал ӵужапайлы нылпиоссэ пыд йылазы огназ ӝутыны. Юрттӥськиз ни анайзы. Выль Юбера Минька кенакез яратӥсьтэмез ик ӧй вал, дыр: сабырлы, зӥб-зӥб. Нуныкайёсыз песянайзэс вераны луонтэм яратӥзы.

Антонина Овчинниковалы улыны юрттӥз кырӟан. Бадӟым куараен кырӟалляз. Ӵужапаелэн аслаз малпам «ариосыз» али но пель сьӧрам. Вӧзаз вал яратоно эшез — Ольга Дмитриевна Губкина. Пырак ӵошен артэ ужазы. Куараоссы но чылкак огкадесь вал. Эшъяськонзы улонысь кошкеменызы валче гинэ уриськиз. Ӵужапай кулӥз 2006-тӥ арын 83 аресаз. Весяклы кошкемезлэсь кӧня ке арлы азьло сузэр-вынызлэсь семьяоссэс люказ Вормон Нуналэз пусйыны. Ачиз ӧвӧл ни, нош ми люкаськеммылы быдэ сое тодамы вайиськомы.

Елена СМИРНОВА. Алнаш ёросысь Тыло гурт