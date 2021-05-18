Туала вакытысь геройёс
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Шаерысьтымы эмъян учреждениосын 13 сюрслэсь ятыр эмъясь сузэръёс ужало. Кылем арня вискын соос пусйизы удыс праздниксэс.
Медсестралэсь нуналзэ 12-тӥ мае быдэс дунне пусйиз. Республикаямы та пумысен бадӟым праздник радъяны чакламын вал кылем арын ик. Но коронавирус аслэсьтыз кариз. Туэ, номыр шоры учкытэк, кун филармоние люкаськизы соос, кинъёслэн небыт киоссы, капчи ваземзы котькыӵе эмъюмъёслэсь умойгес йӧнатыны быгато. Эмъясь сузэръёсты асьмеос тӧдьы халатэн адӟыны дышемын. Но удыс праздниксэс пусйыны соос тужгес чебер дэремъёссэс бырйиллям, шӧдске, — ваньзы пӧртэмесь, ваньзы чебересь. Пӧлазы чиньыен лыдъямон ке но вань воргоронъёс но. Эмъясьёсты ӟечкыланы вуылӥзы шаерысьтымы вылӥ кивалтӥсьёс: Удмуртилэн Тӧроез Александр Бречалов, Кун Кенешлэн Тӧроезлэн воштӥсез Надежда Михайлова, тазалыкез утёнъя министр Олег Щербак но мукетъёсыз.
— Кылем ар эшшо одӥг пол возьматӥз, макем кулэ ужез тӥ быдэсъяськоды, — вераз Александр Бречалов. — Вань кужымдэс, тодон-валандэс сётыса, тыршиськоды шуге-леке вуэмъёслы юрттон понна. Нош ми эмъян учреждениосын тупатъян ужъёсты азинтом — тӥледлы ужаны капчигес мед луоз шуыса.
Надежда Михайлова но пусйиз, макем трос лэсьто эмъясь сузэръёс адямиослэсь тазалыксэс, улонзэс утён понна.
— Врач туж визьмо луыны быгатэ, — шуиз со. — Но солэн тодон-валанэзлэн пайдаез бадӟым уз луы, косон-куронъёссэ тыро-пыдо ӧз быдэсъялэ ке. Ӵапак тӥ висисьёсын артэ луиськоды, чакласькоды соосты, йӧнатӥськоды.
Элькунысьтымы 13 сюрс эмъясь сузэръёс пӧлысь 300-лэсь ятырез ас удысаз 40 арлэсь кема тырше ни, 10-эз — 50 арлэсь кема. Вань династиос но. Элькун кивалтӥсьёс куд-огзэ, бадӟым сцена вылэ ӧтьыса, кузьымъёсын пусйизы: Валентина Тестоедова вордскемын 1944-тӥ арын, эмъя ини 57 ар, туннэ но ужа Ижысь 3 номеро город больницаын. Ниса Мусихина вордскемын 1949-тӥ арын, стажез — 53 ар, тырше Туберкулёзэн нюръяськонъя элькун больницаын. Нош Нырысетӥ элькун больницаысь валтӥсь медсестралэн Любовь Стремоусовалэн Наталья нылыз но Мария племянницаез эмъясь сузэръёс луизы, быръем удысазы гижысь-пиньысь тыршо.
Дасолэсь ятыр эмъясь сузэръёс филармонилэн сцена вылысеныз пусъемын данъян грамотаосын но таукаронъёсын. Йылӥз «Тазалыкез утён удысын дано ужась» нимын пусъем эмъясь сузэръёслэн лыдзы но — 274 мурт борды ватсаськизы эшшо 2-ез: Вотка ёрос больницаысь валтӥсь эмъясь сузэр Елена Анисимова но Ижысь 6 номеро город больницаысь валтӥсь эмъясь сузэр Эльвира Гумарова.
Сӥё-дано ужрад йылпумъяськиз шулдыр концертэн. Ужрадэ люкаськылэмъёс шуизы: тазьы сӥлы каремзы уката мылокыдо ужаны кужым сётэ!
Элина Кумачёва
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